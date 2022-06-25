Переговоры с Президентом России Владимиром Путиным

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в день 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами провели переговоры в Санкт-Петербурге.

Охват тем встречи чрезвычайно широк - от вопросов логистики и экономического сотрудничества до реагирования на угрозы военной безопасности и взаимодействия в международных организациях. В поле зрения глав государств остаются и вопросы, связанные со строительством Союзного государства, ход реализации намеченных целей.

"День не рядовой, поэтому мы с вами договаривались увидеться. И объем нашего взаимодействия такой, что требует постоянной сверки часов, что мы и делаем", - отметил Владимир Путин.

Было отмечено, что белорусско-российский товарооборот за прошлый год увеличился более чем на треть и составил более $38 млрд. В первые четыре месяца этого года увеличение продолжается, темп роста, как уточнил Президент Беларуси, составил 110%.

"Так что мы на правильном пути, судя по всему. Россия проинвестировала в экономику $4 млрд за предыдущие годы, это наши прямые инвестиции. Есть инвестиции и со стороны белорусских предприятий. У нас хорошие большие проекты совместные", - сказал российский лидер.

Александр Лукашенко до переговоров в первой половине дня 25 июня ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Бронке. Эту тему он поднял и на встрече с российским лидером: "Я побывал в Бронке, там, где мы планируем построить белорусский порт. Спасибо за поддержку. Вы одобрили тот проект строительства. Я посмотрел. Мне очень приятно было увидеть, что такое Кронштадт. Лицом к лицу столкнуться. Дамба, строительство которой закончили при огромном вашем содействии. И другие посмотреть места. Вообще посмотреть с воды, что такое Питер. Для меня это было очень важно. И полезно с точки зрения строительства портового хозяйства", - сказал Глава государства.

"Нас удовлетворяет то место, которое обозначено и поддержано вами. Место хорошее. Мы уже потихоньку начинаем там грузить минеральные удобрения. Думаю, что там будет самый мощный порт. Даже, может быть, нам его не хватит. Но, как мы договорились, там будет видно, если надо будет расширяться", - добавил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что на встрече с российским лидером планировал в том числе обсудить вопросы экономики. "Традиционная наша тема - импортозамещение. Мы предложили 15 крупных проектов. Российская сторона одобрила их. Вы нас поддержали в плане совместного финансирования этих проектов. Если все пойдет так, как мы запланировали, в ближайшее время мы начнем выпускать импортозамещающую продукцию", - сказал Президент.

"То есть те компании из недружественных стран, которые поставляли нам - в Россию и Беларусь - продукцию… Мы в течение этого и следующего года можем произвести свою", - добавил Глава государства.

Александр Лукашенко также отметил, что хотел бы обсудить с Владимиром Путиным ряд частных вопросов в области экономики.

В свою очередь Президент России рассказал, что обсуждал с руководством Правительства вопросы выделения кредитных ресурсов, о которых была достигнута договоренность ранее, направленных на то, чтобы создать финансовые возможности для белорусских предприятий начать выпуск импортозамещающей продукции. "И не только импортозамещающей, а для создания своих инженерных проработок, чтобы выйти на более высокий уровень того, что Беларуси и России нужно", - уточнил Владимир Путин.

По его словам, Правительство России согласно, что часть этих ресурсов может и должна быть использована белорусскими предприятиями, чтобы иметь возможность производить продукцию и для рынков третьих стран. "В конечном итоге и Россия будет в этом заинтересована, имея в виду уровень нашей кооперации", - уверен Глава российского государства.

Владимир Путин также проинформировал своего белорусского коллегу о ходе и результатах недавней дискуссии на форуме БРИКС касательно поставок продовольствия и удобрений. "Многие из выступавших высказывали озабоченности, связанные с перебоями поставок продовольствия и удобрений, ростом цен на продовольствие на мировых рынках. Имея в виду, что Беларусь и Россия являются крупнейшими поставщиками на мировой рынок, мне бы хотелось с вами тоже на этот счет поговорить в плане удовлетворения потребностей мирового рынка и наших постоянных клиентов", - сказал он.

Общеизвестно, что Беларусь и Россия занимают значительную долю на мировом рынке, по некоторым видам удобрений она доходит до 25%. "Это очень значительный объем на мировых рынках. Недовложение удобрений, конечно, снижает виды на урожай на следующий год. Все это очень печально, - заметил Владимир Путин. - Мы с вами договаривались предпринять все действия, которые от нас зависят, чтобы удовлетворять спрос наших потребителей и наших клиентов".

Российская сторона находится в тесном контакте с соответствующими профильными учреждениями ООН по теме продовольственной безопасности. "Я бы вас хотел тоже об этом проинформировать, как складывается эта работа", - сказал Президент России.

"Но у нас же проблем нет с поставками ни зерна, ни удобрений на рынок. Не надо на нас это вешать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Это правда. Именно об этом я хотел поговорить. Многие наши партнеры просят об увеличении поставок. Надо просто проговорить детали, связанные с логистикой. В прошлом году Россия поставила 40 с лишним миллионов тонн зерновых на мировые рынки. В этом сельхозгоду, до следующего лета, мы готовы будем поставить, наверное, свыше 50 миллионов тонн. Я знаю, что и Беларусь наращивает производство, под вашим руководством белорусское сельское хозяйство развивается очень уверенно, успешно, - отметил Владимир Путин. - Что касается удобрений, то нужно объединить усилия, чтобы помочь нашим традиционным партнерам получить необходимое".

Важной темой беседы стали вопросы обороны и обеспечения безопасности Беларуси и России. Александр Лукашенко подчеркнул, что соответствующая тематика для стран критически важна в связи с тем, что происходит на Западе.

"Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки. Нас это очень напрягает. Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируются нести ядерные боеголовки. Вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты наши, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды. Я не говорю о том, что мы завтра перевезем (или вы перевезете) туда ядерные боеприпасы. Но шутить нам нельзя. Мы помним 1941-й, когда нас убаюкивали: "Все будет хорошо, все тихо, никто не нападет". А потом оказались не готовы к этому. Поэтому для нас очень серьезная ситуация. Не в первый раз ставлю перед вами этот вопрос. Знаю, что вы рассматривали в Министерстве обороны. Хотелось бы услышать, как будут развиваться здесь события", - заявил Президент Беларуси.

"Я не скрываю, я ставлю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия для того, чтобы защитить наше Отечество от Бреста до Владивостока. Это наша непосредственная обязанность", - добавил Александр Лукашенко.

Что касается тренировочных полетов авиации США и партнеров по НАТО, то Глава государства заметил: "Если тренируются, то, наверное, что-то думают. Ибо зачем тренироваться?"

"Комплекс вопросов обороны и безопасности мы серьезно должны обсудить, чтобы люди наши - россияне и белорусы - понимали, что они находятся под серьезной защитой", - резюмировал белорусский лидер.

В свою очередь Владимир Путин, говоря о вопросах безопасности, обратил внимание, что в Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов (в основном это атомные бомбы), которые находятся в 6 европейских странах - членах Североатлантического блока НАТО. "Для их возможного применения подготовлены 257 самолетов, и не только американских, но и этих упомянутых мною стран", - пояснил Президент России.

"А в России ни одной такой базы?" - уточнил белорусский лидер.

"А в России нет", - утвердительно ответил Владимир Путин.

Он также отреагировал на замечание Главы белорусского государства, что на действия США можно было бы ответить зеркально: "Можно. Но нам с вами даже зеркально, наверное, не стоит отвечать, нет необходимости. Но я с вами полностью согласен, что позаботиться о безусловном обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства, а может быть, и других стран ОДКБ мы просто обязаны".

"Поэтому я предлагаю следующее, - продолжил Президент России. - На вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов СУ-25. Их можно было бы дооборудовать, правда, эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах России (мы с вами договоримся, как это сделать), и соответствующим образом начать подготовку летного состава. Это первое".

"И второе. Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято: в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении", - добавил Владимир Путин. Он предложил поручить министрам обороны и начальникам генеральных штабов двух стран проработать все детали, связанные с этим.

"Да. Согласен абсолютно", - ответил Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание на конфронтационную политику Польши и Литвы: "Нас очень напрягает ситуация и та политика, которую проводят наши соседи. Вы, в общем-то, знаете. Это руководство Польши и руководство Литвы. Политика на конфронтацию. И вам хватает от них. Особенно в Украине в последнее время наемников больше всего, как мы замечаем, из Польши. Я не понимаю, зачем это им надо - конфронтация. Ясно, что за спиной стоят, подталкивают, но политика отвратительная. Поведение агрессивное".

В этом же плане действует и Литва, заметил Александр Лукашенко. "В последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Слушайте, это сродни объявлению какой-то войны. Недопустимы подобные вещи в современных условиях", - сказал он.

Александр Лукашенко на встрече также заявил о желании Беларуси повысить статус страны в Шанхайской организации сотрудничества: "Хочу с вами поговорить по поводу Шанхайской организации сотрудничества, где мы наблюдатели. Возможно, посоветуемся, вы поддержите увеличение, расширение нашего статуса. Времени уже прошло немало. Думаю, мы там лишними не будем".

Во время переговоров речь зашла и о предстоящем в Гродно очередном Форуме регионов Беларуси и России. "Обсудим вопрос проведения Форума регионов. Думаю, что мы, как обычно, примем участие в нем в виде видеоконференции. Обратимся. Этот форум проводят парламентарии - верхние палаты парламентов у нас и в России. Они хорошо организовывают и проведут в Гродно очень хороший форум", - сказал Александр Лукашенко.

По завершении переговоров с Владимиром Путиным Глава государства вылетел обратно в Беларусь. В аэропорту его проводил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, с которым также состоялся краткий разговор.