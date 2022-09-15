Встреча с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретились в Самарканде, куда лидеры стран прибыли для участия 15-16 сентября в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

"Уважаемый Президент Лукашенко, мой хороший друг, очень рад встрече с Вами. Это наша первая очная встреча с начала пандемии. Встреча старых друзей всегда теплая. За 30 лет дипломатических отношений Китая и Беларуси наши двусторонние отношения непрерывно повышаются. Совместно с господином Президентом достигнутые договоренности эффективно реализуются, всестороннее сотрудничество двух стран отличается прочностью и устойчивостью. По итогам встречи мы принимаем совместную декларацию об установлении отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, осуществляя исторический подъем нашего сотрудничества на новый уровень", - заявил Си Цзиньпин.

Он заверил, что готов и далее совместно с белорусским лидером прилагать усилия для реализации взаимной политической поддержки, активизации всего комплекса китайско-белорусского сотрудничества на благо народов двух стран. Председатель КНР также поблагодарил за особое внимание к китайско-белорусским отношениям.

В свою очередь Александр Лукашенко заверил Председателя КНР Си Цзиньпина в надежности белорусской дружбы.

"Дорогой Председатель, благодарю Вас за те добрые слова, которые Вы только что сказали. Если Вы хотите знать наше отношение к Китайской Народной Республике и Вам лично в настоящий момент, умножьте то, что Вы сказали, на два. Вы всегда для нас были не просто крепким, надежным другом, но и серьезной опорой в это непростое время. Какое время, Вы не хуже меня знаете", - заявил Президент.

"Еще раз хочу подтвердить нашу нацеленность на углубление отношений. Мы всегда поддерживали Китай во всех принципиальных вопросах. Таких как экономический рост, единство, целостность Китая, политика "одного Китая". По всем вопросам мы всегда были рядом, и даже если кто-то хотел бы нас в чем-то упрекнуть, не нашел бы такой причины, - подчеркнул белорусский лидер. - Так будет всегда. Мы надежные друзья. Чего бы нам ни стоило, если мы пообещали, мы этой политики и практики будем придерживаться".

Александр Лукашенко также поблагодарил китайского коллегу за то, что в непростое время - пандемию и нестабильность в мире - стороны нашли в себе силы и решительность для того, чтобы вывести отношения на новый уровень железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства. "На очень приличный и достойный уровень. И мы сделаем все для того, чтобы вы не пожалели об этом и не ошиблись в своем выборе", - заверил Глава белорусского государства.

Отдельные слова благодарности прозвучали за поддержку Беларуси в вопросе приобретения статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества. "Я, встречаясь с Вашими коллегами, членами ШОС, говорил о том, что, наверное, не будет ни у одной страны никаких претензий к Беларуси по поводу соблюдения принципов сотрудничества в рамках ШОС. Ну, а такой немалый и надежный друг в Европе, как Беларусь, всегда будет полезен не только для Шанхайской организации, но и для КНР", - сказал Александр Лукашенко.

Он также поблагодарил главу МИД КНР, все внешнеполитическое ведомство Китая, Министерство коммерции этой страны за решительность и быстроту действий, с которыми стороны реализуют договоренности. "Тот "Великий камень", который мы с вами заложили в Беларуси, растет, расширяется, несмотря на препятствия отдельных государств. Мы полны решимости и дальше продолжать это развитие", - заявил белорусский лидер.

"Я лично хочу поблагодарить вас за поддержку развития биотехнологической отрасли. Я благодарю китайских наших друзей. Мы договорились, что в ближайшее время встретимся в Минске и подумаем над тем, как расширить наше сотрудничество не только в сфере биотехнологий, но и математики, физики, оптоэлектроники. Там, где и у нас технологии достаточно высокие, и в которых КНР нуждается", - добавил Александр Лукашенко.