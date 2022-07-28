Встреча с губернатором Пермского края России Дмитрием Махониным

Беларусь готова к активному развитию сотрудничества с Пермским краем России. Об этом Глава государства Александр Лукашенко заявил 28 июля на встрече с губернатором Пермского края России Дмитрием Махониным.

"Ваш край и богатый, и люди очень талантливые, продвинутые. И, самое главное, край перспективный, нацеленный в будущее. Вы всегда говорите, что этот край - опора России. Я с этим абсолютно согласен. И коль это является опорой огромной России, то и бог велел нам сотрудничать", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко заверил, что Беларусь готова многое сделать в развитии сотрудничества: "Вы должны знать, что все, что мы можем сделать для россиян вообще, и тем более для ваших людей, наших людей в Пермском крае, мы всегда сделаем. И даже невозможное".

Глава государства отметил некоторое снижение товарооборота с Пермским краем и заявил о необходимости принять дополнительные меры по его восстановлению. "Мы должны не просто продемонстрировать всем, что мы обойдемся без тех, кто не хочет с нами работать, но мы должны продемонстрировать, что мы еще и можем немало. Поэтому мы к вашим услугам и по поставкам, и по кооперации. Потому что простой торговлей надо заниматься. Но наиболее надежный вариант - это когда мы связаны друг с другом и наши предприятия работают по кооперации", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Беларусь является машиностроительной страной с хорошими компетенциями и образованием. Еще во времена Советского Союза в стране было сконцентрировано финишное производство. "Мы как машиностроительная страна готовы с вами работать. Не только торговать. Но и кооперироваться, чтобы вместе производить тот или иной вид продукции", - сказал он.

Еще одна сфера, в которой Беларусь обладает хорошими компетенциями, - это сельское хозяйство, и здесь также есть потенциал для развития сотрудничества с Пермским краем.

"Мы сохранили свое сельское хозяйство. Не потому, что я когда-то работал в сельском хозяйстве. Я много где работал. Вопрос не в этом, а в том, что тогда, после распада Советского Союза, люди голодали, есть нечего было. Если люди не накормлены, не могут себя обеспечить продуктами питания, нечего разговаривать о суверенитете, независимости и вообще о существовании. Поэтому мы тогда вцепились в некоторые отрасли. Мы сохраняли традиционные наши направления производства, сотрудничества, школы, но мы немало сделали для того, чтобы накормить и одеть людей. Отсюда развитие сельского хозяйства. Это главная причина - накормить и одеть людей. Поэтому кое-что мы научились делать, кое-чего достигли", - сказал Глава государства.

Он предложил губернатору Пермского края при необходимости поделиться соответствующим опытом и наработками, начиная от молочно-товарных комплексов, откормочников, птицефабрик. "Все, что вам понравится, мы готовы для вас реализовать", - заверил Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, что если на Сахалине и в Амурской области реализуются совместные с Беларусью проекты в сельском хозяйстве, то работать в Пермском крае и бог велел. "Посмотрите на сельское хозяйство. И, самое главное, сельхозмашиностроение. Полный комплекс, шлейф необходимый. Если надо специалистов подучить в этом плане, пожалуйста, присылайте, приезжайте, мы готовы показать. И в том числе не только сельхозтехнику, но и племенное, селекционное дело. Мы это сохранили и не загубили", - предложил Президент.

Он отметил, что как раз на днях обсуждал ситуацию в сельском хозяйстве с ответственными членами Правительства, чтобы в этом направлении еще добавить и не допускать замшелости как с точки зрения развития основных направлений, так и в сфере кадров.

Александр Лукашенко также обратил внимание на намерение руководства Пермского края провести в регионе аграрный форум. Белорусская сторона готова подключиться и помочь в этом деле, имея многолетний опыт проведения международной выставки "Белагро". "В этом отношении готовы с вами работать и участвовать в организации и проведении этого форума", - сказал Президент.

Александр Лукашенко акцентировал внимание и на важности совместной работы в сфере импортозамещения на фоне введенных санкций. "После этих всех введенных санкций нам надо основываться на своем, развивать свое, заниматься импортозамещением во всех сферах. Давайте вместе будем это преодолевать. Якобы некие барьеры. По крайней мере с Президентом России у нас никаких разногласий в этом отношении нет", - заявил белорусский лидер.

Беларусь предлагает Пермскому краю и свои строительные услуги: "Мы готовы строить под ключ в сельском хозяйстве, социальной сфере. Если это нужно будет. Ведь немало сделали с Пермским краем по строительству. Потерять это нельзя. Готовы здесь подключиться".

Одновременно с темой строительства во многих регионах стоит вопрос реновации и восстановления ранее построенного жилищного фонда, и это прежде всего касается лифтового оборудования. "Мы также сохранили гигантское свое предприятие, которое работало тогда на всю страну (Советский Союз. - Прим.). Конечно, и у нас эта проблема немалая - замена лифтов. Но мы готовы подставить плечо вам. Я знаю, что это надо. Это везде в России нужно. Дай бог выполнить все заказы. Но готовы в этом направлении работать", - сказал Глава государства.

В завершение он заверил, что все достигнутые договоренности белорусская сторона обязательно выполнит, несмотря ни на какие возможные сложности.