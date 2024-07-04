Встреча с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июля в Астане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества провел встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Белорусско-турецкие контакты на высшем уровне активно развиваются. Состоялось четыре визита Президента Беларуси в Турцию. В 2016 году осуществлен первый официальный визит Президента Турции в Беларусь. Главы государств на регулярной основе проводят телефонные разговоры и встречаются на международных площадках.

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