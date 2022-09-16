Встреча с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 сентября в Самарканде в преддверии заседания Совета глав государств - членов ШОС провел двустороннюю встречу с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

"Нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем", - заявил Глава белорусского государства.

Он отметил, что формат встречи на полях саммита не позволяет сильно углубиться в вопросы развития отношений между Беларусью и Ираном. Но это возможность о чем-то предварительно договориться - встречах, повестке дня, поговорить о каких-то серьезных вопросах. "Это очень важно. И в этом есть возможность", - сказал Президент.

Александр Лукашенко обозначил два вектора для министерств иностранных дел Беларуси и Ирана: интенсифицировать отношения и провести их ревизию.

По его словам, у сторон уже сложились неплохие отношения, но их надо интенсифицировать: "Определить те направления, по которым мы будем строить отношения в перспективе между Ираном и Беларусью. А для этого наши специалисты, министры, министерства иностранных дел должны провести ревизию тех вопросов, по которым мы пытались когда-то договориться, по которым мы работаем. Отбросить то, что уже устарело. И оставить вопросы перспективного характера, по которым мы будем двигать наши отношения".