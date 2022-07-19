Встреча с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником

Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу сохранить темпы экономического развития в стране и регионах не хуже прошлого года. Об этом он заявил 19 июля на встрече с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником.

Глава государства отметил, что ранее ознакомился с обстановкой в восточных регионах страны и накануне встречался с губернатором Могилевской области Анатолием Исаченко. Этот разговор в том числе помог выявить ряд недостатков накануне уборочной кампании. "Это характерные недостатки для Беларуси в целом. Думаю, и для Гродненщины в этой ситуации. Мы подвергли серьезному анализу вообще экономическую ситуацию в области", - сказал Александр Лукашенко.

Что касается Гродненской области, то Президент констатировал, что за полугодие, если говорить о традиционных показателях, ситуация оставляет желать лучшего. "И по валовому региональному продукту, и по другим показателям. Конечно, вы можете сказать, что база прошлого года все-таки была выше, чем в Могилевской области, и прибавлять Гродненской области сложнее. Но поставлена задача, и ее надо выполнять. Я не требую сегодня ни от Правительства, ни от губернаторов, чтобы они добавили по ВВП или ВРП 5-6%. Задача стоит в этой ситуации сохранить темпы прошлого года, выйти на уровень прошлого года", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко заметил, что Гродненская область потенциально могла бы даже больше. "Боюсь, что за оставшиеся полгода уже вам будет сложно превзойти уровень прошлого года. Хотя всякое возможно. Но уровень прошлого года не по статистике, а в реальном положении надо достигать. Потому что для Гродненщины это не характерно, что она упадет даже на один или полпроцента. Поэтому эта задача для вас достижимая", - сказал Президент.

"Мы в последние полгода видим некоторое снижение объемных показателей. Но в период внешних шоков упор в первую очередь был сделан на финансовую эффективность работы предприятий и области в целом. И здесь показатели оптимистичны: увеличивается наполняемость бюджета по сравнению с прошлым годом", - сказал губернатор.

"Вы хотите сказать, что у вас физические объемы были, вы могли продавать, но вы этого не делали, потому что смотрели на финансовое состояние? У вас и в физических объемах было увеличение, наверное", - спросил Глава государства.

"Физические объемы отдельные предприятия могли бы, конечно, нарастить, но упор сделали на то, чтобы обеспечить стабильность работы, рабочие места и достойную зарплату, финансовый положительный результат", - ответил Владимир Караник. В то же время предприятия, по его словам, выстраивают новые логистические цепочки, ищут новые рынки сбыта. "В целом у нас положительное сальдо торговли товарами на внешних рынках выросло и составляет Br635 млн. Чистая прибыль предприятий выросла до Br1,2 млрд, или более чем на 20%. Уменьшилось количество убыточных предприятий, - подчеркнул руководитель региона. - Понятно, что проблемы есть, многие снижают объемы производства по субъективным и объективным причинам. Наша задача - воспользоваться моментом относительной финансовой стабильности для того, чтобы попытаться к концу года восстановить объемы. То есть эту финансовую передышку мы получили, но надо искать внешние рынки, выстраивать новую логистику, запускать производства".

Одной из главных тем в ходе рабочей встречи была уже стартовавшая уборочная кампания. Глава государства отметил, что погодные условия немного осложнили уборку, в том числе в Гродненской области, но катастрофы в этом нет никакой: "Потому что у вас и кадры. Молодцы люди. И подготовлены вы к уборке как всегда лучше. Я уверен, что вы уборку проведете так, как надо. Но надо все-таки учитывать эту спрессованность (необходимость практически одновременно выполнять целый ряд работ. - Прим.). Озимый ячмень, рапс, потом надо пахать быстро, чтобы озимые посеять, яровые колосовые надо убрать вовремя".

Глава государства особо акцентировал внимание на заготовке кормов и втором укосе трав, который, особенно в Гродненской области, по объемам даже лучше первого. "Особенно там, где успели подкормить травы второго укоса. Надо это взять. Это будет хороший резерв и запас кормов на будущее. Потому что такие погодные условия для трав вряд ли у нас еще будут. Я вообще не помню, чтобы так было. Ну как по заказу: попросил Господа - он тебе дождик подбросил. Поэтому уборка трав меня сейчас очень настораживает в связи с тем, что надо колосовые убирать, рапс. Будет отвлечение большое - основная уборка. А тут еще травы. Но их надо взять. Это особенность", - сказал Президент.

Определенную трудность при уборке вызывает и полеглость посевов, что характерно в том числе для Гродненской области. "Вы это видите. Так же, как и на востоке, да и по всей стране одни и те же проблемы. Но это проблемы извечные у нас в Беларуси", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко в целом выразил уверенность, что в Гродненской области есть все необходимое для качественного проведения уборочной кампании.

В ходе встречи Президент поинтересовался строительством в Гродно областного клинического диспансера.

Глава государства напомнил, что еще ранее обсуждалась необходимость создания в Гродно подобного объекта. "Говорили по здравоохранению. В том числе об онкологическом диспансере в Гродно. У нас его нет. Это, кстати, родное ваше. Вы хирург в этом плане, работали с онкологическими больными. Как у нас там продвигается строительство? Потому что нам надо построить онкологический центр на западе для Гродненской области", - сказал Александр Лукашенко.

Он также выразил намерение несколькими штрихами продолжить обсуждение темы подготовки врачей для системы здравоохранения, что рассматривалось накануне в широком кругу с участием членов Правительства, руководителей медучреждений, вузов. На том совещании присутствовал и губернатор Гродненской области, который по изначальной своей профессии непосредственно связан с медициной и ранее в том числе занимал пост Министра здравоохранения.

Президент на встрече с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником также обсудил вопрос введенного в Беларуси безвизового режима для граждан Литвы, Латвии и Польши.

"Специфический вопрос. Мы ввели безвиз для граждан Литвы, Латвии и Польши. Это прежде всего ваша зона ответственности - граница. Ваши впечатления, ваша точка зрения на это? – поинтересовался белорусский лидер. - Стоит нам его сохранять - этот безвизовый въезд, как люди реагируют? Приезжие из Литвы, Латвии и Польши и наши люди. Главное, наши как к этому относятся?"

"То, что власти там в бешенстве, это вы тоже знаете. До дури доходит. Уже на детей там накатывают. Вот и вся свобода слова и права человека. Но тем не менее как наши люди на это реагируют, и ваша точка зрения на дальнейшее продление безвизового режима", - добавил Александр Лукашенко.