Встреча с Государственным секретарем Совета Безопасности Беларуси Александром Вольфовичем

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует при подготовке обновленной Концепции национальной безопасности страны ничего не прятать и сделать документ абсолютно откровенным. Об этом он заявил 20 сентября на встрече с Государственным секретарем Совета Безопасности Беларуси Александром Вольфовичем.

"Я бы попросил, прежде чем мы ее рассмотрим в Совете Безопасности, чтобы она была абсолютно откровенная. Не надо ничего прятать, исходя из каких-то политических мотивов или даже экономических. Мы должны честно прописать те риски, угрозы, которые существуют, и нашу реакцию на них. Чтобы и соседи, и другие знали, как мы будем реагировать. Чтобы не говорили, что для кого-то это была неожиданность. Не надо ничего прятать. Все надо делать честно", - подчеркнул белорусский лидер.

"Если мы с Россией, значит, мы с Россией. Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически (наша армия на острие). Действует региональная группировка. И пусть никто там нас не критикует и не делает из этого каких-то не то фейков, не то чрезвычайных заявлений, что "ах, ох, там вот Лукашенко, российские войска и прочее". А что тут удивительного? Мы давно об этом заявили. Уже, наверное, лет 20, как мы договорились об этом", - сказал Президент.

"Мы все четко должны прописать, чтобы заранее все знали. Особенно в нашем обществе - каким образом мы будем защищаться, как мы будем обороняться, какие будут наши действия", - добавил Глава государства.

Что касается необходимости обновления концепции, Александр Лукашенко констатировал, что ситуация меняется. "Вы лучше меня это понимаете и знаете, привлечены были к подготовке прежних концепций. На каком уровне мы сегодня находимся при подготовке новой редакции Концепции национальной безопасности?" - поинтересовался он.

"Вопрос, который мы не предусматривали сегодня, но я считаю, что Вы мне должны кратко доложить по ситуации на южной границе. Я поручал Вам, Министерству обороны, всем силовым структурам с учетом уже нашего опыта с времен начала специальной военной операции России в Украине проработать на практике наши действия на границе с Украиной. У нас там опыт был противодействия определенный, в том числе создания батальонных тактических групп, прикрытия границы. Какова сейчас ситуация и как мы дальше там будем действовать?" - поинтересовался Глава государства.

Аналогичный вопрос был поставлен и в отношении прикрытия северо-западной границы.

"Там, где существуют реальные угрозы. Обязательно. Это для нашей армии главное. Опять же, не надо нас упрекать, что мы там в Украине собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить свое Отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником", - подчеркнул белорусский лидер.

"Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение - проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования. Поэтому вот эти вещи мы не должны забывать и это у вас все должно быть под контролем", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что Совет Безопасности по поручению Президента анализирует ситуацию в силовых структурах и информирует Главу государства, координирует определенные мероприятия, вплоть до проведения конкретных учений. "Как человек военный, бывший начальник Генштаба, уже, наверное, чрезмерно вникаете в детали. Это хорошо. Я имею в виду, недавно командно-штабное учение было. Как оно прошло? Все положительные черты этих мероприятий я знаю. Я был военным много лет. Поэтому я знаю, как это умеют преподносить, всегда скрыть что-то там негативное, лучшее показать. Лучшего было много, хорошего было много, по моим данным. Но Вы должны меня проинформировать, что вскрылось того, над чем еще надо работать", - поставил вопрос Глава государства.

Александр Лукашенко во время встречи также акцентировал внимание на теме информационной безопасности.

"Правильно Вы поднимаете вопрос информационной безопасности. Вопрос вопросов. Сейчас идет война прежде всего в сфере информационной безопасности. И здесь подключены должны быть все - от журналиста до Президента. Война войной. Информационная война - это очень опасно в современном мире. Начиная, опять же, от газеты-районки и прочей какой-то частной газеты и заканчивая интернетом. Везде должны активно работать", - поручил белорусский лидер.

"Скажу откровенно, Администрация Президента немножко в этом плане не вытягивает, не дорабатывает. Особенно по серьезным направлениям. Я абсолютно согласен с Вашим предложением, что Госсекретариат к этому должен быть подключен", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, такой подход позволит создать хорошую опору для действий в СМИ. Наряду с этим Президент предостерег от использования такого инструмента в условиях инфовойны, как фейки. "Нам этим путем идти не надо. Не надо нам фейки. Надо показывать реальную действительность. В конце концов это побеждает. Фейк - это на день, на два. А потом все это развеется. Поэтому не надо фейков. Не надо давать ложную неправильную информацию. Надо делать все достойно, красиво, чтобы потом не оправдываться", - подчеркнул Глава государства.

Президент поручил ввести лицензирование в образовании. Он упомянул об инциденте, который раскручивают в интернете, связанный с тем, что ученик одной из частных школ выстрелил из пистолета в девочку и повредил ей глаз. "Не какой-то там травматический, как они пишут, пистолет. Это был детский пистолет с резиновыми так называемыми шариками этими. Он попал девочке в глаз. Она была в очках. Разбил стекло и повредил глаз. Из этого сделали чрезвычайщину. Я поручил разобраться", - отметил Александр Лукашенко.

"Начали разбираться, а там руководство школы, это по первой информации, они же на дух не воспринимают белорусское государство. Это что, там муть какая-то, какая-то клоака образовалась антигосударственная? Ну, 26 детей. Ну что это за школа?! Поэтому я поручил немедленно ввести лицензирование со вчерашнего дня. Народное образование, школы, вузы - это не та сфера, где мы шутить должны", - подчеркнул белорусский лидер.

Говоря об инциденте со стрельбой из детского пистолета, Глава государства отметил, что дело даже не в этой мелочи, хотя и это важно. В результате вскрылись более масштабные вопросы и проблемы. "Оказывается, в этой школе аж 26 учеников. По-моему, так мне Министр внутренних дел доложил. Частная школа. Откуда, какая, что это за школа - 26 учеников. Начали разбираться - она зарегистрирована на территории частного какого-то предприятия, которое ни черта не делает по уставу. Наверное, ждут, чтобы эту земельку прикарманить и построить там жилье. А место удобное. Потом продать можно хорошо. В общем, есть вопросы. Поэтому надо зачистить все до невозможности в системе образования. Зачем мы издеваемся над этими детьми?!" - сказал Президент.

Глава государства поручил мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. Он обратил внимание на необходимость усиления работы с республиканскими органами власти. "Вот эти дни у меня было время, несмотря на занятость, все-таки подумать о том, что происходит в Беларуси. Еще раз хочу подчеркнуть: нам надо усиливать ответственность, дисциплину нашего общества. Безобразий предостаточно. И когда начинаешь заниматься, кажется, мелочью, выходишь на очень серьезные вопросы", - заметил белорусский лидер.

"Не хватает дисциплины. Поэтому Вам надо взять на контроль в этом плане (это мое поручение Госсекретариату и Вам как Госсекретарю) всех, кто ответственен за исполнительскую дисциплину, мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. По всем направлениям. Я тут пример привел из образования. Но у нас хватает проблем и в социальной сфере. И в экономике у нас проблем хватает", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что планам превратить Беларусь в некое подобие нынешней Украины не суждено сбыться и необходимо видеть и упреждать попытки действовать в этом направлении, сохранять бдительность.

"Все больше и больше получаю информации, что те беглые и их родственники тут залегли тихонько, отлежались; сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что, вот, мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти. Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко акцентировал внимание, что нельзя успокаиваться, постепенно отдаляясь от событий 2020 года в Беларуси. "Нам нельзя успокаиваться. Мы в этом котле. Нам спокойно жить не дадут. Нас все время будут давить по всем направлениям. А эти "свядомыя" - это враги. Понимаете, это уже враги, если не понимают, что происходит вокруг, и создают тут проблемы", - сказал он.

"Они все время будут крутить-мутить и подкидывать нам эти вопросы. А потом в нужный момент опять пойдут громить, бомбить, издеваться над людьми", - добавил Президент.

Александр Лукашенко поручил подготовить президентское мероприятие по вопросам обороны государства. "Вам надо собраться с силовиками, оговорить все направления. Это будет в ближайшее время. Я вчера слушал отчет Министра обороны и поручил ему подготовить мероприятие с участием Президента по всему этому комплексу вопросов, и прежде всего вопросам обороны нашего государства", - сказал белорусский лидер.

"Через неделю, когда я вернусь из командировки, чтобы мы готовы были провести это мероприятие на базе Министерства обороны", - добавил Глава государства.