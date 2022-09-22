Встреча с первым вице-президентом китайской корпорации Citic Construction Co., Ltd Ян Цзяньцяном

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 сентября провел встречу с первым вице-президентом китайской корпорации Citic Construction Co., Ltd Ян Цзяньцяном.

Белорусский лидер отметил, что в будущем планирует обсудить ряд вопросов с Председателем КНР Си Цзиньпином, и до этого хотел бы выяснить отдельные моменты по работе Citic Construction в Беларуси.

"Есть ряд вопросов, которые мы должны с вами обсудить, потому что вы - крупнейшая компания, которая работает в Беларуси. Все это связано с тем, что мне надо основательно подготовиться к разговору совсем скоро, как договорились, с Председателем Си Цзиньпином, - пояснил Александр Лукашенко. - Мы провели обстоятельную и содержательную встречу на земле Самарканда (во время саммита ШОС. - Прим.) с Председателем (КНР Си Цзиньпином. - Прим.), обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия, в том числе и вопросы, которые входят в сферу вашей компетенции и ответственности, и договорились, что после 20-го съезда КПК мы более основательно в рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве".

"Я очень надеюсь, что нынешний ваш визит не просто прояснит ситуацию по некоторым проектам и мы сможем оговорить сроки завершения этих проектов, но и ваш визит даст возможность заглянуть в будущее наших отношений, особенно в строительной отрасли", - добавил Глава государства. По его словам, Citic Construction выражает готовность работать в Беларуси и строить по самым современным технологиям ряд предприятий. "Мы это приветствуем", - подчеркнул Президент.

Во время встречи стороны обсудили некоторые совместные проекты на перспективу. В частности, речь шла о строительстве азотного комплекса, цеха по производству бумаги на Светлогорском ЦКК, а также организации глубокой переработки продукции агропромышленного комплекса. Что касается последнего, то со стороны китайских партнеров есть серьезная заинтересованность в создании такого производства с целью дальнейшего экспорта продукции на рынок Китая. Глава государства данную инициативу поддержал и дал поручение ответственным должностным лицам оказать содействие в ее реализации.

Китайский гость поблагодарил Главу белорусского государства за возможность встречи. "У Вас в Китае много поклонников", - подчеркнул Ян Цзяньцян.

Он отметил, что работает в Беларуси с 2007 года и за эти 15 лет был ответственным за реализацию ряда крупных инвестиционных проектов в нашей стране.

"Сегодня девятый раз, когда я с Вами нахожусь на таком близком расстоянии. Поэтому это для меня большая честь. Благодарю Вас за многолетнюю неизменную поддержку нашей корпорации", - сказал китайский представитель.

"Руководители нашей корпорации поручили мне передать от них теплый привет и наилучшие пожелания, прежде всего пожелания крепкого здоровья", - отметил Ян Цзяньцян.