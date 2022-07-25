Доклад начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Юрия Тертеля

В Беларуси необходимо усилить работу по охране животного и растительного мира. Об этом Глава государства Александр Лукашенко заявил 25 июля, принимая с докладом начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Юрия Тертеля.

Александр Лукашенко в первую очередь поинтересовался у Юрия Тертеля, что необходимо сделать для более эффективной работы госинспекции и какие недостатки существуют сейчас в ее деятельности. Несколько лет назад, при назначении Юрия Тертеля начальником инспекции, Президент указывал на необходимость обеспечения дисциплины в ведомстве и даже на наличие фактов коррупции.

"Военного человека туда и направили для того, чтобы порядок навести. Наведен порядок? И дальше как будем двигаться в этом плане? - спросил Глава государства. - То, что мы должны усилить работу по охране животного, растительного мира. Зеленый островок природы в центре Европы надо сохранить для будущего. Тут нет никакой патетики. Мы живем в зелени (я имею в виду нашу природу), хотелось бы, чтобы и дети жили в таком же мире".

Особое внимание Александр Лукашенко обратил на воспроизводство лесов: "У нас очень большая была проблема: вырубили - само зарастет. Как здесь, взял ли под контроль?"

"Где-то 550 человек у тебя?" - поинтересовался Президент.

"549", - уточнил Юрий Тертель.

"Страну такой численностью не охватишь, если идти фронтом и проверять все и везде. И численность мы особо увеличить не сможем, особенно сейчас. Не до этого. Но эффективность надо повышать за счет новых форм и методов работы. Какие можешь предложить? Что для этого надо?" - спросил Глава государства.

Президент отметил, что сотрудники Госинспекции охраны животного и растительного мира должны также быть готовы в случае необходимости встать под ружье для защиты своей страны.

"Инспекция относительно военизированное формирование. Военного человека туда направляя, я полагал, что эта составляющая будет усилена. Встречаясь здесь с Министром по чрезвычайным ситуациям, я ему поручил, чтобы среди крепких, надежных мужиков (ты сам это понимаешь не хуже меня) мы могли - не дай бог, тяжелые времена - создать хорошее военное подразделение, - напомнил Александр Лукашенко. - Все-таки там служат тысячи ребят-спасателей. Еще раз подчеркиваю: это очень подготовленные, умные ребята. Мы договорились, что в течение некоторого времени (в принципе, этот вопрос уже решен) мы будем иметь там несколько тысяч на случай "если" подготовленных бойцов. У тебя вся инспекция должна стать под ружье, не дай бог. Поэтому этот фактор тоже надо иметь в виду".

По словам Президента, при необходимости инспекция будет довооружена, также стоит разработать соответствующие планы подготовки сотрудников. "Ребят надо учить. Это же не просто взял винтовку и пошел на фронт. Людей надо учить, - подчеркнул Глава государства. - Это не потому что чрезвычайщина какая-то, но все мы мужики, мы должны быть к этому готовы. Ну, а тебе надо научиться управлять этим войском. Если, я говорю, вдруг, не дай бог. Но учения проводить надо. Надо, чтобы были подготовленные люди. Это опять опыт Украины, когда спохватились и начали хватать неподготовленных людей (там страну развалили еще до начала этой операции) - и на фронт. Они только доезжали до района боевых действий. И их не стало. Они не готовы были носить оружие. Даже носить оружие, не то что воевать. Поэтому нам надо свое общество в той части, которой нам необходимо, подготовить защищать Отечество".

Во время встречи Александр Лукашенко также обратил внимание на вопиющие факты издевательств над животными и потребовал реагировать на подобные вещи. Глава государства отметил, что часто подобные действия в отношении животных допускают представители молодежи. "Еще одна проблема. В последнее время видишь (прибуревшей молодежи всегда хватало, и сейчас она есть) издевательство над животными. Среди молодежи особенно. И в интернет еще выложить", - констатировал белорусский лидер.

Он поручил немедленно внести предложения, если в этом плане нужно дополнительно принимать те или иные решения, хоть это сфера и не совсем профильная для Госинспекции. "Но постарайся взять (на контроль. - Прим.). Это ж тоже животные. Самые близкие, надежные и порядочные животные, которые никогда не предадут. А посмотри, как отдельные люди и молодежь (отдельные элементы) относятся к животным. Это недопустимо. Пока примем закон (он разрабатывается), я попрошу, продумай, как инспекция по защите сможет реагировать на подобные проявления", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что виновников подобных действий даже искать не надо, ведь все это часто нагло выкладывается в социальные сети. "И второе: население же все-таки, подавляющее большинство, особенно белорусы, это люди жалостливые. Они к животным хорошо относятся. И сразу же проинформируют о таких вот негативных проявлениях", - сказал Глава государства.

"Нам надо на это реагировать. Я попрошу, пока мы не выработаем закон, возьми это под контроль, насколько это возможно. Вот эти вопиющие факты. То лебедя там из какой-то рогатки или трезубцем каким-то застрелит и издеваются. Ну, лебедь, священная птица! Или же собачонку какую-то мучают, или еще что-то там. Надо нам с этим вопросом разобраться. Я попрошу взять это под контроль", - резюмировал Александр Лукашенко.

Как доложил Юрий Тертель, в настоящее время госинспекция работает в рамках поручений, данных несколько лет назад при его назначении на этот пост. В первую очередь значительное внимание уделено поручениям относительно личного состава, по наведению порядка. "Действительно, мы приняли в этом направлении серьезные меры. Потому что Вами абсолютно правильно было подмечено: был беспорядок, разгильдяйство, отношение к работе халатное, если не сказать преступно халатное", - отметил он.

В этой связи пришлось принять достаточно жесткие меры. Было уволено 37 сотрудников. Из них 26 должностных лиц из руководства областных и межрайонных инспекций. Еще примерно с восьмью десятками сотрудников пришлось расстаться по истечении контракта либо по иным причинам.