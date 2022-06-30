Встреча с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

Беларусь и Россия могут выстроить такую конструкцию отношений, что позавидуют в мире. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 июня на встрече с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Сергей Лавров передал Александру Лукашенко приветствие от Президента России Владимира Путина, хотя главы государств лично виделись всего несколько дней назад. "Спасибо, приятно все равно", - сказал Президент Беларуси.

"Он (Владимир Путин. - Прим.) поддерживает продолжение нашего интенсивного союзнического диалога", - добавил глава российского МИД.

"В этом Вы можете не сомневаться. Я думаю, Президент России также в этом абсолютно убежден, - заявил Александр Лукашенко. - Я когда-то сказал. Думаю, Вы поддержите эту идею. Уверен, что поддержите. Что мы не настолько глупы, чтобы кого-то инкорпорировать, как на Западе говорят, или включать в состав не то Беларуси Россию, не то России Беларусь. Мы достаточно умны, чтобы два независимых государства могли выстроить такую конструкцию наших отношений, что позавидуют в мире и другие. Мы к этому идем, движемся".

Белорусский лидер отметил, что уже исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами, из которых большую часть Александр Лукашенко находится на посту Президента Беларуси. "Я все время слышу: завтра поглощение, завтра инкорпорация… 30 лет прошло. Не инкорпорировали, не поглотили, ничего не увезли. А если уж откровенно, то мы от России получаем все то, что надо суверенному независимому государству. Да, были у нас разные времена. Мы и спорили, как близкие люди", - сказал Президент.

Он рассказал, что с Владимиром Путиным они часто обсуждали эту тему, и наличие споров Глава белорусского государства оценивает позитивно: "Я всегда говорю: этому надо радоваться. Потому что ни одно западное государство (вот возьмите последние саммиты), никто нигде ни с кем не спорит. Пришел начальник ЦК, не то "обкома" из Вашингтона, даже не сказал, а посмотрел, и все побежали".

"А истина рождается в споре, как известно", - заметил Сергей Лавров.

"Да, а мы спорим. Потому что мы близкие люди. И действительно, истина всегда рождалась в споре и будет рождаться", - согласился Глава государства.

Он обратил внимание, что в настоящее время у Беларуси и России отношения особого характера. "Время такое, Сергей Викторович. Когда не слушают вас, дипломатов, тогда приходится слушать других людей. Мы за то, чтобы дипломатия работала. Но что поделать, если идет гибридная война. Начали со средств массовой информации. Потом заглушили дипломатов, как бы отбросили в сторону - ни одна международная площадка результата не дает, в том числе и главная наша. Ну что нам делать? Нам приходится защищаться, сопротивляться", - констатировал Александр Лукашенко.

В этой связи глава российского МИД напомнил и о блокировке Западом российских активов. "Деньги отняли", - заметил он.

"Деньги отняли, в экономике душить начинают. Вот, пожалуйста, гибрид", - сказал Александр Лукашенко.

"Уже объявили экономическую войну. Что такое транзит закрыть? И все кричат о каком-то Сувалкском коридоре. Слушайте, мы с вами об этом не говорим, а они кричат. Они что, намекают?" - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что у Беларуси и России достаточно сил и средств для того, чтобы доставить грузы в Калининград. "Без всяких войн и напряжений. Мы с Путиным очень серьезно обсуждали эти вопросы", - сказал он.

Президент в этой связи отметил политику Литвы, которая в вопросе санкций "бежит впереди паровоза": "Спихивают все время на Евросоюз. Мол, это не мы, это Евросоюз принял решение. Так там принимаются решения консенсусом. Если вы видели, что это может навредить Литве, ну вы не голосуйте за это и решение принято не будет. Или примут с какими-то исключениями. Но вы же видите, что они впереди паровоза бегут. И всегда кричат: "Дави, трави!". И так далее. В ущерб своему государству. Для меня это неудивительно, потому что я наблюдаю это постоянно. И я вижу, кто там ратует за такие вещи".

"Знаете, что меня удивляет…Вполне нормальное требование - нет национализму, который перерастает, я Вам как историк говорю, в фашизм. Нам это не надо, и Европе это не надо. Они в Украине это культивируют, поддерживают это. Хорошо. А если завтра это выплеснется в Европе? Им это не надо, - подчеркнул белорусский лидер. - Европе это не нужно, особенно Германии. Там уроки истории помнят. Они же должны понимать, что это будет прорастать, произрастать корнями по всей Европе".

На этот счет Сергей Лавров заметил, что партия "Альтернатива для Германии" создала неправительственную организацию по борьбе с русофобией. "То есть это уже начинает проявляться и в публичной сфере", - обратил внимание он.

"Сергей Викторович, Вы лучше, чем кто-либо, понимаете: нам другого пути не оставили, - сказал Александр Лукашенко. - Предлагали (для коллективного Запада. - Прим.) и безопасность накануне операции (в Украине. - Прим.), и давайте подпишем договоры, за столом переговоров и прочее, без всяких операций и войны, без всякой стрельбы. Не захотели. Это их выбор".

Согласившись с точкой зрения белорусского лидера, глава российского МИД подчеркнул, что на недавнем саммите НАТО в документах альянса Россия названа главной угрозой, Китай - главным вызовом. "Опять подтверждена так называемая политика открытых дверей и подтверждено решение 2008 года, принятое в Бухаресте, насчет перспектив членства в НАТО Украины и Грузии", - обратил внимание Сергей Лавров.

"Очень усилится (НАТО. - Прим.), - иронично заметил Президент. - Ну, Господь им в дорогу".

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия еще не отвечали зеркально на тренировки западной авиации по применению ядерного оружия: "Никакой инсценировки там не было. И про ядерное оружие и прочее. Мы еще полшага сделали. Они же летают, тренируются. Зачем тренируются, зачем ядерные болванки возят? Для того, чтобы ядерную бомбу завтра в самолет положить и сбросить туда, куда надо. Поэтому мы еще зеркально не отвечали. Склады боеприпасов ядерных в России, у нас их нет. И, как Путин правильно сказал, в шести точках, шести странах находятся их ядерные боеголовки".

"И долгие-долгие годы, и они летают, и пускают пилотов неядерных стран к управлению самолетами, которые предназначены для ядерного оружия", - заметил Сергей Лавров.

По словам главы российского МИД, это нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

"Но мы еще это не сделали. Но мы должны быть готовы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он напомнил события 1941 года, когда началась Великая Отечественная война: "Мы должны порох держать сухим по всем направлениям. И не надо там енчить, кричать, что "тут Путин захватил Беларусь", "что хочет, то и делает"… У нас согласованная разумная политика двух суверенных государств, за которую прежде всего отвечают Макей и Лавров".

"Под руководством верховных главнокомандующих", - поддержал беседу Сергей Лавров.

"Но вы нам советуете, - сказал в ответ Александр Лукашенко. - Но это не снимает с нас ответственности. Мы абсолютно здраво, трезво понимаем, что вокруг нас происходит. И лучше показать, что может быть, чем это случится. Нам эта война не нужна".