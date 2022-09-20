Доклад Председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 сентября принял с докладом Председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского. В центре внимания были вопросы функционирования таможенных органов - от выполнения задачи по наполнению бюджета до противодействия санкционному давлению Запада.

"С Вашей точки зрения, какова ситуация на границе? Естественно, под углом экономики прежде всего. Как вы выполняете основные свои обязанности по формированию государственного бюджета в той сфере, за которую вы ответственны?" - обозначил ключевые вопросы Глава государства в начале встречи.

Президент напомнил, что некоторое время назад произошло перераспределение функций и полномочий между государственными пограничным и таможенным комитетами. В этой связи Александр Лукашенко поинтересовался, как обстоят дела: "Что происходит в связи с этим? Есть ли какие-то настороженности? Может, мы где-то ошиблись?"

"Я хотел бы, чтобы Вы дали оценку нашим действиям и (доложили. - Прим.) как вы действуете по направлению противодействия санкционным мерам со стороны Запада, - продолжил белорусский лидер. - Запад ввел против нас санкции. Мы ответили. На вас возложена самая основная функция на переднем рубеже, в экономике - по контролю за выполнением мероприятий антисанкционного характера, то есть наши ответные меры. Как они сегодня у нас выглядят? Что происходит в связи с этим?"

Отдельно Глава государства затронул вопрос совершенствования инфраструктуры на пунктах таможенного пропуска и таможенных технологий. "Европейский союз в свое время финансировал некоторые совместные программы в сфере таможни на нашей границе. В свое время они прекратили нам помогать, нас поддерживать в этом плане, отказались от исполнения программ. Это свинство полное: пообещали, договорились, а потом на это все плюнули. Что ж, они, видимо, имеют на это право, - сказал Президент. - Мы смогли заместить их отсутствие своими мерами? Мы не потеряли эти программы, продолжаем совершенствовать инфраструктуру таможенных органов?"

Помимо разговора о текущем состоянии дел в таможенной сфере был повод упомянуть и о заслугах работников ГТК, ведь сегодня отмечается их профессиональный праздник. Глава государства тепло поздравил всех, кого это касается: "Ребята этого заслуживают, передайте им самые добрые пожелания от моего имени. Они выполняют очень важные функции. Дай бог, чтобы это всегда было достойно, не так, как в первые годы моего президентства".

Владимир Орловский поблагодарил за поздравление. Относительно ситуации на границе он доложил: "Конечно, из-за беспрецедентных санкций Евросоюза работа наша сильно изменилась. То, что запретили въезд нашим грузовикам, и белорусским и российским, это наложило серьезный отпечаток на нашу работу. Но мы в течение недели организовались. У нас для этого уже были логистические центры вдоль границы. Мы добавили, оборудовали еще ряд площадок, перевели личный состав в круглосуточный режим и работу по перецепке, перегрузке наладили буквально за неделю".

"То есть заехала фура - отцепляй или перегружай товар и выезжай в Евросоюз, дальше работаем мы и россияне", - уточнил Александр Лукашенко.

"Абсолютно верно. Задействуем наших перевозчиков. И в обратную сторону точно так же", - подтвердил глава ГТК.

По информации ГТК, за 2022 год в республиканский бюджет поступило Br5,8 млрд таможенных платежей. Через таможенную границу ЕАЭС в Беларусь проследовало более 951 тыс. грузовых автотранспортных средств, объем перемещенных товаров составил 12 млн т. Более чем в три раза увеличилось количество перемещенного легкового транспорта - с 321 тыс. единиц до 1,2 млн единиц. В этом году планируется завершить реконструкцию 7 автодорожных пунктов пропуска: "Брест", "Мокраны", "Бенякони", "Котловка", "Видзы", "Григоровщина" и "Новая Рудня".

С начала 2022 года в бюджет от правоохранительной деятельности таможенных органов поступило более Br38 млн, что на 38% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Пресечено 266 фактов незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ, возбуждено 127 уголовных дел, изъято около 500 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Выявлено 60 фактов незаконных действий в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, возбуждено 6 уголовных дел, задержано 267 единиц оружия и боеприпасов.

Что касается мер, принимаемых таможенными органами для противодействия санкционному давлению, то в ГТК напомнили об установленном в Беларуси запрете на перемещение по ее территории грузовых автомобилей стран Евросоюза (эта мера принята в ответ на введенные со стороны ЕС санкции в отношении белорусских и российских транспортных компаний). Для перемещения товаров в недружественные страны или из них возможна перецепка или перегрузка грузов в 18 специально установленных местах, где могут одновременно находиться почти 2,2 тыс. грузовых автомобилей. Ежесуточно проходит около 1 тыс. перецепок и 400 перегрузок.