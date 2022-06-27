Встреча с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня встретился с губернатором Самарской области Российской Федерации Дмитрием Азаровым.

"Вы не просто близкие нам люди. Вы наши люди. Вы приехали в свою Беларусь. Так будет всегда. События последних лет и дней нас в очередной раз убеждают, что нам надо быть вместе, нам нечего делить. Как только начнем делить, нас разделят", - подчеркнул белорусский лидер.

"Вы знаете наши возможности, способности. Вы хорошо знакомы с Беларусью, у вас очень обширная программа. Но я предлагаю сразу определить приоритетные направления совместной работы на ближайшую перспективу. Время также диктует нам определяться, и очень быстро", - отметил Александр Лукашенко.

Президент предупредил ответственных чиновников в Беларуси, что все договоренности и заключенные контракты с российскими партнерами должны четко исполняться. "Все мы должны выполнять, обязательно. Это очень важно для нашей экономики", - подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что накануне официальных переговоров с Президентом России Владимиром Путиным у него состоялась встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым: "Я приехал в Питер и до встречи с Путиным накануне пригласил губернатора Питера. Мы с ним сели, я говорю: расскажи мне, что мы не выполняем; автобусы около 1 тыс. штук заказал, сколько поставлено, что не поставлено, какие проблемы? Он мне все это по полочкам разложил".

"Поэтому смотрите, чтобы мы не сорвали ни один проект. Это не благотворительность", - акцентировал внимание белорусских ответственных лиц Александр Лукашенко.

Он отметил, что это очень большой заказ - тысяча автобусов - для предприятия МАЗ: "В этом году только выполнить бы нам этот заказ. А есть еще и другие".

По словам Президента, на встрече с Александром Бегловым был затронут и недавний инцидент с автобусом в Санкт-Петербурге, связанный с возгоранием: "Говорит: Александр Григорьевич, это не стоит даже внимания".

"Ну, у нас журналисты умеют красиво подать. Но я распереживался. Думаю, может, там действительно что-то взорвалось. Тем более что мы начали производить для Питера автобусы на газомоторном топливе. Они очень себя хорошо показали. Электробусы. Питерцы очень довольны нашей техникой. И даже наши люди, которые там были, отметили, что где бы ни были, везде автобусы белорусского производства. Второй город в России и самый красивый город в мире пользуется нашей техникой. И коммунальной. Там больше тысячи этих тракторов коммунальной техники заказали".

"Мы рады тому, что мы в полном объеме востребованы на российском рынке. Сегодня уже вопрос не стоит, как продать, как это было раньше. Сегодня стоит вопрос, как удовлетворить спрос прежде всего нашей России, огромной страны, по тем товарам, которые мы производим. Задача нашего Правительства - ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворенными. Мы об этом много в последние дни вели речь и с Президентом России, говоря об импортозамещении. Это вопрос номер один. И мы договорились, что очень жестко будем контролировать этот процесс импортозамещения", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что как в Беларуси, так и в России порой склонны к волоките и бюрократизму: "Все определим, все наметим, что надо решить, а потом как начнем реализовывать - получаются чудеса. Мы эти чудеса видим и, я еще раз подчеркиваю, с Президентом России подвергли очень жесткому анализу. Вплоть до того, что были даны соответствующим лицам распоряжения".

Глава государства пояснил, в чем суть вопроса. Так, в Беларуси в рамках совместной программы импортозамещения были намечены к реализации 15 проектов. "Ну и началось. Вот, 10 проектов - это то, что России нужно. А пять проектов - это могут товары пойти куда-то на внешние рынки из Беларуси. Это вроде бы неинтересно (России. - Прим.). Но молодец Путин, он говорит: "Нам все интересно, потому что для того, чтобы продать в третьих странах, на внешних рынках, товар надо в Беларуси произвести, а там больше половины комплектующих из Российской Федерации". Так в чем невыгода?! - заметил Президент. - И было решение, это вы должны учесть, что без всяких оговорок те полтора миллиарда, о которых я говорил, по импортозамещению (на Беларусь выделенных из ресурсов России), они должны быть немедленно реализованы".

"В противном случае мы приведем к тому, что породим внутреннее недовольство людей и повторим то, что было при распаде Советского Союза. Помните, из-за стиральных порошков и куска хлеба мы породили недовольство людей. А потом никчемные политики добавили, и страна, огромная империя, развалилась. И вот мы сейчас пожинаем эти плоды. Поэтому этих ошибок допускать ни в коем случае нельзя", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Не вдаваясь в статистику, хочу сказать: имеются все возможности выйти в торговле на показатель в миллиард товарооборота. Нужно всего лишь выполнить до точки и запятой то, о чем мы ранее договаривались на различных уровнях. Сегодня сама жизнь нас к этому подталкивает и указывает тот правильный, может быть, единственный путь. Надо опираться на свое", - сказал белорусский лидер.

По оценкам белорусской стороны, в 2021 году товарооборот с Самарской областью составил практически $700 млн и увеличился почти на 4%. Показатели этого года снизились на 59% из-за сокращения импорта специфических товаров из России. При этом белорусский экспорт показывает хороший прирост к прошлому году (более 20%). В настоящее время отечественные предприятия не только исполняют свои обязательства, но и значительно превышают объемы поставок запасных частей и комплектующих, лифтового оборудования, мебели, продуктов питания, лекарств и других товаров.

Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси существенно нарастить объемы поставок самой современной автомобильной, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

Отдельно Глава государства акцентировал внимание на лесозаготовительной технике, производство которой в последние годы осваивается в Беларуси, но серийное производство пока не налажено. А эта продукция востребована и в России. "Я Президенту (России. - Прим.) это все разложил. Без этого же мы не обойдемся, особенно Россия. Это, как я сказал, наша другая нефть (лесные ресурсы. - Прим.). И под это сегодня, чтобы все это развернуть как импортозамещение, надо минимум от 200 до 250 миллионов долларов. Он говорит: это интересный проект, мы должны его изучить и обязательно продвигать. В правительствах надо сейчас чтобы проект этот пошел. Может быть, и Самарская область найдет в этом свое место", - рассказал Глава белорусского государства.

"Уверен, что по условиям снабжения, сервисному обслуживанию, финансовому сопровождению мы в состоянии договориться. И последние месяцы об этом свидетельствуют", - сказал Президент.

"Хотя в текущем году цены выросли по независящим от нас причинам, Беларусь практически не снизила темпы импорта из вашей области. Мы стали закупать больше подсолнечного масла, медной проволоки, подшипников. Но это далеко не полный перечень продукции, которую мы могли бы у вас приобретать. Рассчитываем, что ваш визит в Беларусь позволит сбалансировать торговлю. От этого выиграют все", - отметил Глава государства.

Чрезвычайно важным является и поиск новых возможностей для расширения промышленной кооперации. "Интерес должен быть полный. И рабочие места должны создаваться как в Беларуси, так и в Самарской области", - заметил Александр Лукашенко.

Еще одно направление сотрудничества - трансфер технологий и экспорт услуг. К примеру, белорусским специалистам интересны исследования самарских ученых и экспертов оборонно-промышленного комплекса. В свою очередь Беларусь всегда готова поделиться накопленным опытом в развитии аграрного сектора, может расширить ассортимент поставок продовольствия, участвовать в проектировании и возведении социальных и промышленных объектов. Есть готовность обмениваться научными достижениями и технологиями, в том числе наработками в дорожном строительстве.

"Если вы увидите нашу необходимость участвовать в Самарской области в каких-то работах, мы будем благодарны вам за это и будем очень ответственно выполнять эти работы. Конечно, за всей экономикой, торговлей нельзя забывать и гуманитарное направление. В этом плане мы должны взаимодействовать. И в области образовательных учреждений, деятелей культуры, работы в информационной сфере. Надо, чтобы в Самаре знали, чем живут наши люди, чем они дышат. И мы должны знать, как развивается Самарская область. Поэтому здесь без СМИ не обойтись", - сказал Президент.

Александр Лукашенко предложил в ходе визита губернатора рассмотреть все направления сотрудничества: "Вы должны нам сказать, что мы можем и должны сделать для Самарской области. Мы к вашим услугам. Если нужно и мы можем подставить где-то плечо, мы это готовы сделать".