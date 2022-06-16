Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 июня заслушал доклад об интеграции биологии и медицины.

Участники мероприятия - министры здравоохранения и образования Дмитрий Пиневич и Андрей Иванец, а также ректор БГУ Андрей Король и декан биологического факультета этого вуза Вадим Демидчик.

Во время встречи обсуждались подходы к организации вступительных испытаний в вузы, так как централизованное тестирование имеет как преимущества, так и недостатки.

"Меня эта проблема постоянно волнует. Честно говоря, я спать не могу из-за этого ЦТ, насколько оно соответствует тому уровню, что нам нужен при отборе лучших ребят в вузы. Откровенно скажу, очень пока я критически отношусь к этой организации вступительных испытаний наших молодых людей. Но и в ЦТ, мы видим это, есть очень много положительного. Вот что делать на сегодняшний день? Это последний год, когда мы должны дать ответ на этот вопрос", - сказал Президент.

Александр Лукашенко пояснил, почему пригласил ректора БГУ и декана биологического факультета: "Мы попробовали (вы тоже занимались этим специфическим методом, не будем пока обозначать это) отобрать ребят самых лучших для того, чтобы они могли заниматься соответствующими науками. Прежде всего биологические, связанные со здравоохранением, наукой, другими разработками. Мы попробовали другие методы. Естественно, это небольшое количество людей. И я убежден, что там отобраны лучшие. Потому что все-таки к отбору брали тех, кто на олимпиадах уже побеждал. Это ребята уже продвинутые. Их главное не потерять для страны. Но уже вот столкнулись с первым опытом".

По словам Президента, этот опыт важен тем, что нам надо посмотреть, как его использовать дальше. "То есть вступительные испытания должны быть в Беларуси оптимальны. Мы отошли от собеседований различного рода (как мы с вами когда-то сдавали эти экзамены), пришли к ЦТ. Увидели там минусы, здесь плюсы и наоборот. Надо что-то сварить к концу года. И в будущем году, окончательно приняв решение, обществу обозначить. Это важнейший вопрос - вступительная кампания, как мы будем ее проводить уже с будущего года. Вот это очень важно. И в это вы погружены, все четверо, больше, чем кто-либо. Надо подтянуть еще специалистов, посоветоваться и сделать окончательные выводы", - заявил белорусский лидер.

Глава государства спросил Министра образования Андрея Иванца о ходе вступительной кампании этого года, но не в плане достижений или текущих событий, а касательно выводов, которые уже можно сделать, или предложений.

"На данном этапе что у вас там происходит, какие вопросы? Может быть, предложения уже есть в этой связи? Знаю, что там примерно 62 тыс. записались на централизованное тестирование", - сказал он.

"Вступительная кампания в этом году организована традиционно в строгом соответствии с указом Главы государства о правилах приема в учреждения высшего образования и среднего специального образования. 14 июня стартовало централизованное тестирование. В этом году количество зарегистрированных на ЦТ учащихся примерно такое же, как и в прошлом году. Это полностью коррелирует с количеством выпускников учреждений общего среднего образования текущего года", - доложил Андрей Иванец.

В качестве отличительной черты он отметил ощутимый рост числа тех, кто зарегистрировался на сдачу централизованного тестирования по математике и физике.

"Здорово", - заметил по этому поводу Глава государства.

"Это говорит о том, что молодые люди планируют поступать на инженерно-технические специальности, - пояснил министр. - Для нас это очень важно, потому что не только в реальном секторе экономики (такие специалисты нужны. - Прим.), но и будущие учителя нам тоже нужны преимущественно в данном направлении".

Заслушивая доклад, Президент напомнил о необходимости развивать в Беларуси направления, обращенные в будущее, включая биотехнологии. Глава государства пояснил, что такое внимание к биологии связано не с тем, что его младший сын интересуется этой сферой знаний. "Я вообще преклоняюсь перед химиками, математиками, биологами, физиками. Я чистый гуманитарий. Но тем не менее я столкнулся более глубоко на государственном уровне. Без биологии никуда. Не может быть медицины сегодня без биологии. Вот ковид этот нас пугнул, и мы форсированно начали производить вакцину. Взяли там технологии, взяли еще что-то, привезли, смешали, сделали. А свое? Основа есть. Пришлось завод строить. И там везде биология, - сказал Президент. - Эти вирусы… Вчера ковид, сегодня обезьянья эта оспа, еще что-то. И, опять же, без науки о жизни (так она у вас квалифицируется) никуда. Поэтому я, столкнувшись с этим, понял, что нам надо как-то серьезно подойти к медицине, здравоохранению, науке на основе биологии".

Александр Лукашенко рассказал, что договорился о развитии взаимодействия в этой сфере и с Президентом России: "Лучшие в мире образцы есть. С Президентом Путиным мы договорились. Он молодец: пожалуйста, любые лаборатории. Самая продвинутая у него биологическая лаборатория, как он мне сказал, создана в "Сириусе" (образовательный центр. - Прим.)".

По словам Президента, Владимир Путин пригласил воспользоваться имеющимся в России опытом и в том числе совместно развивать соответствующее направление в Беларуси. "Этим надо воспользоваться. Ну и посмотреть лучшие образцы в мире по развитию медицины, здравоохранения, биологии и так далее. Без биотехнологий никуда. И вы видите, что мы в Беларуси кое-что начали в этом направлении делать. И не сегодня, и не вчера, а позавчера", - заметил белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул важность развития и иных передовых направлений. Так, на днях на уровне Президента изучали ситуацию в отрасли производства микроэлектроники. "Сегодня биологическое наполнение, посмотрим там другие направления, связанные с обороной и с развитием экономики, которые обращены в будущее. Как, допустим, атомная энергетика, космос, БНБК (Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. - Прим.) построили. Вот эти направления будут всегда востребованы. Давайте подумаем, как мы, чтобы не отстать, будем их развивать. Чтобы не потерять свою школу и не отстать", - сказал Президент.