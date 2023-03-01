Встреча с Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта в Пекине встретился с Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Глава государства поблагодарил китайскую сторону за колоссальную помощь и поддержку белорусскому народу и стране. Он отметил, что на посту Президента это его 13-й визит в Китай. В свое время именно в Китае перенимали опыт по целому ряду направлений, в первую очередь в вопросе создания свободных экономических зон. "Мы все лучшее (30 лет тому назад начали этот процесс) перенимали у вас. Мы много сделали с тех пор. И жемчужиной, венцом наших отношений стал (индустриальный парк. - Прим.) "Великий камень" - крупный международный проект, который мы с Председателем КНР Си Цзиньпином открыли под Минском. И он назвал этот проект жемчужиной Шелкового пути, - сказал Глава государства. - Тогда я сказал, что мы никогда не останемся в долгу перед великим китайским народом. Так было всегда в истории нашего народа. Я работал с тремя председателями КНР: Цзян Цзэминем, Ху Цзиньтао и нынешним - Си Цзиньпином".

Александр Лукашенко подчеркнул, что при непосредственном участии Ли Кэцяна стороны достигли практически невозможного. Ранее стороны мечтали о $5 млрд товарооборота. Сегодня же этот показатель уже практически достиг $6 млрд и продолжает расти.

"У нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы сотрудничаем по всем направлениям. И, самое главное, мы никогда не ставили перед собой задачу, чтобы дружить или работать против третьих стран, кого бы то ни было. Мы делаем все в интересах своих народов - белорусского и китайского. Так будет и впредь", - заверил белорусский лидер.

Он отметил, что о нынешних переговорах с руководством Китая главы государств условились на встрече в Самарканде осенью прошлого года. "Мы попытаемся очертить новые горизонты нашего сотрудничества", - заявил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко также поздравил китайскую сторону с успешным проведением очередного съезда Компартии Китая: "Мы все очень внимательно наблюдали за развитием ситуации, за этим съездом. Мы видим ситуацию, которая складывается на международной арене. И мы поздравляем вас со спокойным, вдумчивым движением вперед. Вы идете своим путем, вы никому не мешаете и не реагируете на мелкие укусы, которые то слева, то справа направлены против КНР. Это полностью соответствует духу и характеру китайского народа".

"Мы вам желаем успехов. В этом наш прагматизм. Потому что будет сильным Китай - будет сильной и будет развиваться и наша Беларусь, - подчеркнул белорусский лидер. - У нас предложений много, планов очень много, которые будут выгодны и Беларуси, и Китаю. Но главное состоит в том (я еще Цзян Цзэминю говорил об этом, потом Ху Цзиньтао): у вас есть в центре Европы мирная, спокойная Беларусь. Давайте вместе будем интенсифицировать наши отношения во благо наших народов. Там нет закрытых тем для вас, нет закрытых регионов. Приезжайте, будем сотрудничать. Наша дружба стала всепогодной, всеобъемлющей. И в этом ключе мы готовы действовать и идти навстречу китайскому народу".

Ли Кэцян на встрече с Александром Лукашенко в свою очередь отметил: "Наши отношения выстроены на основе взаимного уважения, доверия, а также сотрудничества и взаимного выигрыша. Практическое сотрудничество постепенно растет. Наши отношения имеют очень широкие перспективы развития. Уверен, что китайско-белорусские отношения развиваются на основе многолетней дружбы".

После встречи с Премьером Госсовета КНР Президент Беларуси на площади Тяньаньмэнь возложил венок к Памятнику народным героям.

Прозвучали государственные гимны Беларуси и КНР, после чего под торжественную мелодию "Цветы для героев" к подножию памятника был возложен венок в цветах Государственного флага Республики Беларусь. Завершение церемонии символизировала торжественная мелодия "В честь героев".