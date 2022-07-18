Доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует руководство Могилевской области на более высокий уровень развития региона. Соответствующие задачи он поставил 18 июля, принимая с докладом председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко.

Глава государства отметил, что хоть Анатолий Исаченко всего полгода руководит областью, тем не менее в его губернаторской карьере это небольшой перерыв. Более того, Могилевская область для него родная, он там работал и ранее на различных должностях, а потому хорошо знает обстановку, ситуацию с кадрами. "Наверное, вы можете сейчас, учитывая работу здесь, в центре (до назначения в Могилевскую область Анатолий Исаченко занимал посты руководителя Минской области и Заместителя Председателя Совета Республики Национального собрания. - Прим.), зная требования, подходы, поделиться своим мнением о ситуации на Могилевщине. Поделиться мнением - это хорошо. Но поскольку вы руководитель области, вы должны видеть пути выхода Могилевщины на более высокий уровень развития", - сказал Александр Лукашенко.

"Мне доложили, что у вас и по экспорту динамика нормальная, и что, приятно слышать, и по инвестициям вы неплохо выглядите. Но, давайте будем откровенно говорить, мы же все считаем к уровню прошлого года. База не очень высокая для этих расчетов. Промышленность и сельское хозяйство сегодня требуют более высоких темпов развития, если могилевчане хотят лучше жить. Иного не дано", - подчеркнул белорусский лидер.

В этой связи он поинтересовался точкой зрения Анатолия Исаченко на работу Правительства: "Как губернатор смотрит на работу Правительства в условиях санкционного режима? Что, на ваш взгляд, необходимо дополнительно предпринять для более эффективной работы и противодействия санкциям?"

Александр Лукашенко прежде всего поинтересовался работой по удовлетворению главных потребностей людей - занятость, вопросы ценообразования. "Как здесь обстоят дела? Ну и работа вертикали власти", - сказал Президент.

На обсуждение с Президентом был вынесен ряд вопросов. В их числе об изменении штатной численности облисполкома за счет других подразделений, в частности райисполкомов. "Знаете, я выскажу свое классическое мнение. Если бы вы предлагали сократить (а это правильно)… Я посмотрел. Там, по-моему, Глусский, Краснопольский районы, где, может быть, и надо подсократиться в каких-то комитетах. Но вы хотите эту численность перевести в облисполком", - заметил Глава государства.

"Не всю", - отметил Анатолий Исаченко.

"Но если бы вы (даже не всю) предложили сократиться в связи с тем, что работ там уменьшилось, а не увеличивали количество госслужащих и чиновников наверху, было бы вообще идеально. Но я готов рассмотреть и ваши предложения. Но главное, чтобы это было обосновано", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Еще один вопрос - финансирование для приобретения фуражного зерна. "Опять же, я готов обсудить этот вопрос. Возможно, он характерен для республики в целом", - сказал Президент.

Третий вопрос - о присоединении государственных проектных организаций к организациям государственных заказчиков. "Вопрос интересный, воспринимаю его и готов сегодня также к обсуждению. Но сначала ваша точка зрения на то, как развивается Могилевщина, что ей необходимо, особенно в срочном порядке. Вы человек опытный", - резюмировал Александр Лукашенко.

Анатолий Исаченко доложил Главе государства, что ситуация в Могилевской области стабильная и управляемая, регион развивается, выполняя запланированные показатели по росту заработной платы и получению прибыли.

"Несмотря на усиление санкционного давления, ситуация стабильная, управляемая, - охарактеризовал обстановку в регионе губернатор. - На рынке труда - то же самое". По его словам, обеспечивается запланированный рост заработной платы - темп роста 113%. За первое полугодие этого года Могилевская область сработала с чистой прибылью Br250 млн, выручка выросла на 15%. При этом число убыточных предприятий снижается. "Как результат - рост совокупных доходов бюджета по итогам первого полугодия составил 118%. Это дает возможность области стабильно выполнять все запланированные бюджетные обязательства", - сказал Анатолий Исаченко.

"Что на полях?" - поинтересовался Глава государства у губернатора.

Александр Лукашенко отметил, что в последнее время имел возможность побывать в Витебской, Могилевской и Гомельской областях, посмотреть, как складывается обстановка. "Считаю, что Могилевщине, северу Беларуси в определенной степени повезло. Во время налива (позже сеяли) как раз прошли эти дожди. Да, ветерок был, есть полеглости немалые хлебов зерновых колосовых. Но у нас же не только зерновые колосовые. Есть же и кукуруза, и свекла, и другие культуры. Картофель. И вообще, год складывается очень хорошо для сельхозкультур", - заявил Президент.

Тем не менее он констатировал, что по таким культурам, как рапс и колосовые, проблемы есть, хоть и небольшие, а в Могилевской области и того меньше. При этом важно строго соблюдать технологии возделывания тех или иных культур. "У тех, кто пораньше посеял, этот циклон, эпицентр которого был в Беларуси, естественно, повлиял на посевы. Там, где не соблюдали технологии, где этого удобрения насыпали без толку и развитие культуры получили сильное, полеглость очень высокая. Там, где нормально вносили удобрения, уход обеспечили за посевами, там нормальные посевы. Опять все технологии, технологии. Это везде по республике", - сказал Александр Лукашенко.

"Но тем не менее мы не видим катастрофы. Мы научились и полеглые хлеба убирать. Но все-таки ваша точка зрения: в чем проблема будет этой уборки?" - поинтересовался Президент.

Он подчеркнул, что главное - это темпы, второе - качество: "Знаешь, как механизаторы убирают хлеба, когда хороший урожай? Иногда их не остановить. На повышенной скорости - и вперед. И увеличиваются потери. Да, он в бункер намолотит быстрее зерна, и быстрее 100 тонн в день, к примеру, может намолотить. Но он потеряет огромное количество зерна на таких скоростях. Поэтому качество уборки - важнейший вопрос. Тут надо и по зарплате немножко порегулировать так, чтобы комбайнер понимал, что если полеглые хлеба он убирает, так у него и зарплата будет соответствующей".

"Подвергнуть контролю уборку придется очень серьезно. И мы будем контролировать, конечно, на местах вас. Но уборка урожая - это ваш хлеб. Вы должны этим заниматься прежде всего - губернаторы и местные органы власти. Для этого все есть", - акцентировал внимание Глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что в ближайшее время намерен встретиться также с губернатором Гродненской области Владимиром Караником, а также планирует побывать в этом регионе, чтобы ознакомиться с обстановкой не только на востоке, но и на западе страны. "Мы также обсудим, как идут дела с уборкой. Юг начал убирать", - сказал он.

Президент напомнил и о возделывании озимого ячменя - вопрос, который в последнее время получил новое развитие в АПК и которому Глава государства лично уделяет большое внимание: "Должен вам сказать, что больше 50 центнеров (с гектара. - Прим.) в среднем озимый ячмень дает. Если бы у нас такая средняя была урожайность по стране всех культур, слушай, мы с тобой были бы, как в народе говорят, в шоколаде. Поэтому посевы озимого ячменя надо расширять. Даже в этом году озимый ячмень дает хороший урожай. А если бы мы раньше могли посеять, то мы бы его давно убрали и забыли".

Александр Лукашенко обратил внимание и на определенные сложности с уборкой рапса, что в целом касается всех хозяйств в стране. Этой культуре свойственно ярусное созревание. Более того, не всегда даже в рамках одного поля рапс созревает одновременно. В результате когда отдельные места на поле нужно убирать, на других рапс еще стоит зеленый. "Поэтому надо вырезать эти рапсовые спелые поля, даже если на одном поле придется 10 участков убрать, а 15 клочков оставить. Надо это делать, ибо осыплется рапс. Рапс - это золото для нас сейчас, это большие деньги. Поэтому на месте надо срочно разбираться. Уверен, что и у вас есть такие поля, которые уже надо сегодня потихонечку начинать убирать", - сказал Президент.

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что надо готовиться к очень большой плотности работ: "Очень будет все спрессовано, сам понимаешь. Посевная затянулась, срок вегетации не сократишь".

Что касается сельхозработ, Глава государства обратил внимание и на второй и третий укосы трав: "Очень хорошие травы. Надо постараться запас кормов обеспечить. Травянистые корма надо очень быстро убирать. Потому что втянемся в уборку - и солома пойдет, и озимые потом. В общем очень сильно спрессован этот период уборочной кампании. Будет непросто", - предупредил белорусский лидер.