После церемонии инаугурации во Дворце Независимости Александр Лукашенко прибыл на расположенную рядом площадь Государственного флага. Там состоялась церемония принесения военнослужащими клятвы на верность белорусскому народу и Президенту Республики Беларусь.

Перед началом церемонии Глава государства сменил деловой костюм на военную форму, чтобы обратиться к военнослужащим не только как Президент, но и как Главнокомандующий.

В церемонии на площади Государственного флага приняли участие представители различных родов войск. Они поклялись перед белорусским народом и Главнокомандующим, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность Родины.

"Мы, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств Республики Беларусь, заверяем весь белорусский народ и вас, товарищ Главнокомандующий, в том, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность нашей Родины. Сегодня, в день вступления в должность Президента Республики Беларусь, мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитника Отечества, беззаветно служить белорусскому народу и Президенту Республики Беларусь, защищать нашу Родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни! Клянемся!" - произнес текст клятвы Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

В ответ прозвучало троекратное "Клянемся!" от военнослужащих, после чего оркестр исполнил Государственный гимн Беларуси и были произведены залпы артиллерийского салюта.

Военнослужащие роты почетного караула прошли перед Главой государства торжественным маршем.

В завершение церемонии состоялась премьера военно-патриотической песни "Марш Главнокомандующего" на музыку Евгения Олейника и слова Юлии Быковой.

Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на церемонии принесения военнослужащими клятвы на верность белорусскому народу и Президенту Республики Беларусь

Товарищи солдаты и сержанты, курсанты и прапорщики, офицеры и генералы!

Уважаемые соотечественники и гости белорусской земли!

Вступая в должность Главы государства, я беру на себя величайшую ответственность верой и правдой служить белорусскому народу. Героическому народу.

Это огромная честь, обязанность и священный долг. Заверяю вас, что главными приоритетами в моей деятельности всегда были и остаются, а также останутся национальные интересы, безопасность страны и людей.

Все эти годы мы вместе строили и укрепляли наше государство. Шаг за шагом буквально с нуля выстраивали систему обеспечения национальной безопасности. Вместе создавали современную военную организацию государства как надежный щит для мирного труда белорусского народа и непреодолимый барьер для любого агрессора.

Белорусы - люди мирные, а Беларусь - страна миролюбивая. Мы - за справедливый мир и решение любых проблем путем диалога.

Но в годы суверенитета и независимости нас много раз проверяли на прочность, и каждый из вас неоднократно доказал свой патриотизм, верность присяге и Отчизне. Сегодня мы единые и сплоченные как никогда, поэтому, безусловно, справимся со всеми вызовами эпохи, как это сделали 80 лет назад наши герои-ветераны, принесшие народу Великую Победу. Так, как сделали мы и те, кто сегодня уволился в запас, здесь, у стен Дворца Независимости в 2020 год. По прошествии совсем небольшого времени мы сегодня осознаем и понимаем, что было бы с нами, если бы мы с вами здесь не выстояли.

Наш долг - долг людей в погонах - крепить оборону страны и защищать родную землю от всяких посягательств. Время выбрало нас, и мы в ответе за это время. И перед современниками, и, самое главное, перед потомками. Да здравствует трудолюбивый, мирный белорусский народ и его славные защитники Отечества!

Ура!