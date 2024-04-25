Второй день заседания VII Всебелорусского народного собрания

Всебелорусское народное собрание 25 апреля продолжает свою работу. Накануне на заседании Президент Беларуси Александр Лукашенко был избран на пост Председателя VII ВНС. Делегаты также избрали Заместителя Председателя, членов Президиума и приняли решения по ряду других организационных вопросов.

В первый день работы ВНС Александр Лукашенко выступил с речью, в которой подробно рассказал о роли и месте ВНС в обновленной политической системе государства, социально-экономических достижениях Беларуси за годы суверенного развития, а также об обстановке в мире и вокруг страны.

В повестке второго дня заседания - вопросы об утверждении Концепции национальной безопасности и Военной доктрины. Это основополагающие документы, регламентирующие подходы государства к обеспечению собственной безопасности в различных сферах с учетом геополитических изменений в мире, применение военной силы в рамках реагирования на имеющиеся вызовы и угрозы.

Прежде чем делегатам ВНС было доложено о том, как велась работа над документами, какие принципиально новые положения внесены, Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко, как и обещал накануне, подробно охарактеризовал военно-политическую обстановку в Восточно-Европейском регионе:

"Мы подготовили материалы, которые принято заслушивать и обсуждать исключительно на уровне Совета Безопасности, в тишине, на совещаниях у Президента, закрытых совещаниях, с силовым блоком.

Но нам сегодня предстоит рассмотреть и принять документы, определяющие стратегию противодействия рискам и угрозам на ближайшие десятилетия. Поэтому без лишней лирики и эмоций — факты на стол! Слушайте, делайте выводы, думайте, принимайте решение.

О том, что военно-политическая ситуация в регионе, да и в мире в целом, оценивается политиками-экспертами как кризисная с предпосылками перехода в фазу глобального конфликта, вы не раз слышали. Сегодня поговорим о том, какими силами и средствами нагнетаются угрозы нашей национальной безопасности.

Основной реальный риск создает горячая точка в регионе — конечно же, Украина.

Вашингтон делает все, чтобы втянуть в конфликт нашу страну. Запустить механизм втягивания остальных государств, то есть ослабить Западно- и Восточно-Европейский регионы.

Что касается Украины, вы много об этом знаете, и я обращался к этому вопросу не единожды, тем не менее два слова о ситуации на сегодняшний день на самом фронте.

Идут тяжелые бои. К сожалению, гибнут люди, и это уже не единицы, десятки и сотни, а тысячи людей. В украинских войсках сложился серьезный дефицит не только боеприпасов, о которых много говорили, очень сильно переживали, как я говорю, парились по поводу выделения 60 миллиардов долларов на эту войну. Тогда я вас предупреждал, что деньги дадут, естественно. Потому что не дать эти деньги — упустить возможность опустить нас и Россию, вместе взятых, и ослабить нас.

Поэтому боеприпасы поставят, ракеты и прочее, об этом ниже. Но не хватает людей. Люди бегут от войны. Это неглупые люди, это наши люди, мудрые, толковые.

Выделение Соединенными Штатами Америки 60 миллиардов долларов на войну — это важнейший фактор эскалации конфликта в Украине. И очень опасно, что были выделены ракеты дальнего действия ATACMS.

Удары БПЛА по Российской Федерации (вы знаете, НПЗ, аэродромы), влиятельные люди, которые поставлены, как у бандитов говорят, на счетчик — все это планы (и не планы, а действия украинцев), которые свидетельствуют о том, что происходит эскалация войны.

В то же время армия Российской Федерации оснащена новым оружием. Резервы имеются в каждой бригаде.

На последних переговорах в Кремле, когда мы их вели с Владимиром Владимировичем Путиным, он пригласил руководство Генерального штаба и силовых структур, и мы вдвоем просто послушали информацию о том, что происходит на фронте. И меня очень убедила и удивила отчасти информация, которую доложил начальник Генштаба России, о том, что они создали приличные резервы в живой силе и технике. Сегодня на фронте каждая российская бригада (их немало) имеет резервы как минимум в виде полка. То есть если стоит на фронте бригада, в тылу у нее развернут полк, вооруженный самым современным оружием.

Что касается самого фронта, идут очень серьезные бои, как я сказал. Россия медленно, 500 метров, километр, два, три (на разных участках по-разному), но каждый день, каждые сутки продвигается вперед. Вы знаете информацию об освобождении российскими войсками некоторых населенных пунктов. Но это очень медленное продвижение.

Образовался, как у нас в народе говорят, некий цугцванг: ни они, украинцы, ни россияне. Да, движение есть, но не то движение, которое хотелось бы. Патовая ситуация. Что в этой ситуации, как я понимаю и всегда предлагаю, нужно было бы сделать? Самая серьезная, как никогда за эту войну, и удобная, если можно так выразиться, ситуация для мира, для заключения мирного договора.

Будучи в Москве, я высказал свою позицию журналистам, когда они у меня спросили, как действовать.

Но для начала прерванных переговоров (всегда их надо начинать с чего-то) можно было бы начать со Стамбульских соглашений, о которых говорит Президент Путин часто. Он мне после того, как они в Стамбуле были выработаны, передал их, я еще раз посмотрел — вполне нормальные соглашения. Это не значит, что в результате переговоров будут приняты или положены даже в основу мирного договора эти парафированные сторонами соглашения. Нет. Но с них можно начинать и двигаться вперед. Конечно, это не будет мирный договор, копии этих соглашений. Мирный договор будет другой. Но с этого можно начинать. Об этом же договаривались, долго вырабатывали (у нас три раунда и в Стамбуле раунд переговоров), к чему пришли.

Я говорил вчера: все военные, руководители спецслужб Запада, политики, руководители государств уже публично говорят о том, что нельзя допустить победы Путина. Ну, если вы на этом настаиваете, что это нельзя, так это момент для переговоров. Как я говорю, сыграйте вничью на этом этапе. Не надо выдвигать радикальных решений, как «формула Володи Зеленского». Ну, вроде патриотичная и так далее, но она нереальная. Она сегодня нереальная! Россияне сегодня не уйдут ни из Крыма, ни из восточных регионов, как они называют, Новороссии. Они не уйдут! Знаете почему.

Поэтому, если выдвигаются неприемлемые до переговоров предложения, — это значит, что та сторона, которая их выдвигает, не готова идти на переговоры.

Я знаю настроения военных украинских: им уже эта война надоела. Но и они не могут предпринять самостоятельных действий, потому что за президентом Зеленским, который хочет воевать «до последнего украинца», стоят целые войска НАТО, весь западноевропейский блок и Соединенные Штаты Америки. Ситуация очень серьезная.

Если сейчас, по моему мнению, не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит и свою государственность, и может прекратить свое существование.

Знаю, что вот после этих моих разговоров в Украине поднимется опять шум, меня начнут долбать по всем этим каналам разные блогеры и журналисты, но я уже к этому привык. Я высказываю свою позицию. Свою! И если вы с ней согласны, я прошу исходить из этого: в Украине сегодня нужен мир. Свидетельством тому является бегство более-менее здоровых, здравых украинцев из страны, чтобы не попасть на фронт.

Мы же хорошо знаем, что их хватают на улицах и частенько даже не обучают, не проводят боевое слаживание на полигонах. Их бросают прямо на фронт, и не во втором эшелоне, а как штурмовиков, а сзади СМЕРШ, отряды вооруженных людей-украинцев, которые идут следом за этими бедолагами. Как они часто говорят, цитирую: «Нам выдали билет в одну сторону». Мы же знаем, о чем они говорят на фронте, у нас там серьезная позиция.

Никто сегодня не хочет воевать, поэтому надо идти к миру!

Но образ врага в лице Москвы и Минска американцам удалось сформировать. Вашингтон поступательно продавливает агрессивные нарративы в адрес белорусского и российского государств, повышая градус враждебности блока НАТО на нашем направлении.

Расширением Североатлантического союза, принявшего в состав Финляндию и Швецию, Вашингтон и Брюссель продолжают формировать вокруг Российской Федерации пояс недружественных государств. На очереди вступления в альянс другие страны Европы. Цель известна. По замыслу на этой линии все должно полыхать.

Еще раз прошу вас обратить внимание на мой тезис, высказанный вчера. У народа всегда вопрос: ну а чего хотят эти западенцы и американцы? Еще раз повторяю: они просто хотят утопить Россию в войне, оторвать ее от наметившегося союза с Китаем.

Этого союза нет, но он намечается. Обстоятельства сложились так, что и России, и Китаю надо быть вместе. Американцы это поняли, им нужно вбить клин. Ну это правильно. Как утопить? В Украине. Поэтому 60 миллиардов долларов для них — это не деньги: воюйте, убивайте друг друга.

Но я хочу, вчера я не договорил, иметь в виду еще одну вещь. Для американцев Китай и Россия — это еще не все противники и враги.

Для самой Америки, мы это почувствовали во времена Трампа, очень серьезным соперником является сама Европа, Европейский союз, особенно с тех пор, когда в альтернативу доллару Европа осмелилась (обнаглела!) и ввела евро. Это сильная валюта. Поэтому американцам никакие противники и конкуренты не нужны.

Поэтому, утопив Россию в войне в Украине, нагрузив Европейский союз этой войной (давайте по два, по три процента от ВВП выкладывайте, производите больше оружия и боеприпасов, посылайте против России на фронт, а то уже и своих людей). Я хочу, чтобы вы понимали: там давно воюют натовские наемники!

Месяц тому назад россияне нанесли, просто для информации вам, серьезнейший удар по позициям боевиков на украинской территории. Погибли десятки поляков. Вы что-нибудь слышали об этом? Поляков десятки погибли, не один, не два, не три человека, попали под огонь Российской Федерации! Гробы и трупы вывозились в Польшу. Почему правительство Польши не проинформировало польское население?

Поэтому американцы хотят убить несколько зайцев сразу: ослабить Россию, перегрузив Европу, ослабить ее в том числе. Ну а там, на Тихом океане, как я говорил, разбираться один на один с Китаем, вовлекая в эту драку прежде всего Индию (Англия уже там), Австралию, дай бог Украину и Южную Корею. Против Китая.

А нам надо понимать, что ситуация требует жесточайшего контроля во всех сферах, начиная с информационной и заканчивая военной. Любое неосторожное слово, движение — может начаться открытое вооруженное противостояние, вплоть до применения ядерного оружия.

Я и говорю, что вот поставка дальнобойных ракет без условий. Раньше они поставляли и публично хотя бы заявляли, что они запретили украинцам наносить удары по территории России, отчасти и Беларуси, а сейчас они уже не обуславливают поставки ATACMS и других дальнобойных боеприпасов. И если ситуация сложится угрожающе, прежде всего чего они хотят для внутренней ситуации в России, Россия применит весь арсенал, которым она обладает. Это будет апокалипсис! Для этого все готово.

НАТО, конечно, с подачи Штатов настойчиво декларирует необходимость интенсивной милитаризации Европы. И речь не идет о защите, об отражении какой-то агрессии. Чтобы вы понимали: делается акцент на наращивании именно ударно-наступательного потенциала.

Восемнадцать государств альянса, включая Польшу и страны Балтии, в текущем году намерены довести объемы военных ассигнований до уровня выше двух процентов от ВВП. Руководство Польши предлагает три, а у некоторых уже более трех процентов от ВВП сегодня тратится на вооружение.

Совокупный объем оборонных расходов стран НАТО в текущем году впервые в истории блока составит около 1 триллиона 200 миллиардов евро. Триллион 200 миллиардов евро!

Кроме того, Брюсселем принято решение увеличить численность сил немедленного реагирования до 300 тысяч человек (в настоящее время их 80 тысяч), преобразовать миссию НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии в военную операцию, а также реорганизовать развернутые в Польше и Прибалтийских государствах боевые группы в формирования бригадного уровня.

Помните, они нас все время упрекали в том, что мы разместили ядерное оружие на территории Беларуси: «Значит, мы будем подвергнуты первому удару, если произойдет столкновение». А сами, Польша и Прибалтика, вообще отдали свои территории для того, чтобы их полностью милитаризировать и создать там опорные пункты для атаки на востоке.

В данном контексте следует отметить начало практической реализации германо-литовского соглашения, предусматривающего усиление немецкого военного присутствия в Литве. В средствах массовой информации уже появились такие данные.

8 апреля в Вильнюс передислоцирована оперативная группа вооруженных сил ФРГ. В ее задачи входят изучение местности размещения контингента, решение вопросов подготовки к формированию штаба бригады, которое планируется завершить к концу года. Рекогносцировка, руководство и наполнение.

Напомню, на территории Литвы до 2028 года будет развернуто формирование бригадного уровня вооруженных сил Федеративной Республики Германия (как я говорил, немцы так ничего и не поняли, видимо), а также силы и средства объединенных вооруженных сил НАТО, размещенные в настоящее время на литовской территории (населенный пункт Рукла) в рамках операции объединенных вооруженных сил НАТО «Усиленное передовое присутствие». Численность соединения составит около пяти тысяч человек.

Повторю: свыше 64 тысяч военных вооруженных сил США, почти белорусская армия, а также более 33 тысяч натовских солдат на постоянной основе дислоцируются в Европе. Что они здесь делают? Какую Америку они защищают здесь? До 20 тысяч из них сосредоточены в Польше, близко к нашим границам, и в странах Балтии. Данные группировки войск оснащены современным ударным вооружением и способны наносить высокоточные удары по объектам на территории Беларуси и западных регионов.

Сейчас ведется отработка соответствующих задач. Задействуются самолеты стратегической бомбардировочной авиации ВВС США, которые на регулярной основе осуществляют полеты в Европейском континентальном районе (например, в Испании дислоцируются четыре американских стратегических бомбардировщика В-1В) с отработкой приемов бомбометания ядерных зарядов, в том числе на территории нашей страны. Тренируются применять ядерное оружие!

Это ответ тем, которые воют за границей у нас, особенно «беглые», критикуя нас за то, что мы разметили здесь свое ядерное оружие. Вот, они тренируются!

Более того, Вашингтон активизировал, притом существенно, мероприятия по проверке готовности к применению компонентов ядерной триады Соединенных Штатов.

Размещенное на территории государств — членов НАТО тактическое ядерное оружие, о котором я говорил вчера, модернизируется ускоренными темпами. На авиабазах Европы размещено более 200 боеприпасов (ракеты и бомбы). На авиабазе Кляйне-Брогель (Бельгия) — 20 боеприпасов, Бюхель (ФРГ) — 20, Авиано (Италия) — 60, Геди (Италия) — 30, Инджирлик (Турция) — 50, Волкел (Нидерланды) — 20 единиц. Мы их посчитали до единицы.

В прошлом году авиационные ядерные бомбы, содержащиеся на авиабазе Волкел в Нидерландах, заменены на современнейшие боеприпасы, более мощные. Сейчас в планах осуществить модернизацию тактического ядерного оружия и в других странах. В перспективе не исключено размещение тактических ядерных боеприпасов на британской территории.

Во второй половине года Белый дом планирует перебросить на передовую авиабазу Лейкенхит в Великобритании многоцелевые истребители F-35, способные нести тактическое ядерное оружие. Ну если не хотят эскалации и против применения ядерного оружия, зачем это все делается?

Теперь пару слов о том, как Вашингтон продолжает наращивать ударно-наступательные возможности США в Европе.

В декабре прошлого года на польской территории введены в эксплуатацию базы противоракетной обороны США. Возможность применять размещенные на ней крылатые ракеты Tomahawk, способные поражать цели на всю глубину территории Беларуси и европейской части, до Урала, Российской Федерации, расцениваем уже как реальную угрозу нам. Коль это реальная угроза — нужно противостоять.

Мы фиксируем факты непрерывного ведения воздушной и космической разведки на восточном направлении со стороны западных государств. Задействован практически весь имеющийся арсенал стран НАТО — от самолетов стратегической разведывательной авиации до беспилотных летательных аппаратов, а также соответствующие возможности стран-партнеров.

Вы должны знать, что с прошлого года в разы увеличилась интенсивность разведывательной авиации объединенных вооруженных сил НАТО (в среднем это около 40 — 50 самолето-вылетов в неделю). Мы их фиксируем в реальном режиме.

С 2019 года для радиолокационного контроля воздушного пространства Беларуси и западных областей Российской Федерации привлекаются самолеты военно-воздушных сил Австралии. Им-то что здесь надо?

Все это происходит на фоне высокой военной активности. Из года в год увеличивается количество мероприятий оперативной и боевой подготовки на территории Польши и Прибалтийских государств. При этом в большинстве указанных учений также принимают участие воинские формирования вооруженных сил Штатов и других западных стран.

Проводимая в Европейском регионе в данный момент серия учений объединенных вооруженных сил НАТО и вооруженных сил США «Защитник-2024» стала беспрецедентной по своему географическому размаху и количеству привлекаемых сил и средств (около 90 тысяч человек и до 15 тысяч единиц техники, около 300 самолетов и более 70 кораблей, в основном на Балтике).

Цели мероприятий и характер отрабатываемых задач, которые запланированы до конца мая, свидетельствуют о том, что Запад рассматривает наш регион в качестве потенциального театра военных действий. Противник определен — Россия и Беларусь.

Мы видим, как по ту сторону нашей западной границы ударными темпами совершенствуются аэродромы, военно-морские базы, полигоны, создаются передовые базы для заблаговременного размещения и хранения техники, вооружения и материальных средств. Мы это фиксируем не только благодаря космической разведке, но и на земле.

К настоящему времени на территории Польши и стран Балтии завершена модернизация пяти аэродромов, двух военно-морских баз, а также шести крупнейших полигонов.

В Польше введен в эксплуатацию комплекс тылового и технического обеспечения, то есть созданы условия для оснащения вооружением и материальными средствами бронетанковой боевой бригадной группы сухопутных войск США (это населенный пункт Повидз, который обеспечивает хранение почти трех тысяч единиц боевой техники).

Что касается боевых подразделений вооруженных сил Польши на границе с Беларусью, о которых я говорил вчера, под предлогом усиления охраны военные решают разведывательные диверсионные задачи. Ну и Польша намерена создать «самые мощные сухопутные войска в Европе». Разумеется, с помощью военно-технической поддержки Соединенных Штатов.

Варшава поступательно наращивает численность вооруженных сил — к 2035 году планируется увеличить их до 300 тысяч человек (в настоящее время у них чуть больше 194 тысяч). Тоже не могу удержаться от комментария. В этой бедной Польше и так уже некому работать, проблем выше крыши, гражданских! О каких сражениях грезят? Кто их будет обеспечивать?

Ведь для войны нужна мощная экономика, а они сидят на дотациях Евросоюза и помощи Соединенных Штатов Америки. И зачем им это нужно вообще? В который раз предупреждал и говорил, что мы не собираемся с ними воевать! С территории Беларуси они не должны ожидать никаких активных, агрессивных действий против польского государства и народа. Нам это не надо!

В структуре сухопутных войск формируется армейский корпус, оперативная готовность которого будет достигнута уже к сентябрю этого года.

Для невоенных людей поясню, что значит «оперативная готовность». Это значит сформированный корпус, хоть завтра в бой, как на фронте. Полная боевая готовность к полному развертыванию. Примерно как мы из Витебска перебросили пару батальонов и стоим сейчас лоб в лоб с НАТО. Это батальоны полной оперативной готовности, с готовностью выхода из мест дислокации в течение трех часов. Три часа — и мы там.

Далее. На вооружение новых механизированных соединений, не буду их перечислять, в СМИ мы вас проинформируем, поступают современные образцы военной техники.

Польша завершает процесс формирования войск территориальной обороны. Командование данного вида вооруженных сил рапортует о достижении полной оперативной готовности.

К настоящему времени созданы 15 из 18 бригад и учебный центр войск территориальной обороны. Мероприятия по формированию остальных трех соединений планируется завершить уже в текущем году.

Переоснащая вооруженные силы, Польша делает акцент на закупке современных боевых самолетов по всему миру, самых передовых, в основном США и Кореи, тоже слышали, беспилотных летательных аппаратов, бронетехники, реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов как иностранного, так и национального производства.

Кроме того, польское руководство намерено заключить контракты на поставку американских ударных вертолетов AH-64, так называемый «Апач», аж 96 единиц.

Я не буду перечислять численность вооружений Польши, каждую единицу мы знаем. Завтра в средствах массовой информации мы опубликуем это…

Справочно

Всего в польские ВС планируется поставить:

в сухопутные войска 366 танков «Абрамс», 38 пусковых установок (ПУ) реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Хаймарс» (всего в войска будет поставлено 506 ПУ), 16 ПУ зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Пэтриот», 96 ударных вертолетов «Апач» (США), около 1 тысячи танков K2, 364 самоходные гаубицы (СГ) K9, 218 РСЗО K239 (Южная Корея);

в военно-воздушные силы 32 многоцелевых истребителя F-35A «Лайтнинг-2» (США), 48 учебно-боевых самолетов FA-50 (Южная Корея).

К настоящему времени в рамках реализации соответствующих контрактов в ВС Польши переданы 69 танков «Абрамс» (в версии M1A1), 8 ПУ ЗРК «Пэтриот», 18 ПУ РСЗО «Хаймарс» (США), 31 танк К2 «Черная пантера», 66 СГ К9 «Тандер», 3 ПУ с 15 артиллерийскими частями РСЗО К239 «Чунму», 12 самолетов FA-50 (Южная Корея).

Общий объем финансирования программ технической модернизации польской армии до 2035 года предусмотрен в размере 133 миллиардов долларов. Знают ли поляки, что с каждого члена семьи, включая младенцев, вычтут до 4 тысяч долларов?

Страны Балтии для укрепления военного потенциала основные усилия направляют на совершенствование военной инфраструктуры, увеличение военных расходов, наращивание боевого и численного состава национальных вооруженных сил, одновременно перевооружаясь на современные образцы военной техники.

В частности, в перспективе на вооружении всех прибалтийских государств будут состоять американские РСЗО «Хаймарс».

Отдельного внимания заслуживает решение литовского руководства создать в структуре вооруженных сил формирование дивизионного уровня. Его основу составят все сухопутные бригады, а также будут включены танковые (с поставкой на вооружение немецких танков «Леопард»), артиллерийские (на вооружении будут состоять закупаемые в США РСЗО «Хаймарс») и подразделения обеспечения. Данные мероприятия предполагается завершить к 2030 году.

Очевидно, что территория Польши и стран Балтии целенаправленно превращается в военный плацдарм для его возможного задействования блоком НАТО. То есть сделано практически все, чтобы подготовить руководство альянса к решению применить военную силу. В том числе крайнюю военную силу.

Исходя из уровня военной опасности в регионе, особого внимания заслуживает вооруженный конфликт на территории Украины, о чем я только что сказал.

Коалиция западных государств целенаправленно его затягивает. Почему, я вам тоже высказал свою точку зрения.

Превратили и саму Украину в наркомана, которого держат на коротком поводке обещаний новой дозы дополнительных вооружений, в том числе дальнобойных средств поражения и финансовых вливаний.

В начале апреля в ходе Брюссельской встречи министров иностранных дел стран НАТО было предложено создать так называемую миссию для Украины с отдельным бюджетом около 100 миллиардов долларов на 5 лет. Чувствуете, как американцы перекладывают финансовое бремя на Европу. Взносы на данные нужды предусматривается разделить пропорционально валовому внутреннему продукту стран блока НАТО.

Это и есть сделка, о которой вчера говорил. Другими словами, это плата за способность продолжать противостояние с Российской Федерацией, за активную диверсионно-террористическую деятельность как в граничащих с Украиной регионах России, так и в глубине российской территории.

Понятно, что формируется напряженнейшая ситуация на наших южных рубежах. В непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии — около 120 тысяч человек, территориалы и военные. В приграничных областях выполнен комплекс мероприятий по формированию системы оборонительных рубежей, районов и позиций, которые постоянно совершенствуются.

Наша граница с братской Украиной полностью заминирована с их стороны. Мы наблюдаем круглосуточную разведку всех видов, направленную против нашей страны. Фиксируем систематические провокационные и демонстративные действия военнослужащих Киева в отношении находящихся в приграничье сотрудников белорусских силовых ведомств, в том числе с нарушением Государственной границы Беларуси.

Вероятность возникновения со стороны украинских подразделений вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, достаточно велика. И этого очень ждут наши шататели «режима». Тихушки и лохушки на фоне разговоров о возможном снятии запрета на применение смертной казни в России (помните, после последнего теракта в России) заговорили о введении смертной казни в России, об отмене ельцинского указа. Так наши тихушки-лохушки призвали уничтожить Беларусь, ни мало ни много. Цитата: «Беларусь остается последней страной Европы, где применяется смертная казнь. Ее необходимо уничтожить…»

Ради смены власти в Беларуси они действительно готовы на все. Сейчас корректируют основные направления силового сценария соответствующих действий.

Совершенствуют так называемый план «Перамога 2.0». Акцент в нем делается на организации «национально-освободительного движения» на территории Беларуси. Иван Станиславович подробнее об этом скажет.

Мы этих подпольщиков так называемых выявляем. И на территории Беларуси они, еще попрятавшись, как я говорил, под плинтус и метлу, сидят. Показываем иногда вам, чтобы не перенапрягать. Отслеживаем, как по ту сторону границы американцы готовят Белорусскую освободительную армию. Основу которой должны составить так называемый «полк Калиновского» и другие добровольческие формирования. Русский добровольческий корпус и белорусский добровольческий корпус. Ненавидят Россию. Враги, москали и так далее. А корпуса сформировали и сильно взаимодействуют. К примеру, атака на Белгород. Недавняя атака. Помните, в основе был российский добровольческий корпус и белорусский добровольческий корпус. После нанесения артиллерийского и ракетного удара по этим силам (а их, по отдельным данным, было более трех тысяч, отряд) и нашим досталось, и российскому добровольческому корпусу. Погибло немало людей. Мы точно знаем, все наши так называемые граждане-добровольцы похоронены на Украине. Продолжается вербовка радикально настроенных белорусских граждан в соответствующие подразделения, а также их обучение в Польше, странах Балтии, других европейских государствах. Точки и дислокацию знаем до миллиметра, и количество.

Полученные навыки они отрабатывают в том числе путем участия в боевых действиях на территории Украины. Они не хотели бы, конечно, воевать. Хотели бы учиться в лагерях. Но украинцы тоже не дураки. Хотите опыт получить — на фронт. Не пойдете на фронт — кормить не будем. Вот и воюют. Сейчас они, последнюю утром получил информацию, заняты — чем бы вы думали? Выборами в координационный совет. И даже парламент там, типа парламент там беглый в изгнании — надо же что-то делать. И даже дошли до этих «калиновцев». Там уже вообще произошел излом. Они уже там сойтись не могут. Особенно в вопросах политики. Не знают, кого выдвигать. Одного выдвигают сегодня вечером. Завтра утром снимают с должности, выдворяют из так называемого полка, выбирают нового. Ну понятно, вы их очень многие всех, всех практически знаете. Грызня и драка. И они нам хотят организовать здесь национально-освободительное движение. От кого? Так вот, эти тренирующиеся в Украине, конечно, не идейные борцы. Наемники и предатели. Бандиты. Разговор здесь с ними не будет длинным.

Но я о другом хочу сказать вам.

Мы все, в первую очередь родители, на чьих детей западные спецслужбы сегодня смотрят как на вербовочный материал, должны быть внимательнее к нашей молодежи. И не только родители.

Учитывая нынешние реалии, надо понимать, что система обеспечения национальной безопасности Беларуси объективно не может оставаться неизменной. В ней появится новая тема: ядерное сдерживание. Те, кто подтолкнул нас к ней, должны об этом знать и трезво смотреть на однозначные последствия своих, ну, мягко скажем, неосторожных решений. Мы выучили уроки не только Украины рядом. Мы хорошо выучили и освоили уроки Великой Отечественной войны. Особенно начального этапа, когда мы умиротворяли тех, кто на нас напал. Мы боялись слово сказать, чтобы их не активизировать на границе. И что получили? Под Москвой были меньше чем за полгода. Это для нас урок.

Поэтому на утверждение Всебелорусского народного собрания мы выносим Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси. В них отражены ключевые изменения глобальной военно-политической обстановки, национальные взгляды на поддержание международного мира и стабильности, обеспечение военной безопасности нашей страны и ее вооруженную защиту.

Закреплены положения об общественном согласии, незыблемости устоев народовластия и правового государства.

Как мне докладывают, над Концепцией национальной безопасности работали не только ведущие эксперты и профессионалы в сфере безопасности, но и представители гражданского общества, неравнодушные граждане. Мы вынесли эти документы на обсуждение белорусского народа.

Все, кому небезразлично будущее страны, могли ознакомиться с текстом документа и поучаствовать в дискуссиях, внести конкретные предложения по его дополнению.

Разумеется, не все механизмы защиты национальных интересов национальной безопасности были вынесены на обсуждение. Чтобы осознавать серьезность и важность концепции (концепция — наиболее общие положения), вы должны знать: в развитие этого документа принимается правовой акт закрытого характера, который устанавливает систему индикаторов для всех сфер жизнедеятельности (политическая, экономическая, военная и другие).

На основе этих показателей с различной периодичностью проводится оценка состояния национальной безопасности. Мы изучаем, как обстоят дела в той или иной сфере, делаем соответствующие выводы и доводим до белорусского народа.

Вы же понимаете, просто закрепить в концепции отдельные положения общего характера, как я сказал, недостаточно. Нужно проследить, как меняется обстановка, как выполняются обозначенные нами приоритеты и какие необходимо принимать меры реагирования.

В результате получается комплексный срез развития государства на определенном этапе. По сути, эти два документа — концепция и ее непубличная часть — составляющие одного целого.

Уважаемые делегаты!

И Концепция национальной безопасности, и Военная доктрина Беларуси, повторю, важнейшие документы стратегического планирования. А стратегические вопросы сегодня в компетенции не только Президента, но и Всебелорусского народного собрания.

Поэтому я вас очень прошу внимательно отнестись к той информации, которую я вам представил, и к более конкретной, которую представят здесь руководители трех силовых ведомств.

Решать сложные задачи, изложенные в концепции и доктрине, нам! Потому что, как мы говорили: «Время выбрало нас!»

Благодарю вас!"

(Аплодисменты.)

В повестке заседания ВНС было утверждение двух важнейших документов стратегического планирования: обновленных Концепции национальной безопасности и Военной доктрины Беларуси. Оба документа утверждены делегатами единогласно.

"В них отражены ключевые изменения глобальной военно-политической обстановки, национальные взгляды на поддержание международного мира и стабильности, обеспечение военной безопасности нашей страны и ее вооруженную защиту. Закреплены положения об общественном согласии, незыблемости устоев народовластия и правового государства", - обозначил ключевые позиции Президент.

Над Концепцией национальной безопасности, по его словам, работали не только ведущие эксперты и профессионалы в сфере безопасности, но и представители гражданского общества, неравнодушные граждане. Все, кому небезразлично будущее страны, могли ознакомиться с текстом документа и поучаствовать в дискуссиях, внести конкретные предложения по его дополнению.

"Разумеется, не все механизмы защиты национальных интересов, национальной безопасности были вынесены на обсуждение. Чтобы осознавать серьезность и важность концепции, вы должны знать: в развитие документа принимается правовой акт закрытого характера, который устанавливает систему индикаторов для всех сфер жизнедеятельности (политическая, экономическая, военная и другие), - уточнил Глава государства. - На основе этих показателей с различной периодичностью проводится оценка состояния национальной безопасности. Мы изучаем, как обстоят дела в той или иной сфере, делаем соответствующие выводы и доводим до белорусского народа".

Президент пояснил, что просто закрепить в концепции, которая носит общий характер, отдельные положения было бы недостаточно: "Нужно проследить, как меняется обстановка, как выполняются обозначенные нами приоритеты и какие необходимо принимать меры реагирования".

В результате, как объяснил Александр Лукашенко, получается комплексный срез развития государства на определенном этапе. По сути, эти два документа - концепция и ее непубличная часть - составляют одно целое.

"Решать сложные задачи, изложенные в концепции и доктрине, нам! Потому что, как мы говорили, "Время выбрало нас!" - подчеркнул, подводя итоги своего выступления, Александр Лукашенко. - Я вас не запугиваю, как многие начнут говорить, но и скрывать от вас информацию мы не имеем права. Обстановка серьезная".

По словам Главы государства, Концепция национальной безопасности была вынесена на публичное обсуждение, чтобы народ знал, какие существуют риски, вызовы и угрозы, которым необходимо сообща противостоять.

"Когда возник этот вопрос, были предложения, как будем обсуждать. Мы же на Совете безопасности обсудили в закрытом режиме эти проблемы. Даже шире. Споры были, стоит ли нам все это выносить на публичное обсуждение. Тогда было принято решение: "А нам то что бояться? Ведь главная задача - противостоять, если нужно будет. А как противостоять будет народ, если он не знает заранее, чему он будет противостоять", - сказал белорусский лидер.

Глава государства пояснил, что тем самым руководство страны, в том числе через делегатов ВНС, доведет эти знания до народа. Александр Лукашенко посоветовал, чтобы делегаты, вернувшись домой, еще раз перечитали Концепцию национальной безопасности, Военную доктрину, вынесенные на утверждение ВНС.

"Это серьезные вопросы. Все должны владеть этими проблемами. Вам надо будет отвечать людям. Поэтому мы ничего не скрываем, говорим открыто. Мы создали серьезнейший документ. Это было непросто. Обсудили отдельные положения на диалоговых площадках. И сегодня еще раз более открыто донесли вас - делегатов. Слово за вами".

Перед голосованием по данным документам Председатель ВНС Александр Лукашенко обратил внимание делегатов, что в будущем им придется заниматься в том числе и такими стратегическими, важнейшими для страны вопросами.

"Мы спокойно все воспринимаем. Есть какая-то озабоченность, настороженность в связи с украинскими событиями: диверсантов забрасывают и так далее. Пока противостоим, но более-менее расслаблены. Свободно обсуждаем эти вопросы. Но ситуация может измениться в любой момент, упаси господь. Не дай бог. И тогда вот этой расслабленности быть не должно. Она исчезнет. Поэтому не расслабляйтесь. Самое главное нам - не расслабиться. Мы же белорусы: что там 2020 год - прошел, что там кто-то готовит кого-то - это далеко. Дорогие друзья, не далеко. Все совсем рядом. Поэтому лучше заранее знать и подготовиться. Это главное", - подчеркнул Александр Лукашенко.

На заседании были заслушаны доклады Государственного секретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича и Министра обороны Виктора Хренина по представленным на рассмотрение делегатов Концепции национальной безопасности и Военной доктрине. С докладом о существующих угрозах в сфере национальной безопасности выступил Председатель КГБ Иван Тертель. Своими мнениями и позицией по обсуждавшимся вопросам повестки дня поделились и другие участники Собрания, которые как выступали сами, так и задавали вопросы спикерам.

По ряду актуальных вопросов в ходе состоявшейся дискуссии более подробно высказался и Александр Лукашенко.

Говоря о вопросах обеспечения военной безопасности, Президент Беларуси упомянул о выводе из страны стратегического ядерного оружия в первые годы независимости.

"Мне пришлось подписывать этот документ. Но если бы мне пришлось принимать тогда решение, мы бы никогда не вывели стратегическое ядерное оружие с территории Беларуси. Это был мощнейший арсенал. Нам не надо было бы никакого другого современного оружия. Но это было решено до меня по требованию американцев", - сказал Александр Лукашенко.

Теперь же в Беларуси по просьбе самого Главы государства размещено ядерное оружие из России, которое фактически возвращено на территорию страны. Это в том числе укладывается в концепцию о нанесении противнику, в случае чего, неприемлемого ущерба.

"Мы и до размещения ядерного оружия в Беларуси ориентировались на то, чтобы нанести им неприемлемый ущерб. Чтобы они понимали, что мы можем ударить так, что для них это будет неприемлемо, - пояснил Глава государства. - Вопрос не в том, чтобы лоб в лоб стоять и стрелять друг в друга. Мы прекрасно понимаем, что это будет очень тяжело, почти невозможно. Поэтому у нас в прежних военных документах был предусмотрен фактор нанесения неприемлемого военного ущерба".

Александр Лукашенко констатировал, что ряд соседних стран "вооружен до зубов", численность войск вблизи границ Беларуси непомерная. Но Беларусь обладает необходимым арсеналом для сдерживания, в числе которого и ядерные вооружения.

"Как их сдерживать? Ну, вот ядерное оружие. Мы никого не пугаем ядерным оружием. Мы ни на кого не нападаем. Но вот эти досужие разговоры: "Да что там… Путин положил их (ядерное вооружение в Беларуси. - Прим.), и Лукашенко будет на них смотреть и молиться, если начнется война против Беларуси..." Да вы очнитесь, вы же меня знаете хорошо. И там очень хорошо знают, что не дай бог они ступят на территорию Беларуси, они получат мгновенный ответ от нас всеми видами оружия. В том числе от Российской Федерации. Вы слышали недавно заявление Президента Путина, что нападение на Беларусь будет расцениваться как нападение на Российскую Федерацию. Поэтому мы сегодня полны решимости 100% противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб", - заверил белорусский лидер.

"Поэтому прежде чем создавать коалиции, выдвигать к нашей границе вооруженные силы, провоцировать нас, чтобы мы выводили наши батальонные тактические группы и стояли лоб в лоб… Ну, у нас столько людей пока нет и сил нет. Мобилизацию проводить я не собираюсь. Они должны понимать, что их столицы совсем рядом с нашей границей. Поэтому законной целью, как принято говорить, будут те, кто принимает это решение".

Александр Лукашенко напомнил, как в первые годы независимости Беларуси, кроме вывода ядерного оружия, были требования и по уничтожению обычных вооружений: "Резали все. Самолеты, танки, артиллерийские установки. Я помню: приехал в Борисов - жуткая картина - перевернутые танки, БМП. Для меня, человека, недавно в офицерской должности служившего в армии, это было не просто непонятно - это было жутко. И тогда, может быть, не имея полномочий таких, я прекратил эту резню. Запретил уничтожать бронированную технику. Резали все на куски, грузили все в железнодорожные составы и увозили в Германию на переплавку. Самое ценное, что могло быть, - это броня".

Что касается ядерного оружия, Президент еще раз подчеркнул, что это именно по его настоянию и просьбе Россия разместила в Беларуси соответствующий арсенал: "Многие говорят: "Вот, Россия тут чего-то разместила, чтобы нас поставить под удар". Я же до размещения ядерного оружия здесь говорил, публично заявлял и обращался к руководству, Президенту России о возврате ядерного оружия".

Речь шла о размещении именно тактического оружия. "Стратегическое оружие, может, и не надо сюда возвращать. Мы же не будем воевать с Америкой. Стратегическое оружие - это межконтинентальные баллистические ракеты, которые у нас (во времена СССР. - Прим.) были размещены. Ну а о тактическом оружии и речи быть не может - оно должно быть на территории Беларуси. А поскольку нас еще и в соагрессоры записали (мы с Путиным "главные враги в мире и агрессоры"), руководство Российской Федерации, сопоставляя все факты, приняло решение (еще раз подчеркиваю, по моему настоянию, а не потому, что они хотели тут создать базу ядерного оружия), вернуло нам N-е количество. Не буду называть цифры, я уже говорил - несколько десятков самых современных ядерных боеприпасов", - рассказал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что им принято решение о размещении в Беларуси ракетных комплексов "Искандер". "Мною принято решение о размещении этого оружия, обслуживании и действиях "Искандеров" на территории Беларуси. Это очень опасное и очень мощное оружие. Оно себя показало уже в Украине с обычными ракетами. Сотрудники Минобороны и Генерального штаба хорошо знают, что делать и в какой ситуации", - сказал белорусский лидер.

Достаточно в стране и обычного вооружения, хоть Беларусь сама и не производит многие его виды, как самолеты, системы ПВО или танки. "И россияне как наши самые близкие союзники и заинтересованные в стабильности в нашей стране люди нам поставляют по нашим союзным договоренностям. Сегодня мы имеем и ПВО, и самолеты, и вертолеты. Артиллерии, танков у нас предостаточно. Хорошо, что тогда не порезали и не отвезли в Германию на переплавку", - отметил Глава государства.

В достаточном количестве имеется и стрелковое оружие - все хранится на складах в сохранности и обслуживается надлежащим образом. Этого даже оружия достаточно, чтобы остановить бронированную технику противника, тем более учитывая особенности лесисто-болотистой местности Беларуси, отметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и ее народ должны делать все, чтобы сберечь свою независимость, и желательно без войны.

Глава государства заверил, что в Беларуси не хотят войны, и подчеркнул, что военные тяготы предполагают большие трудности и лишения: "Мы будем первыми там - на линии огня. Возможно, вшивыми, неумытыми, голодными, полуголодными сидеть в этих окопах. И наша жизнь (нынешняя. - Прим.) - хорошая, комфортная. Не хуже же в Европе живут и Америке. Зачем мы воюем, зачем это надо? Надо мирно жить, развиваться, особенно с таким соседом, как Беларусь".

"Мы не хотим ни с кем воевать. И я уверен, не будем воевать. Они (противники. - Прим.) понимают, что мы можем серьезно ответить. А это одновременная гибель миллионов людей. Это новая война. Если что, мы станем все Брестской крепостью, но защитим свою землю", - сказал Глава государства.

"Получили независимость, так ее надо сберечь. Всячески. Желательно без войны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

На заседании Президент обратился к людям за поддержкой в борьбе с угрозами терроризма и экстремизма: "Смотрите вокруг себя, информируйте нас по любому поводу. Нам пока удается противостоять всему тому, о чем здесь говорил председатель комитета (Председатель КГБ Иван Тертель. - Прим.). Поверьте, отвлекаются колоссальные ресурсы: милиция, чекисты, отчасти военные… Мы отвлекаем огромные ресурсы, чтобы сдержать, особенно диверсантов, которые перебрасываются через нашу границу", - обратил внимание Глава государства.

Как подчеркнул Президент, контрразведчикам и милиции удается вовремя обнаруживать и нейтрализовывать диверсантов. "Но представьте, это же сотни (килограмм. - Прим.) взрывчатки, даже не тротила, а пластида", - заметил он.

Противостоять этому на все 100% невозможно, и без помощи людей, рядовых граждан, с этим злом точно не справиться, убежден Александр Лукашенко. "Многие операции мы проводили благодаря поддержке людей, они нам помогали. Где-то кого-то увидели, подсказали, и мы этих мерзавцев быстро находили", - сказал Глава государства.

Попытки дестабилизировать обстановку в Беларуси будут продолжаться, ведь, по словам Александра Лукашенко, к этому целенаправленно подталкивают беглых, находящихся за границей. Как заявил Президент, они уезжали из страны с расчетом, что будут за рубежом жить богато: "Бежали же в основном не бедные. Здесь привыкли на хорошей работе работать. А там… Хотите - посуду мойте, еще чего-то там. Не каждый получал работу. Что делать? Очень быстро спецслужбы (иностранных государств. - Прим.) подсказали: "Ружье берите, тренируйтесь, проникайте в Беларусь, Россию и взрывайте. Деньги на это дадим". Так же они финансируют и информационно-психологические операции, в особенности против Президента, сотрудников силового блока.

"Но главное - это вооруженная борьба", - обратил внимание Александр Лукашенко. Например, вынашиваются планы по захвату какого-нибудь небольшого населенного пункта в Беларуси, и в этой связи часто называется Кобринский район.

"Воевать, совершать интервенцию они сами (западные заказчики. - Прим.) не хотят. Они вперед запустят "дэмакратычныя сілы", которые будут Беларусь "освобождать от диктатуры". Там от "демократии" ничего не осталось, это предатели и бандиты. Второй шеренгой будут идти войска НАТО. Мы это прекрасно понимаем", - рассказал Президент.

По его словам, именно под выполнение таких задач за границей создаются "белорусский добровольческий корпус", полк Калиновского, хоругви и прочее.

В связи с этим Глава государства упомянул про атаку на Белгородскую область России. Некоторые утверждают, что она была совершена не украинскими силами, а русским добровольческим корпусом совместно с бойцами белорусского добровольческого корпуса.

"А то, что там тысячи были суперподготовленных диверсантов и штурмовиков ГУР (Главного управления разведки Министерства обороны Украины. - Прим.), - они об этом не говорят. Да, там были белорусские добровольцы, чеченцы, грузины и многие другие - наемники. Но подавляющее большинство - это подготовленные военные Украины, - сказал Президент. - Но говорят: "Это не мы. Это ваши там шли, чтобы освободить Россию от Путина, читай: Беларусь от Лукашенко".

Глава государства заметил, что схожая тактика использовалась и во время Великой Отечественной войны, когда на белорусских землях фашисты не сами совершали жуткие преступления и проводили карательные операции, а использовали для этого представителей разных национальностей. "Грязную работу будут делать (по крайней мере, начинать) наши "добровольцы". А дальше - поди разберись", - отметил Президент.

Отдельный акцент Александр Лукашенко сделал на необходимости усилить информационную безопасность в стране: "Обратите внимание на кибератаки. Многое у них (тех, кто совершает такие атаки. - Прим.) получается, потому что мы безобразно, халатно относимся к работе с разного рода системами, компьютерами, так далее. Некоторые даже по два-три года пароль не меняют в своих сетях и компьютерах. За это уже надо нести уголовную ответственность. И кто-то будет нести. Не можете работать в сетях, компьютерах - берите бумагу и пишите, как это было когда-то раньше".

Глава государства предупредил всех, кто уехал из страны, а сейчас вынашивает планы против родины, готовясь к нападению на нее: "Не забывайте, что вы очень сильно вредите своим родственникам. Не забывайте, что у вас какая-то собственность есть здесь (в Беларуси. - Прим.), - советую уже забыть про эту собственность. Но не ставьте под удар своих родственников".

Подводя итоги VII ВНС, Глава государства отметил, что все включенные в повестку заседания вопросы были рассмотрены.

"Будем считать, что мы еще вершины в нашей работе не достигли. Обещаю, что достигнем. Завершилась работа первого заседания VII Всебелорусского народного собрания, сформированного в новом конституционном статусе. В летопись государственного строительства вписана новая страница", - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что большое видится на расстоянии, ВНС сейчас только в начале большого пути.

"Мы, народ Беларуси, исходя из ответственности за настоящее и будущее страны, желая обеспечить мир и согласие, благополучие наших граждан, незыблемость народовластия, независимость и процветание нашей Беларуси, приняли документы стратегического планирования: Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину нашего государства. В этих документах наши устремления и надежды", - отметил Александр Лукашенко.

Таким образом во время заседания был заложен правовой фундамент правовой безопасности Беларуси. "Это залог исполнения желаний миллионов белорусов. Уверен, принятые решения послужат прочной основой для сохранения белорусского народа как уникальной исторической общности и приумножения национального достояния, созданного целыми поколениями", - заявил Глава государства.

Но одних решений недостаточно, заметил он. "Впереди самое главное - кропотливая работа. И здесь я хочу уберечь вас от равнодушия и безразличия. Быть делегатом ВНС - это в первую очередь нести ответственность за судьбу страны. Выступать барометром общественных настроений. Быть принципиальным в защите национальных интересов. Всем нам предстоит отчитаться о своей работе. Доложить тем, кто вас делегировал, по всем вопросам, которые рассматривались. Донести до каждого, как важно сегодня быть сильными, едиными и сплоченными в отстаивании интересов родной страны. Вас делегировали - значит, вам доверяют, к вам прислушиваются. Используйте это доверие на благо процветания нашей родной земли. Укрепляйте свой авторитет делами, поддерживайте инициативы людей, помогайте им объединиться для этого", - призвал делегатов белорусский лидер.

"Наше вече, Всебелорусское народное собрание, не подменяет государственные органы и не вмешивается в их деятельность. Всебелорусское народное собрание - конечно же, политический институт. Это та площадка, на которой присутствуют все: от обычного, простого сельчанина, рабочего у станка до Главы государства - где мы должны обсуждать главные стратегические вопросы строительства и ориентировать наше общество, по какому пути идти, развиваться. Нельзя допустить, чтобы ВНС превратилось в бюрократический аппарат. В компетенции ВНС исключительно глобальные вопросы, стратегия: как будем жить дальше, как будем развиваться, на каких ценностях будем воспитывать детей и строить наши общественные отношения", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Повседневные же вопросы - строительство домов, ремонт дорог, крыш, заборов и так далее - были и останутся в компетенции всей вертикали органов власти, обратил внимание Президент.

"И мы не будем на это глаза закрывать, вы, делегаты, в том числе. Но в любых делах, больших и малых, нам всем необходимо руководствоваться национальными интересами. Решать задачи по-государственному. Не допускать конъюнктурных подходов. Мы будем истинным национальным фронтом. Мы должны, не глядя ни на что, быть выше личных амбиций и текущих обстоятельств. Наша задача - защитить суверенитет и независимость нашей Родины. Мы должны сохранить страну, обеспечить ее счастливое будущее. Больше это никто не сделает за нас. Потому что время выбрало нас!" - резюмировал белорусский лидер.