Утверждение решения на охрану Государственной границы Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 января утвердил решение на охрану государственной границы в 2025 году.

"Традиционно в начале года, как это у нас принято, мы в очередной раз утверждаем решение на охрану Государственной границы. Сегодняшнее решение - это не просто линия Государственной границы на земле, по воде и в воздухе. Это серьезнейшее решение по защите суверенитета и обороне нашего государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заметил, что в защите белорусских рубежей в широком смысле задействованы все силовые структуры от милиции до военных, ведь обеспечить охрану более 3,6 тыс. км одними пограничными войсками сложно.

"Скажу откровенно. Наряду с защитой Государственной границы со стороны пограничных войск наиважнейшим вопросом является то, чтобы они нас вовремя предупредили об угрозах. Другие ведомства тоже занимаются этим, но прежде всего это задача наших пограничников - предупредить о возможных угрозах нашей безопасности. Тогда, отмобилизовав все силы, которые есть в стране (от милиции до армии, Министерства обороны), мы сможем противостоять противнику", - заявил Глава государства.

"Ситуация на рубежах непростая, мы об этом постоянно говорили и говорим. Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах. Очереди с одной и с другой стороны огромные, это дополнительная нагрузка на наших пограничников", - сказал Александр Лукашенко.

Президент добавил, что не понаслышке знает, что такое пункты пропуска и зеленая граница, как охраняют рубежи. "Это все непросто. Поэтому давайте обсудим основные моменты охраны государственной границы, основные элементы. И если мы придем к полному взаимопониманию и согласию с предложенным вариантом пограничными войсками, мы утвердим решение на охрану государственной границы", - резюмировал белорусский лидер.

Глава государства поинтересовался, как складывается ситуация в приграничье и непосредственно на границе, какие вопросы необходимо решить.

Как отметил Председатель Госпогранкомитета Константин Молостов, органы пограничной службы постоянно проводят мероприятия по повышению эффективности охраны границы, наращиванию инженерной инфраструктуры, оснащению вооружением и техникой, совершенствованию боевой подготовки. По государственной программе "Пограничная безопасность на 2021-2025 годы" оборудованы рубежи охраны и автоматизированные посты технического наблюдения, развернуты сигнализационные системы, установлены быстро развертываемые датчики.

Кроме того, начато создание высокотехнологичного подразделения на польском участке границы на базе пограничной заставы имени Героя Советского Союза лейтенанта Андрея Кижеватова Брестской пограничной группы. Это заложено в соответствующей программе Союзного государства. Формирование такого подразделения позволит значительно повысить надежность охраны и перейти от патрулирования участка к реагированию на развитие обстановки в режиме реального времени, а также оптимизировать штатную структуру.

"Для повышения эффективности применения в охране рубежей пилотируемой и беспилотной авиации проведена реорганизация авиационных подразделений, что обеспечивает централизованное применение автожиров, их техническое обслуживание и снабжение. В подразделениях границы введены должности операторов беспилотных летательных аппаратов", - проинформировали в ГПК.