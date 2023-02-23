Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 февраля дал интервью китайским СМИ - информационному агентству Синьхуа и Медиакорпорации Китая.

В качестве интервьюеров выступили от информагентства Синьхуа глава корреспондентского пункта в Беларуси Лу Цзиньбо, от Медиакорпорации Китая корреспондент, ведущая программы "Разговор лидеров" Ли Тунтун.

Во время интервью журналисты в первую очередь интересовались, как развиваются отношения Китая и Беларуси в различных сферах, их историей и перспективами. Речь шла про торгово-экономическое взаимодействие и значимые совместные проекты, реализуемые на территории Беларуси, включая индустриальный парк "Великий камень" и БНБК, а также о новых возможностях в контексте инициативы "Один пояс, один путь".

Александр Лукашенко ответил также на вопросы о происходящих в мире глобальных геополитических процессах. В центре внимания была и тема конфликта в Украине, возможности его мирного урегулирования.

Отвечая на вопрос о роли Китая в решении международных проблем, Глава государства подчеркнул, что оценивает ее очень просто: ни одна проблема в мире не может сегодня решаться без участия КНР. "Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой. Я знаю, сегодня-завтра Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью по поводу конфликта в Украине. Прошу обратить внимание, что это такой необычный для китайской политики шаг. Китайцы всегда аккуратные, осторожные. Туда, куда не надо, они не лезут. Если они понимают, что это не даст искомого, требуемого результата, они тоже не станут делать в этом направлении шаги", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Так вот. Если Китай решил озвучить свою позицию таким образом, из уст высшего должностного лица, Си Цзиньпина, это будет иметь серьезные последствия. И если это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия, - заявил Президент. - Поэтому я, просто забегая вперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе".

При этом Глава государства уверен, что предстоящее заявление Председателя КНР будет направлено не на конфронтацию, в отличие от недавнего выступления Президента США Джо Байдена в Киеве. "Я уверен, что это выступление явится венцом всей миролюбивой политики Китая. Я на сто процентов убежден. Иначе просто быть не может. Это образец этой миролюбивой политики", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь придерживается такой же позиции: "Наш путь в Украине - это путь мира. Китайцы придерживаются этого пути. На сто процентов убежден, что и россияне склонны к тому, чтобы прекратился этот конфликт. Все за американцами - делайте конкретные шаги к миру и мир будет. В основе этого всего узла сегодня оказался Китай. Еще раз советую послушать, что скажет Си Цзиньпин по поводу этого конфликта. Внимательнейшим образом, потому что это заявление Китая - это новый шаг, оригинальный шаг, который будет иметь серьезные последствия в мире".

В интервью китайским СМИ Глава государства высказался по поводу китайского гражданского воздушного шара, сбитого недавно американцами.

"Вы прекрасно понимаете ситуацию в мире. Китаю спокойной жизни не будет, - обратил внимание белорусский лидер. - Главный соперник Соединенных Штатов Америки - это Китай. Американцы этого и не скрывают. Печально, что они снизошли даже до мелочи". Глава государства пояснил, что речь идет про китайский гражданский воздушный шар, сбитый американцами: "Они по-американски устроили шоу: напрягали, напрягали свое общество, чтобы все видели, какая "опасность" от этого китайского объекта. И когда 300 млн человек, американцев, были сосредоточены на этом объекте, они его сбили. Для чего? Выборы предстоят. Показать свой героизм".

"Правда, потом все люди разобрались, что это был просто недружественный шаг в отношении Китая. Китайцы сразу заявили, что это гражданский шар. Можно было вместе разобраться, что это такое. Нет, демонстративно его уничтожили. Это очень недружественный шаг", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Говоря о недавнем визите Джо Байдена в Киев, Глава государства отметил, что этот визит стоит в одном ряду с инцидентом с китайским воздушным шаром, сбитым Соединенными Штатами. "В этом ряду стоит и визит Джо Байдена в Киев. Такой мелкий, неприличный шаг", - сказал белорусский лидер.

При этом он заметил, что ценит Джо Байдена как Президента и его решение посетить Киев: "Молодец он. Сел, поехал, спросил разрешения у России или предупредил Россию, но тем не менее поехал". Однако подобного рода ход нельзя считать оригинальным, подобный визит, тоже с американской стороны, уже был не так давно, намекнул Александр Лукашенко. "Это попугайничество. Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию. Вот тут точно не получится. Я это знаю хорошо", - заявил Президент.

В интервью китайским СМИ Александр Лукашенко выразил уверенность, что конфликт в Украине был неизбежен и его первопричины лежат не в России.

"Российско-украинскому конфликту год. Да, мы говорим о причинах этого конфликта, но большое видится на расстоянии, как у нас говорят. И для того, чтобы оценить причины этого конфликта, должно пройти определенное время. Это чисто в китайском стиле - никогда не надо торопиться. Придет время, мы расставим все точки над "i". Но я абсолютно согласен с Президентом Путиным, который говорит о том, что первопричины не лежат в России, - сказал Глава государства. - Издевательства над русскоязычными, над русским языком. Они до 2014 года были. И это все нагнеталось западными государствами. Естественно, ни одна страна, ни Америка, ни Китай, не позволили бы издеваться над своими соотечественниками. Над людьми, которые говорят просто на русском языке и живут по русским обычаям, принимают русскую культуру. Тем более оскорбления со стороны Украины доходили до самого Президента России и всего российского руководства. Там целый клубок".

Глава государства напомнил о заявлениях бывших руководителей Германии и Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, которые, как они сами признались, использовали мирные Минские соглашения исключительно, чтобы выиграть время для военной подготовки Украины.

"Причина там - в 2014-2015 годах. Здесь в Минске были приняты Минские соглашения. Нормальные договоры, и Украина подписала эти договоры. Надо было следовать этим путем. И сегодня - гарантия - Донбасс был бы украинским и управлялся бы из Киева. Уже давно всякие шероховатости были бы забыты", - уверен Александр Лукашенко.

"Маски сорваны, карты открыты. Вот вам и вся причина, и весь замысел", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что и в России многие с непониманием восприняли действия руководства страны. "Я всегда россиянам говорю: "Не торопитесь, придет время, и вы оцените, кто прав, кто виноват", - отметил Александр Лукашенко.

"Некоторые в России говорят: "Знаете, Россия несколько поторопилась, начав эту военную операцию". А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине был неизбежен. Если бы Россия не упредила эту войну со стороны Украины (теперь понятно, кто был заинтересован в этой войне и кто ее начал), не упредила действия Украины, да и всего Запада с территории Украины, последствия были бы более тяжелыми", - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в случае агрессии в отношении Беларуси с территории Украины война приобретет совершенно иной характер.

"В военном плане мы готовы ответить. Притом серьезно готовы ответить. Эту позицию мы довели не только до Украины, но и до англичан, Соединенных Штатов Америки. Надеюсь, у меня будет возможность, - мы проинформируем и французов (все-таки ядерная держава) о нашей позиции. Поэтому мы готовы к тому, чтобы защитить суверенитет и независимость нашей страны. Мы не хотим войны. Мы хотим, чтобы здесь все было мирно. Чтобы наши люди мирно, спокойно жили и сотрудничали с теми, кто с нами хочет сотрудничать", - заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что жители Беларуси - очень миролюбивые люди. "Мы знаем, что такое война. Мы в последней войне потеряли треть своего населения. В чужой фактически войне. Так получалось, что Наполеон в Россию шел через нас - туда и обратно, - уничтожил Беларусь. Первая мировая война - театр военных действий был здесь. Вторая мировая война (для нас Великая Отечественная) - театр военных действий в основном в Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

"Мы не хотим никакой войны. Тем более украинцы, люди, народ украинский - это не чужие нам люди. Это родные нам люди. Даже мои предки где-то там в Украине родились между Черниговом и Киевом. Это уже из личного. Поэтому мы абсолютно не собираемся нападать на Украину. Но не дай бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства - мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе и Китайской Народной Республики, - подчеркнул белорусский лидер. - Если против нас будет совершена агрессия. Мы это доводим по разным каналам до Украины, в том числе и до Запада. Я их предупредил: что не дай бог будет развязана агрессия с территории Украины на территорию Беларуси - мы ответим, но это будет совершенно иная война. Она приобретет мгновенно иной характер. И здесь мы будем сопротивляться и отстаивать нашу землю и бороться с агрессором в том числе войсками Российской Федерации. Вместе".

"Пока, как последние дни показали, ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более Украины концентрации войск для того, чтобы втянуть нас в войну, мы не замечаем. Мы это положительно оцениваем", - заявил Александр Лукашенко.

В интервью китайским журналистам Александр Лукашенко подчеркнул, что санкционное давление ни к чему не приведет, а пакости в экономической сфере со стороны некоторых соседних стран являются не чем иным, как выстрелом себе же в ногу.

"Они там в экономическом плане начинают пакостить. Границы закрыли для передвижения грузовиков. Сами себе выстрелили в ногу. Мы и так в Западную Европу не очень-то перемещаемся. А вот с территории Евросоюза через Польшу в Китай, Казахстан, другие направления очень много перемещалось автотранспорта, железнодорожного транспорта. Это выгодно им было. Их водители ехали в Китай, Казахстан, в Россию. Сейчас они не поедут. Если мы со своей стороны закроем границу, то тысячи, тысячи людей лишатся работы. Ну вот пакости экономические", - сказал Президент.

Еще один пример - закрытие Литвой возможности для перевалки белорусских грузов в их портах этой страны. "Притом там наша собственность. Она закрыла порты для наших грузов. Ну что - потеряли миллионы долларов. Мы нашли другие порты и поставляем свою продукцию. И прошлый год у нас был в финансовом отношении лучше, чем предыдущие годы. Поэтому вот эти санкционный режим и давление экономическое ни к чему не приведут", - заявил Глава государства.