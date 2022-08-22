Встреча с Заместителем Премьер-министра Петром Пархомчиком

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 августа встретился с недавно назначенным Заместителем Премьер-министра Петром Пархомчиком.

Александр Лукашенко, характеризуя Петра Пархомчика, отметил его колоссальный опыт работы в промышленности, в том числе на руководящих должностях таких крупных предприятий, как Минский тракторный завод и БелАЗ. Однако в работу других сфер новому вице-премьеру еще предстоит вникнуть, и в этом ему должен помочь Юрий Назаров, который перешел с должности вице-премьера на пост Управляющего делами Президента. "Если тебе промышленность абсолютно понятна, то энергетический комплекс, нефтехимический, деревообработка, лесное хозяйство - это новые относительно направления работы в качестве вице-премьера. Но как человеку, думаю, тебе нового ничего нет", - сказал Глава государства.

По его словам, Юрий Назаров в новой должности не будет отдаляться от работы сферы лесного хозяйства и деревообработки: "Если нужно, и поможет, и подскажет. У него деревообработка, лес - хвост остается, и Гомельская область - то, что он мне обещал, вместе с Иваном Ивановичем Крупко. Они сделают все для того, чтобы Гомельская область вышла на уровень хотя бы Брестской области", - сказал Глава государства.

Обращаясь к новому вице-премьеру, Александр Лукашенко обозначил ряд задач по различным направлениям - от промышленности и сельского хозяйства до реализации конкретных проектов.

"Наша задача одна в экономике - не упасть ниже прошлого года. И главную роль здесь должна сыграть, конечно же, промышленность, - подчеркнул Глава государства. - Сельское хозяйство, я чувствую, выйдет на обещанные параметры в 104%. Для этого есть все, и погода нас пожалела, обрадовала - мы убрали (практически идем к финишу) зерновые колосовые, 8 млн т, наверное, получим в этом году, а может быть (сон в руку), 8,2 млн т. Дай бог, конечно. Это будет здорово. Плюс рапс, плюс кукуруза. И если все сложится, как сейчас, то 11 млн т - это будет рекорд для нашей страны, мы получим необходимое, качественное зерно людей наших накормить и чтобы хватило для производства комбикормов".

В качестве важной задачи Президент обозначил освоение новых рынков сбыта и сохранение существующих. Перспективными могут быть и такие далекие страны, как, например, Зимбабве, считает белорусский лидер. "Это уникальный край, страна, - отметил он. - И в таких странах вы сможете работать, где тоже проблем хватает. Всю жизнь душили Зимбабве санкциями. Наверное, золото, алмазы покоя не дают некоторым западным руководителям".

"Я уже говорил о том, что не надо отбрасывать никакие рынки, - продолжил белорусский лидер. - Можем работать на западе - будем работать на западе, на юге, севере, востоке - где только мы нужны, нужна наша продукция, везде надо работать. Мы что, экономику гигантскую имеем, как Россия? Нет. Экономика компактная. То, что производим, нужно, везде нужно: и продовольствие, и удобрения минеральные, особенно сейчас. Чтобы голода не допустить, и Запад будет покупать эти удобрения. А это рядом. Поэтому ни от каких рынков отказываться не надо".

Президент напомнил, что вопросом номер один для Совета Министров остается развитие импортозамещения: "Об этом много говорим, что-то начали делать. Беда нас заставила, эти санкции заниматься импортозамещением".

Александр Лукашенко обратил внимание, что Петр Пархомчик продолжит курировать реализацию крупных инвестиционных проектов, за которые он был ответственен и ранее. В частности, речь об инвестпроектах на нефтеперерабатывающих заводах в Мозыре и Новополоцке, а также запуске на полную мощность Белорусской атомной электростанции. "Петр Александрович, надо серьезно взяться за эти вопросы и закончить это все. Закончить эту волокиту, принципиально разобраться. И БелАЭС должна заработать на полную мощность. Тоже хвосты надо эти отсекать", - потребовал Президент.

Речь зашла также о производстве автобусов на МАЗ. "Очень перспективная сфера. Вы видите, спрос не успеваем удовлетворять. Поэтому все, что надо для МАЗа сделать, подстрахуйте, потребуйте, помогите, но развивать автобусное производство надо", - поручил Глава государства.

Он упомянул и о своей недавней поездке в Миоры и посещении металлопрокатного завода: "Хорошее предприятие, может работать, знаем, что там надо делать. Тоже надо активнее нам его задействовать".

Отдельно Александр Лукашенко затронул тему работы кожевенной отрасли: "Много говорили о кожевенном сырье. Я в ближайшее время там побуду. Посмотрите на руководство концерна, на всех тех, кто управляет этой сферой. Очень нужное сегодня производство. Рынок - вези не хочу. Но надо напрячься. Это же не производство БелАЗов и их продажа, а кожсырье надо доработать и продать с высокой добавленной стоимостью. Решения там все приняты. Нужно вернуться и посмотреть, как они реализуются".

В числе важных направлений работы вице-премьера Президент обозначил реализацию проектов на "Гродно Азоте" и Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Что касается последнего, что там должна быть организована углубленная переработка, подчеркнул Александр Лукашенко. "Это должно быть доведено до совершенства, чтобы мы не продавали полуфабрикат, продавали готовое изделие и себя обеспечили картоном и не только", - сказал он.

"Надо инвестировать в то, что мы умеем делать, - продолжил Глава государства. - Когда-то мы в деревообработке пришли к такому выводу. Если у нас есть хорошая школа автомобилестроения, большегрузных и прочих автомобилей, давайте будем углубляться здесь, там же непочатый край работы, прежде всего по импортозамещению. Так же и здесь. Произвели мы целлюлозу и еще что-то из древесины, давайте превратим в бумагу, а бумагу - в картон и упаковку. Чего же везем полуфабрикат, а потом оттуда везем картон, чтобы женские колготки упаковать или парфюмерию? Надо у себя это все делать. То есть углубление тех направлений, которые сегодня дают эффект и востребованы на рынках".