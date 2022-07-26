Республиканское селекторное совещание по вопросам уборочной кампании

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июля собрал большое селекторное совещание по уборочной кампании.

На совещание во Дворец Независимости были приглашены председатели обеих палат парламента, Правительства, различных министерств и ведомств, государственных организаций. По видеосвязи к совещанию подключились губернаторы, руководители всех 118 районов и их заместители, директора сельхозпредприятий.

Президент в первую очередь пояснил, почему было решено провести совещание именно в такой "старой и проверенной" форме.

"Ситуация в мире с продовольствием весьма неопределенная. Подчеркиваю, абсолютно неопределенная. В связи с ошалевшей ситуацией в мире, если откровенно говорить, мы не знаем, что будет завтра, и это самое опасное. Многие говорят о том, что мы накануне голода. Мы это отбрасывать не можем и задаем сегодня вопрос: а вдруг? И если голод, вы знаете его последствия. Поэтому нам надо собраться. Господь подарил нам прекрасные погодные условия в этом году, и мы должны этим воспользоваться", - отметил Александр Лукашенко.

"И, что немаловажно, я бы сказал, очень важно, мы в этом году, если сработаем хорошо, можем прилично заработать и поправить экономику сельского хозяйства. Словом, ситуация очень серьезная и, я бы сказал, чрезвычайная с точки зрения организации работ на селе", - подчеркнул белорусский лидер.

По словам Главы государства, критическая ситуация на мировом продовольственном рынке только усугубляется. "Кадры горящих пшеничных полей, подожженных боевыми вертолетами наших южных соседей, никому не добавляют оптимизма. Но это только вершина айсберга", - отметил Президент.

"Бездумные санкционные ограничения на минеральные удобрения, энергоносители и разрыв привычных транспортных связей поставили многие страны на грань выживания. Зима близко. И для тех, кто не сможет себя прокормить, это будет холодная и голодная зима", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Вопрос успешной уборочной кампании для Беларуси - стратегический. Мы должны обеспечить население продовольствием, увеличить наши стабилизационные фонды, то есть запасы на будущее. А также, как я говорил, имея сегодня хорошие цены на продовольствие, поправить экономику сельского хозяйства. Тем более что все для того, чтобы достичь этих целей, у нас есть", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в Беларуси выращен хороший урожай зерновых и зернобобовых культур, хоть нынешняя страда прогнозируется непростой из-за определенных погодных сюрпризов.

"Поэтому в короткий промежуток времени необходимо кардинально ускорить все процессы с целью обеспечить и качественную заготовку кормов, и уборку зерна без потерь, а также готовиться к посеву озимых", - сказал Президент.

"Главные требования на предстоящий уборочный период - качество и темпы. Дисциплина, ответственность должны быть на высочайшем уровне. А с этим, как мне докладывают Комитет госконтроля и Генеральная прокуратура, не все гладко", - заметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, многие руководители подготовку к уборочной кампании просто провалили. В отдельных организациях технику даже не начинали ремонтировать.

"Фактически каждый десятый комбайн не готов к работе. Нет механизаторов, говорят. Как нет? Ведь мы еще осенью прошлого года договорились: надо из городов пригласить на работу бывших комбайнеров. Их немало. Не везде работают элеваторы и склады для хранения зерна. Причем такое выяснилось при проверке в каждом четвертом хозяйстве. Приписки по готовности техники и зерносушильных комплексов установлены на 40 сельскохозяйственных предприятиях. Это не просто безответственность со стороны местной власти, это продовольственная диверсия. Именно так это будет расцениваться", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что неоднократно поручал правительству и облисполкомам за зиму привести в порядок всю технику. Такое же поручение было дано и Министру промышленности. "Послушаем, почему не выполнены мои поручения", - предупредил Президент.

Кроме того, практически в каждом втором из проверенных хозяйств установлены факты нарушения технологических регламентов заготовки кормов. В 277 сельхозорганизациях по всем регионам страны темпы уборки трав сдерживаются из-за неисправной техники. Факты низкой готовности установлены в 130 хозяйствах, а в некоторых к ремонту приступили только перед самым началом работ.

"О какой исполнительской дисциплине может идти речь, если из года в год милиция выявляет пьяных на рабочем месте? И их немало", - обозначил еще одну проблему Глава государства.

По информации МВД, при проведении посевной и уборочной составлено около 700 протоколов, в том числе более 100 - за допуск к управлению в нетрезвом состоянии. "Надо подумать всем нам, какие меры принимать к таким людям. Притом меры должны быть самые жесткие. Так мы работать не должны и не будем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент поинтересовался, какова реальная обстановка с уборкой на местах и есть ли нерешенные вопросы, чего не хватает для высокой готовности техники, как будет организована сушка зерна и налажена работа по использованию производственных мощностей комбинатов хлебопродуктов. Глава государства также обратил особое внимание на работу с кадрами и достойную оплату труда, соблюдение порядка и дисциплины, оказание своевременной помощи жителям села.

"Госзаказ на зерно должен быть безусловно выполнен. Это уже не проблема. По предварительной информации, зерно нынешнего урожая пригодно для высококачественного хлебопечения. Поэтому необходимо сделать закупки в объеме полной потребности, - сказал Александр Лукашенко. - При этом, если зерно качественное и если нужно, эти закупки сделать с запасом".

Кроме того, по словам Президента, нужно создать базу для выполнения программных задач в АПК, заготовить зернофураж для животноводства с учетом требований рационов, обеспечивающих высокий уровень продуктивности по молоку и мясу.

На совещании Глава государства обозначил ряд вопросов, на которые ответственные должностные лица, власти на местах и директора предприятий должны обратить особое внимание: трудовые кадры, обеспечение порядка и дисциплины, оказание своевременной помощи сельским жителям.

"Уборка хлеба - дело всенародное. Как вы докладываете, планируется привлечение почти трех тысяч механизаторов, в том числе тысячу триста комбайнеров. Задействованные на уборочной кампании должны быть обеспечены всем необходимым, но самое главное - их труд достойно оплачен", - потребовал Александр Лукашенко.

Говоря о порядке и дисциплине, Президент подчеркнул, что здесь важно все: защита техники и полей от пожаров, обеспечение сохранности намолоченного зерна. "Силами милиции нужно полностью перекрыть все возможные каналы хищения топлива и зерна при уборке. Обеспечить сохранность во время транспортировки. Исключить случаи пьянства, добиваться железной дисциплины", - сказал Глава государства.

Он также обратил внимание на оказание своевременной помощи сельчанам: "На частных подворьях 65 тысяч гектаров засеяно зерновыми культурами. А это порядка 200 тысяч тонн зерна в общереспубликанский каравай. В первую очередь помочь пожилым и одиноким, которым больше не на кого надеяться. Комбинатам хлебопродуктов следует при необходимости произвести закупку излишков зерна в крестьянских, фермерских хозяйствах и рассчитаться своевременно".

"Цель нашего сегодняшнего совещания - решить все вопросы, которые могут быть. Помните, от вашего организаторского таланта, умения мобилизовать людей и строго пресекать нарушения зависит продовольственная безопасность Беларуси", - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что ситуация с продовольствием в мире непростая, поэтому надо готовиться к худшему. "В мире ситуация очень серьезная. Опасность вызывает то, что она неопределенная. Мы не знаем, что может быть завтра или послезавтра. Поэтому по-деревенски, по-крестьянски мы должны готовы быть к худшему. Будет лучше - и нам будет неплохо", - подытожил он.

В ходе селекторного совещания Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля выборочно проверить по стране готовность уборочной техники.

"Посмотрите - вы знаете, где посмотреть - и доложите мне напрямую", - потребовал Президент. Глава государства обратил внимание, что фальсификация реального положения дел недопустима, это расслабляет кадры и приводит к тому, что отсутствует дисциплина.

"Поэтому проверьте выборочно, посмотрим, что на самом деле происходит, и дадим оценку", - отметил Александр Лукашенко.

Президент, заслушав доклад вице-премьера Леонида Зайца о ходе уборочной кампании, подробно поинтересовался ситуацией по ряду конкретных вопросов. В частности, Александр Лукашенко спросил, как промышленные предприятия в этом году помогали ремонтировать сложную энергонасыщенную технику. Как проинформировал Леонид Заяц, возникающие вопросы решались своевременно.

Глава государства также дал слово Министру промышленности Петру Пархомчику, который рассказал, что Министерство все обязательства выполнило касательно своевременных поставок запчастей и крупных узловых ремонтов и продолжает контролировать данную ситуацию. Кроме этого, Министерство обещало поставить несколько тракторов и зерноуборочных комплексов, эта работа ведется и в кратчайшие сроки они будут направлены в хозяйства.

Президент задал вопросы и Министру сельского хозяйства и продовольствия Игорю Брыло, который сказал, что все необходимые запасные части поставлены в полном объеме во все области страны.

"То есть у вас к Министру промышленности по технике никаких вопросов нет?" - задал риторический вопрос Глава государства. При этом он обратил внимание, что если что-то случается с техникой, надо подключаться всем.

Президент также поинтересовался у руководства КГК их мнением касательно ситуации с подготовкой техники. По информации комитета, в этом году готовность техники гораздо выше, чем в прошлом, но, тем не менее, не надо сглаживать и упрощать ситуацию. Контрольные мероприятия, вчера проведенные, показали отдельные факты приписок по отдельным районам. Так, отдельные хозяйства в 2,5 раза приписывают готовность.

"Если два министра заявляют, что проблем нет и все решено, я вас попрошу выборочно посмотреть ситуацию в стране", - поручил Президент Комитету госконтроля.

Глава государства в ходе селекторного совещания особое внимание уделил теме производства комбикормов.

"Комбикорм должен быть полноценным, чтобы отдача от него была нормальной", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также коснулся темы ценообразования на эту продукцию: "Самое главное - разобраться с ценами. Чтобы не получилось - сельхозпредприятия на комбикормовые заводы отвезут зерно по одной цене, а комбикорм потом получат на порядок, в десять раз, дороже. Это неправильно".

"Надо установить порядок с ценообразованием", - потребовал Александр Лукашенко.

На совещании Глава государства в том числе выслушал мнение генерального директора НПЦ по земледелию Федора Привалова о ситуации на уборочной и в сельском хозяйстве в целом.

Ученый отметил необходимость более активного известкования почв, что влияет на урожайность и качество посевов. В последние годы объемы этих работ имели тенденцию к снижению. Александр Лукашенко обратил на это внимание вице-премьера Леонида Зайца. "Мелиорация и известкование почв - это наш хлеб, это государственная работа. Не трактора покупать для колхозов, совхозов и так далее. А именно плодородие почв - это вопрос номер один для нас, для государства", - подчеркнул Президент.

Достаточно подробно также обсудили практические аспекты уборки рапса, чтобы максимально снизить возможные потери и обеспечить высокую урожайность.

Общая оценка ситуации на полях со стороны Федора Привалова неплохая. Он отметил, что полеглость зерновых колосовых, где она есть, не критичная, и в большинстве случаев комбайны в состоянии вести уборку даже без стеблеподъемников. Несколько сдерживают темпы уборки периодические дожди, но они важны в этот период для других культур, в числе которых и сахарная свекла, и кукуруза, и картофель.

Еще один важный вопрос, на котором заострил внимание Президент, - обеспечение животноводства белковыми кормами, селекционная работа в этом направлении, получение в достаточном количестве собственных семян и возделывание соответствующих культур.

Федор Привалов отметил преимущества сои, которую в порядке эксперимента местами высевают и в Беларуси. Однако это южная культура, которая привыкла к более короткому световому дню. В условиях же Беларуси неплохо возделывать традиционные, в числе которых горох, люпин. Хотя и сою отечественные селекторы не сбрасывают со счетов.

Разберитесь, каким образом мы себя будем обеспечивать белком. Уберем (урожай. - Прим.). Это не вопрос. Было бы что убирать. Нам надо смотреть на перспективу. Мы сотни миллионов долларов тратим на закупку белковых культур - сои и прочего. Надо это производить у себя, - сказал Александр Лукашенко, обращаясь к вице-премьеру Леониду Зайцу. - Потому что без белка никуда. И рассчитывать на то, что мы завезем и купим, не приходится. Никто не продаст. А если продаст, это будут бешеные цены".

Во время совещания Александр Лукашенко отдельно поинтересовался ситуацией в Брестской, Гомельской и Витебской областях. Председатели облисполкомов проинформировали Президента о готовности зерноуборочной техники и организации сушки зерна, подробно рассказали о ходе уборочной кампании и планах на урожай. Не обошли губернаторы стороной и проблемные вопросы. Например, хозяйствам Брестской области нужны дополнительные комбайны, а Гомельской - топливо для организации осенних полевых работ. Похожие проблемы и в Витебской области.

Глава государства поручил проработать эти вопросы, но в очередной раз обратил внимание на сохранность техники и ее своевременное обслуживание. "Мы вас будем поддерживать по технике по минимуму, потому что государству надо заниматься своими вопросами, прежде всего мелиорацией. И поддерживать по технике будем только тех, кто научится хранить эту технику, - подчеркнул Александр Лукашенко. - По топливу: мы в этом году постараемся помочь. Но имейте в виду, это не благотворительность, за все надо рассчитываться".

Президент отметил, что хорошо знает ситуацию в АПК в целом по стране и в разрезе областей. "Больше всего меня настораживают Гомельская и Витебская области", - сказал он.

Президент напомнил, что вице-премьер Юрий Назаров и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко пообещали принять все возможные меры и вывести регион на хороший уровень. "Для этого надо использовать все. У нас самая сложная ситуация, если в целом взять, в Гомельской области. Там и погода, и засуха, и еще что-то - это объективные вещи. Там сейчас дает о себе знать чернобыльский ажиотаж: 30 с лишним лет прошло со времен Чернобыля, а все-таки отзвуки очень прилично слышны сейчас - от того, что мы напугали, разогнали людей. Да, Гомельская область восстанавливается с точки зрения Чернобыля, но все-таки еще остатки эти есть. Это тоже объективная вещь. Но есть и очень серьезные недоработки", - заметил Глава государства.

В частности, Гомельская область должна окончательно определиться со структурой севооборота. Нынешняя урожайность по отдельным культурам слишком низкая в регионе, обратил внимание Александр Лукашенко. Этот вопрос, по его словам, актуален и для северного региона республики.

О ситуации в агропромышленном комплексе Витебской области на совещании доложил Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Прогноз у него оптимистичный: все проблемы - по заготовке кормов, растениеводству, производству молока, птицеводству и животноводству - решаются. Не так остро, как в предыдущие годы, стоит вопрос готовности техники, заявил Игорь Брыло.

"Я хочу, чтобы вы при оценках и рассуждениях помнили элементарное: милиция получила поручение - если не будет обеспечено нормальное хранение техники, даже пускай не рассчитывают, что мы будем помогать, - предупредил Президент. - Если нет машинного двора и возможности обслуживать эту технику, нет десяти или пяти классных механизаторов - вы даже не просите. Вплоть до уголовной ответственности".

Как обстоят дела в Гродненской и Могилевской областях, губернаторы этих регионов недавно лично докладывали Главе государства. В ближайшем будущем, добавил Александр Лукашенко, он намерен на месте изучить положение дел в Минской области.

"Минщина - это не просто область. Это полстраны. Если Минская область сработает хорошо, значит, будет хорошо и стране в целом", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко намерен в ближайшее время побывать и в Гродненской области, посмотреть ряд новаций. Прорабатывается рабочая поездка и в Могилевскую область.

К губернаторам Минской, Гродненской и Могилевской областей Президент лишь обратил с вопросом, есть ли у них какие-то темы для обсуждения. Таковые оказались. Они касались вопроса поддержки по вопросу топлива и расчетов по соответствующему товарному кредиту, обеспечения финансирования для расчетов за произведенную сельхозпродукцию. Александр Лукашенко дал в этой связи необходимые поручения.

Александр Лукашенко требует от руководителей сельхозпредприятий железной дисциплины.

"Железная дисциплина. Она начинается с руководителей предприятий. Надо собрать хлеб, ибо будет беда", - сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что уровень производства в сельском хозяйстве в этом году не может быть ниже уровня 2021 года.

Александр Лукашенко также поручил август - сентябрь посвятить селу, в том числе помочь, где это необходимо, трудовыми ресурсами, подключить горожан.

Еще одна важная задача - обеспечить надлежащее хранение сельхозпродукции для последующей реализации по приемлемым ценам в межсезонье.

"Уважаемые мужики, очень вас прошу, давайте достойно проведем эту уборку, чтобы в будущем жить спокойно. Чтобы жить в мире, чтобы ни в коем случае не докатиться до того, что происходит на юге от нашей страны", - резюмировал белорусский лидер.

Тема увеличения производства озимого ячменя в числе других рассматривалась на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании. Как отметил вице-премьер Леонид Заяц, в этом году средняя урожайность озимого ячменя составляет 51,6 ц/га.

Президент уделил большое внимание наращиванию этой культуры в стране. "По озимому ячменю мы уже который год убеждаемся в том, что если технологически правильно это сделать, - 52 центнера. Нам надо такую урожайность иметь по стране и тогда мы не будем иметь с кормами никаких проблем. Поэтому максимум полученного зерна надо пустить на семена озимого ячменя", - уверен Глава государства.

Как отметили специалисты, сейчас эта культура посеяна по стране на территории 60 тыс. га. "Это ничто для нашей страны. Нам надо минимум 200 тыс. иметь в будущем году и выходить, возможно, на 300 тыс. гектаров посевных площадей озимого ячменя", - считает Александр Лукашенко.

Кроме того, на селекторном совещании большое внимание также было уделено выращиванию рапса. "Если мы хотим заработать деньги, мы должны иметь рапс, чтобы получить рапсовое масло и хорошую прибавку к кормам", - подчеркнул Глава государства.

В ходе совещания Александр Лукашенко поставил, уровень производства в сельском хозяйстве в текущем году не может быть ниже уровня 2021 года.

"Персональная ответственность Премьер-министра, Министра сельского хозяйства и председателей облисполкомов", - предупредил белорусский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что по итогам первого полугодия отмечается некоторое снижение производства сельхозпродукции. "Это же не дело. Я понимаю, промышленность. Санкции ввели, нарушились логистические цепочки, трудно оплатить и так далее. А сельскому хозяйству что мешает работать? Очень успешный в климатическом отношении год. Что мешает работать и получить уровень прошлого года? Ничего! Кроме дисциплины и порядка, соблюдения технологической дисциплины. Поэтому никакого падения производства сельхозпродукции к уровню прошлого года быть не должно", - подчеркнул белорусский лидер.

"Министр сказал, что он чуть ли не на 4% прибавит в этом году. Хорошо, договорились. Услышали. Мы ни в коем случае не должны свалиться в сельском хозяйстве. Нет объективных причин. И по топливу мы вам поможем, и по кредитам для того, чтобы с крестьянами рассчитаться за зерно прежде всего и за другую продукцию. Но от вас: умрите, но положите на стол то, о чем мы договорились. Если вы еще 4% прибавите, ну будете просто молодцы. Вот такая главная задача", - резюмировал Александр Лукашенко.

Глава государства требует наряду с темпами уделять повышенное внимание и качеству работ в ходе уборочной кампании.

"Качество - вопрос номер один. Тут говорят: темпы и прочее. Да, темпы важны, все спрессовано. Но темпы без качества никому не нужны. Поэтому темпы важны, но это вторично. Мы никогда так не ставили вопрос. Поэтому главное - это качество", - подчеркнул белорусский лидер.

Он, в частности, обратил внимание на уборку полеглых посевов. "Хлеб надо спасти. Определяйтесь с тактикой. Это очень важно, - сказал он. - И заплатите крестьянам, тем, кто хорошо работает, за их хорошую работу. Я не говорю, что надо накормить (работников на уборочной. - Прим.). Эта у нас проблема решена".

"Следующая проблема - переработка и хранение продукции сельского хозяйства. Так называемые стабилизационные фонды. Весь этот разговор во имя того, чтобы собрать урожай, заготовить необходимую продукцию и, как у нас принято говорить, заложить в стабфонды на зиму. Не только на зиму. Если будет хороший урожай, допустим, по зерновым, то надо впрок запастись", - сказал Президент.

Александр Лукашенко уверен, что цены на сельхозпродукцию в мире будут только расти, и потому важно обеспечить запасы, чтобы по приемлемым ценам реализовать продукцию на внутреннем рынке в межсезонье: "Поверьте, что в будущем году и еще через год нынешнее зерно этого года будет дороже тех денег, которые есть сегодня. То есть цена на зерно и другие сельхозпродукты значительно возрастет. Поэтому если есть возможность, надо положить на зиму, чтобы зимой и весной наши люди могли получить по нормальным ценам необходимую сельхозпродукцию. Стабилизационные фонды. Особенно в Минске и областных городах".

Президент поручил на местах четко определить тактику уборки, чтобы обеспечить максимальный урожай и не допустить потерь. "Убирайте при влажности 20%. Может быть, даже 22%. Лучше подсушите. Потому что это все равно будет рентабельно. Вы даже не представляете, насколько будет спрос на продукцию сельского хозяйства, в том числе и на зерно. Но мы зерно на экспорт продавать не собираемся. Нам надо его пропустить через животноводство, получить молоко, мясо и прочее. И эту продукцию продать на международных рынках", - заявил Александр Лукашенко.

"Поверьте, что в будущем году и еще через год нынешнее зерно этого года будет дороже тех денег, которые есть сегодня. То есть цена на зерно и другие сельхозпродукты значительно возрастет. Поэтому если есть возможность, надо положить на зиму, чтобы зимой и весной наши люди могли получить по нормальным ценам необходимую сельхозпродукцию. Стабилизационные фонды. Особенно в Минске и областных городах", - поручил Глава государства.

Александр Лукашенко ориентирует СМИ на дальнейшее освещение результатов труда сельских тружеников на страницах печати, в телеэфире и интернете.

"Я заметил, в средствах массовой информации в этом году мы крестьян не обижали. Они всегда присутствовали на телевидении, в газетах, журналах, интернете. Это правильно. Надо и дальше средствам массовой информации уделять большое внимание крестьянам. Они должны быть главными героями. Не хлебом единым жив человек. Все хотят, чтобы их видели и отмечали их труд", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко поручил август - сентябрь посвятить селу, в том числе помочь, где это необходимо, трудовыми ресурсами, подключить горожан.

"Там, где надо городу подставить плечо селу, надо это сделать. Я просил, чтобы председатели городских исполнительных комитетов сегодня на этом разговоре присутствовали. Они присутствуют все. От города-героя Минска до небольших городов и поселков. Помогите, если это нужно. Притом всем, чем нужно, помогите. И топливом, и деньгами, и людьми", - поручил Глава государства.

Он отметил, что некоторые промышленные предприятия в настоящее время не задействованы на полную мощь. "Направьте в помощь селу соответствующие трудовые ресурсы", - распорядился Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание и на вопрос организации процесса в ходе уборочной кампании. "Все мы можем, но порой у нас не хватает дисциплины. Нужен результат. А результат - это дисциплина. И процесс должен быть организован от поля до прилавка", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко поручил обеспечить стабильные расчеты с сельхозорганизациями за произведенную продукцию.

"Это ответственность государства, центральных органов власти. Министр финансов присутствует. Обещаю всем губернаторам, что ресурсы денежные вы получите для того, чтобы рассчитаться с крестьянами. Никакой задолженности перед колхозами, совхозами, фермерами, сельхозпредприятиями быть не должно. Это ЧП. Комитет госконтроля возьмет на контроль этот вопрос", - сказал Глава государства.

"Это чрезвычайное происшествие, если мы вовремя не рассчитались с крестьянами. Прошу, чтобы министр финансов это услышал. Снимайте с любых статей, вносите предложение, но за хлеб надо рассчитаться", - потребовал белорусский лидер.

В свою очередь от работников сельского хозяйства и всего руководства АПК необходимо обеспечение жесткой дисциплины и слаженности в ходе уборочной кампании, чтобы уровень сельхозпроизводства в текущем году был как минимум не ниже прошлогоднего. "Мы ни в коем случае не должны свалиться в сельском хозяйстве. Нет объективных причин. И по топливу мы вам поможем, и по кредитам для того, чтобы с крестьянами рассчитаться за зерно прежде всего и за другую продукцию. Но от вас: умрите, но положите на стол то, о чем мы договорились. Если вы еще 4% прибавите, ну будете просто молодцы. Вот такая главная задача", - подчеркнул Александр Лукашенко.