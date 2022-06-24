Встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июня встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

"Завтра мы с Владимиром Владимировичем (Президентом России Владимиром Путиным. - Прим.), как обычно, проведем серьезные переговоры по серьезной проблематике. Но это будет завтра. И наша сегодняшняя с вами встреча абсолютно не ритуальная. У нас есть что обсудить, - сказал Президент. - Я помню ваш приезд в Беларусь (в начале февраля 2022 года. - Прим.). Очень о многом договорились. Хотелось бы честно и откровенно услышать от вас, в чем мы, белорусы, недорабатываем".

Он подчеркнул, что для Беларуси Санкт-Петербург является одним из основных направлений работы в Российской Федерации. "Мы будем делать все для того, чтобы эту огромную российскую площадку не потерять. У нас хорошо развивается товарооборот, мы можем прибавить. Особенно учитывая то поведение западных партнеров, как принято говорить. Думаю, что в течение этого и будущего года мы выйдем на тот уровень сотрудничества и развития Беларуси и России, на котором мы должны быть. Мы преодолеем все невзгоды и препятствия, особенно в экономике", - заявил Глава государства.

По словам Александра Лукашенко, об этом говорит и товарооборот Беларуси с Санкт-Петербургом, который ежегодно серьезно прирастает, в том числе в текущем году. "Мы производим много того, в чем нуждается Питер. В то же время мы очень много покупаем вашего товара. Так будет всегда", - отметил он.

"Вы для нас очень близкие люди. Мы всегда, встречаясь с Президентом России, очень много говорим о Санкт-Петербурге. Мы помним тот огромный вклад, который внесли ленинградцы (в восстановление Беларуси. - Прим.) после окончания Великой Отечественной войны. Может, я немножко перебираю, но я считаю, что Беларусь и Ленинград - это две точки в Советском Союзе, где люди пострадали больше всего. Трудно это все оценить. С тех пор мы и выстраиваем наши добрые отношения. Некогда в единой стране. Но что поделать - нет той страны", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси полны решимости сотрудничать с Санкт-Петербургом по всем направлениям: "От лифтов до коммунальной техники, которая сегодня нужна. Но главное - это структуры, системы и прочее. Вы видели в Беларуси. Если вам что-то подходит, вы скажите - мы как добрые близкие люди, соседи будем приезжать и вместе в Санкт-Петербурге создавать то, что вам нравится. И в то же время будем вас просить, чтобы вы свой опыт и практики переносили на белорусскую землю".

В целом, заметил белорусский лидер, есть о чем поговорить, особенно в плане давления Запада на Беларусь. "Мы полностью хотим миллионов 20 тонн переориентировать, свои потоки, на ваши порты. И буду просить у вас поддержки и помощи. С Президентом России мы об этом договорились. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу. Думаю, что если мы с вами здесь развернемся, то и для Питера это будет хороший кусок работы, и для наших питерских друзей хорошие рабочие места", - заявил Александр Лукашенко.

"Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Я рад нашей встрече. Спасибо, что Вы нашли время для этой встречи, для меня это важно, - тепло приветствовал губернатор Главу белорусского государства. - Я вспоминаю нашу встречу в Минске (в феврале этого года. - Прим.), Ваш радушный прием. Спасибо за те поручения, которые Вы давали Правительству республики, это имеет свои очень существенные результаты".

"Я еще раз убедился, какую правильную политику вы провели в отношении промышленности и медицины, - продолжил Александр Беглов. - На сегодняшний день не только сохранили промышленность, которая была всегда в Беларуси самой передовой, а еще прибавили компетенции. Сегодня такие компетенции у промышленности, что она конкурентоспособна на мировых рынках. И мы в соответствии с этим очень много покупаем и работаем с промышленностью (Беларуси. - Прим.)".

Он отметил, что в Санкт-Петербурге успешно и эффективно работает белорусский торговый дом и продукция, представленная там, пользуется спросом.

По словам губернатора, после его визита в Беларусь и по поручению Александра Лукашенко состоялось заседание межправительственного совета делового сотрудничества. "Разработаны дорожные карты практически по всем направлениям до 2026 года. Это касается промышленности, экономики, здравоохранения, образования и других. Я хочу сказать, что это не просто бумага, а деловые документы, которые начинают претворяться в жизнь", - подчеркнул губернатор.

В подтверждение своих слов он привел данные о заключенных с белорусской стороной контрактах и поставках техники, другой продукции. Так, в этом году подписаны контракты на приобретение Санкт-Петербургом 900 автобусов МАЗ, 500 уже получены. "Петербуржцы с удовольствием пользуются этой хорошей техникой. Какие там западные аналоги! Прекрасная техника (из Беларуси. - Прим.) на экологичном газомоторном топливе", - обратил внимание Александр Беглов.

По его словам, также подписаны контракты на поставку около 100 троллейбусов, есть договоренности о приобретении электробусов и коммунальной техники (около 1,2 тыс. единиц), которая, к слову, отлично подходит для работы в небольших петербуржских дворах.

Как рассказал губернатор, после посещения президентами Беларуси и России космодрома "Восточный" были даны соответствующие поручения и началась совместная деятельность по разработке современной элементной базы. "У вас хорошие предприятия в этом отношении, вы сохранили хороший уровень. Мы договорились и сейчас будем работать в этом направлении", - отметил он.

Обобщая сказанное, губернатор подчеркнул: "То, что я увидел, как развивается Беларусь, правильно, красиво, очень нам приятно. То, что мы сегодня дружим, это большой знак уважения и доверия друг к другу. Да, у нас разные страны, но народ один".