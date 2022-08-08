Посещение ООО "ММПЗ-групп" в Миорах

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 августа посетил завод по производству металлического листа и белой жести ООО "ММПЗ-групп" в Миорах.

Прибыв на предприятие, Александр Лукашенко, как и обычно, сразу перешел к делу: "Давайте начнем с сырья. Производство, склад готовой продукции".

"Мы же не можем кувыркаться: поработали, остановили, снова поработали, остановили. Тут же люди работают, - подчеркнул Глава государства. - Людей надо спасать".

Президент ознакомился с выставкой продукции завода, поинтересовался объемами производства и наличием сырьевой базы. Главе государства было доложено, что мощности предприятия рассчитаны на производство до 150 тыс. т белой жести в год. Эта продукция востребована как на внутреннем, так и на внешних рынках. Как пояснил вице-премьер Юрий Назаров, преимущество завода в том, что здесь изготавливают самую тонкую белую жесть на постсоветском пространстве. Она используется для упаковки в пищевой, парфюмерной, нефтехимической продукции. В Беларуси объем рынка - около 30-35 тыс. т.

"Мы убедились, что все это надо. И то, что мы начали делать, - это крайне нужное. Это импортозамещение, и как минимум 35 тыс. т мы можем потреблять внутри Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

При этом Президент подчеркнул, что предприятие должно обслуживать 100% белорусского рынка: "Сейчас шанс. Сегодня мы свободны. Ребята (имеется в виду Запад. - Прим.), вы против нас драконовские меры? До свидания! Мы должны выстроить, занять свой рынок".

Глава государства во время посещения Миорского металлопрокатного завода поручил в течение недели назначить директора на предприятие.

"Идеальное предприятие превратили в банкрота. У нас предприятий таких нет. Это суперпредприятие. Тут просто надо засучить рукава и производить продукцию, сбывать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Как доложили Главе государства, по изначальным планам предприятие уже давно должно было выйти на проектную мощность. Но они были провалены, отметил Заместитель Премьер-министра Юрий Назаров.

Сейчас Правительство рассчитывает, что на полную завод заработает в 2024 году.

"Чтобы в течение недели здесь был завод с директором. Никакого банкротства, никакого антикризисного управляющего. Будет директор - он будет заниматься кризисом. Надо прекратить всю эту болтовню", - потребовал Президент.

Во время общения с работниками предприятия Александр Лукашенко пообещал присвоить звания Героя Беларуси за восстановление Миорского металлопрокатного завода.

"Самый главный итог моего посещения сегодня: мы уже договорились о двух Героях Беларуси, которые выполнят порученное им и получат звезды героя. Этот завод должен рождать новых героев для Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Кому именно поставлена задача вывести работу завода на полную мощность взамен на самое высокое в Беларуси звание, Глава государства не стал уточнять. Но руководить предприятием станет заместитель генерального директора по производству Владимир Дьяконов.

"Имена не называю пока. Когда выполнят то, что обещали, я выполню свое обещание", - сказал Президент.

Работники предприятия напомнили, что раньше в Беларуси существовала традиция называть учреждения и предприятия именем известных соотечественников. Они предложили возобновить эту традицию.

"Абсолютно вас поддерживаю. Вот будет у вас минимум два героя (я думаю, больше) - назовите их именем этот завод. Я вас поддержу, подпишу указ", - заверил Александр Лукашенко.

"Единственное, против чего я выступаю, это памятники. "Вот давайте памятник Лукашенко, Петрову, Сидорову!" Слушайте, мы делаем свою работу, какие памятники? - добавил Президент. - Давайте будем от конкретного: возьмите недавно ребята, наши пилоты, погибли, уводя самолет от Барановичей. Через год мы поставили на том месте памятник. И они заслужили этого. Если кто-то заслуживает - ради бога. Но это не должно быть какой-то модой".

Александр Лукашенко напомнил, что, когда принималось решение о строительстве в Миорах нового завода с привлечением частного инвестора, государство поддержало этот проект. Ведь такое предприятие поспособствовало бы развитию района. Но собственники свое общение не выполнили, сорвав сроки введения производства в эксплуатацию и начав увольнять людей. Более того, они оказались нечистыми на руку.

В итоге государство вмешалось в ситуацию и завод наконец-то вышел из простоя и начал работать.

"Ваш руководитель с сегодняшнего дня - полноправный директор. Никаких банкротств, никаких производств - там черт знает что понавыдумывали. С сегодняшнего дня вы работаете как предприятие белорусское, государственное. В связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства, завод был изъят", - заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что все долги, которые накопило предприятие, государство берет на себя. "Вы сегодня функционируете как белорусский завод в Миорах. У вас с сегодняшнего момента генеральный директор. Юридически это будет оформлено в течение двух дней. Никакого банкротства, никакой волокиты. Никакие вы не банкроты, - еще раз подчеркнул он. - Прекрасное производство, надо работать".

"Мы вложили в вас немало денег. Мы были вынуждены выкупать ваши долги", - добавил Александр Лукашенко.

По его словам, прежние владельцы завода еще на стадии строительства украли у предприятия много денег. Ранее сообщалось, что инвестор вложил в предприятие около 400 млн евро. Для этого банками были выданы беспрецедентные кредиты. "Завод этот столько стоить не может. Это мы видим в первом приближении. Значит, те, кто обещал построить этот завод, взяли кредиты в банках, заказали, привезли оборудование, построили завод. Дорого. Где деньги? Это главный вопрос к тем, кто сегодня находится в следственном изоляторе", - отметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что все проходящие по уголовному делу должны компенсировать нанесенный государству и людям ущерб. "Если они не поняли, что в Беларуси рано или поздно с тебя спросят: где украл и сколько украл, - обратил он внимание. - Непозволительно воровать. Поэтому деньги "в кассу" - завтра приходите. Если ваше ходатайство будет, рассмотрю его в течение недели".

"В обиду мы никого из вас не дадим. Поэтому вы можете спокойно работать. Завод будет работать именно так, как мы когда-то мыслили. Вот цель моего приезда, - заявил Глава государства. - Я хочу, чтобы вы работали, потому что вы - это весь Миорский край. Если ваш завод будет работать, это потянет весь край вверх".

Во время общения с трудовым коллективом предприятия Александр Лукашенко ответил на вопрос о путях преодоления экономических санкций.

Глава государства подчеркнул, что в условиях санкционного давления важно знать состояние дел на предприятиях, уделять внимание каждому, своевременно решать возникающие проблемы: "Мы должны пройти каждое предприятие и посмотреть, что ему не хватает. Вот я и приехал посмотреть, чего вам не хватает. Хороший кнут - вот, что нужно. Может, не столько для вас, сколько для отдельных, кто здесь находится". Президент убежден, что коллектив Миорского завода готов работать даже в непростых условиях, так как у производства есть будущее, его продукция необходима и востребована: "Я знаю, что вы с удовольствием будете работать. Вы освоили эту сложную технику, готовы делать тонкий лист, который делают единицы предприятий в мире. Заказы есть. Вы готовы работать, но тягомотина… Возникла проблема - ее нужно решать, решать мгновенно. Нас попытались санкциями задушить. Даже вас не задушили - вы были фактически не работающее предприятие. А те, кто работает, им кто мешает работать?"

Александр Лукашенко подчеркнул, что спрос на отечественную продукцию сейчас огромный, причем это касается всей линейки сельскохозяйственной техники и комплектующих к ней. "Из России немцы, американцы ушли, которые купили там заводы, - у нас открылся рынок. Министр промышленности докладывает: мы не успеваем для Ростсельмаша в России комплектующие, которые они просят нас, сделать на Гомсельмаше", - сказал белорусский лидер.

"Спрос на нашу продукцию громадный, - подчеркнул Президент. - Это время возможностей, и только те выйдут из кризиса окрепшими, кто будет бежать. Пойдем пешком - нас догонят и раздавят, затопчут".

В этой связи Александр Лукашенко высказался о поведении политиков, которые находятся в руководстве Польши.

"Посмотрите в Польше. Самое агрессивное по отношению к нам государство. Не понимаю - зачем? У нас живут этнические поляки, нормальные люди. Неплохо работают. Единицы есть очумелые, так у нас и белорусов таких хватает, - сказал белорусский лидер. - Нормально можно жить и работать. Чего им (политикам Польши. - Прим.) не хватает? Рейтинг их лидеров уже ниже 30%".

"Они сели на американскую кобылу и скачут по Европе. Немцы их ненавидят уже вокруг, но терпят. Почему? Потому что американцы их поддерживают. Они уже готовы часть Украины оттяпать, Беларусь они целиком готовы проглотить. Не получится, - заявил Александр Лукашенко. - Это временщики. Там не с кем сегодня разговаривать".

Президент отметил, что, несмотря на риторику и поведение некоторых политиков, которые вводят санкции, бизнес ищет пути взаимодействия. "Если им надо вот это "золото", которое вы делаете (речь про востребованную продукцию ММПЗ. - Прим.), окольными путями, как угодно, через Африку, Азию, но мы его продадим, этот товар. И продаем", - сказал Александр Лукашенко.

Если на примере ММПЗ говорить о трудностях в поставке сырья из-за санкций, то они, по мнению Главы государства, тоже решаемы, потому что по тем же самым причинам российский металлургический рынок просел, там готовы, образно говоря, по чайной ложке вывозить металл тем, кто желает его приобрести.

Президент убежден, что в нынешних условиях у миорского завода есть все необходимое для эффективной работы. Отмечается небольшой дефицит квалифицированных специалистов, человек 60-80, но этот вопрос Президент предложил решать через привлечение студентов последних курсов вузов и их финальное обучение здесь, на месте. "Но надо жилье. Жилье есть. Надо - поддержим. Но это завод самый современный, его нельзя угробить. Это молодой завод для молодежи, - заявил белорусский лидер. - Берегите это предприятие, для вас нет и не будет никаких проблем, потому что продукция, которую вы производите, нужна во всем мире".

Отвечая на вопросы трудового коллектива, Глава государства отметил, что идти по пути создания крупных производств в небольших городах, как это было, например, в Миорах, нецелесообразно. Так как туда уходит большое число кадров и в результате рабочих рук в сельском хозяйстве становится недостаточно.

"Вы, как пылесос, из села вытянули огромное количество рабочих рук. А нам надо и людей кормить, Витебщина должна себя обеспечивать. Нам надо, чтобы люди на полях работали. А в полях не хватает людей. Поэтому это не тот путь, по которому мы пойдем и будем в маленьких городах или вблизи этих городов строить такие производства (крупные заводы, подобные ММПЗ. - Прим.)", - сказал Глава государства.

Самым оптимальным вариантом Президент считает организацию в каждом районе небольшого производства максимум на 60 рабочих мест. И соответствующие поручения по созданию таких объектов были доведены руководителям райисполкомов: "Каждому председателю райисполкома поручено в течение этого года создать такое производство, чтобы люди были на работе, работали и могли заработать".

Что касается строительства социальных объектов (детских садов, школ, больниц и т.п.), то этим будет заниматься государство, заверил Александр Лукашенко. Государство же, по его словам, будет стараться оказывать поддержку при строительстве жилья, но в этом граждане должны в основном рассчитывать на собственные силы и содействие работодателя. "Вы должны сами зарабатывать и строить вместе с предприятием. Мы будем поддерживать ваше предприятие, чтобы вы строили арендное жилье, чтобы это жилье принадлежало вашему заводу. Пришел на завод - получай квартиру, ушел - до свидания. Вы скажете: привязываем людей к заводу, к работе. А куда деваться?" - сказал Президент.

Он также обратил внимание на личную инициативу местного населения и их ответственность за развитие региона, в котором они живут: "Помните, что главная движущая сила - это вы. Вы должны работать, зарабатывать, строить себе жилье с помощью государства и беречь свой край. Вы. Не надейтесь, что к вам кто-то придет и что-то сделает. Знайте, что это ваше место, для вас и ваших детей, где вы будете жить и работать".

Во время общения с коллективом Миорского металлопрокатного завода Глава государства ответил на вопрос по поводу налога на сбор ягод и грибов.

"Откуда у вас это? Пока я Президент - какой налог на грибы и ягоды?! - удивился вопросу Президент. - Как мы возьмем с человека налог, как посчитаем ягоды и грибы? Это дикость, дурь полная. Никогда этого не было и быть не может".

Глава государства подчеркнул, что люди могут спокойно, не беспокоясь о каких-либо налогах, собирать грибы, ягоды и другие дикоросы, продавать их, заготавливать. Это касается и жителей приграничных регионов, граждан других государств, которым также разрешено собирать дикорастущие растения в белорусских лесах. "Почему я своим людям должен запретить собирать ягоды и грибы и продавать? Это глупость полная! Да побольше вы собирайте грибов, ягод и торгуйте, - сказал белорусский лидер. - Я, наоборот, сторонник того, чтобы люди на месте зарабатывали больше".

Президент также упомянул о том, что в свое время по инициативе санитарно-эпидемиологических служб была попытка запретить людям продавать вдоль дорог продукцию с собственного подворья, в том числе и собранные в лесу грибы и ягоды. Мотивировано это было заботой о безопасности граждан. Однако Глава государства возразил, что люди сами ответственны за свое здоровье и способны разобраться, где и что им покупать, поэтому считает нужным разрешать такого рода торговлю.