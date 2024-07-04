Встреча с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом

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Александр Лукашенко, Шахбаз Шариф, Беларусь ШОС, саммит ШОС Астана 2024
Александр Лукашенко, Беларусь и Пакистан, Шахбаз Шариф, саммит ШОС Астана 2024
Александр Лукашенко, Шахбаз Шариф, Беларусь ШОС, саммит ШОС Астана 2024
Александр Лукашенко, Шахбаз Шариф, Беларусь ШОС, саммит ШОС Астана 2024
Александр Лукашенко, Шахбаз Шариф, Беларусь ШОС, саммит ШОС Астана 2024
Александр Лукашенко, Шахбаз Шариф, Беларусь ШОС, саммит ШОС Астана 2024
Александр Лукашенко, Шахбаз Шариф, Беларусь ШОС, саммит ШОС Астана 2024
Александр Лукашенко, Беларусь и Пакистан, Шахбаз Шариф, саммит ШОС Астана 2024
Александр Лукашенко, Шахбаз Шариф, Беларусь ШОС, саммит ШОС Астана 2024
Александр Лукашенко, Шахбаз Шариф, Беларусь ШОС, саммит ШОС Астана 2024
Александр Лукашенко, Шахбаз Шариф, Беларусь ШОС, саммит ШОС Астана 2024
Александр Лукашенко, Шахбаз Шариф, Беларусь ШОС, саммит ШОС Астана 2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июля в Астане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества встретился с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Глава белорусского государства предложил доработать и утвердить дорожную карту развития двустороннего сотрудничества на перспективу.

Шахбаз Шариф возобновил приглашение Главе белорусского государства посетить с визитом Пакистан. Александр Лукашенко поблагодарил его за встречу и большое содействие, оказанное в процессе вступления Беларуси в ШОС в качестве полноправного члена. "Спасибо вам за дружескую атмосферу и теплоту, с которой мы всегда с вами встречаемся на разных международных форумах. В том числе и на этом форуме", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко поздравил Шахбаза Шарифа с недавним избранием Премьер-министром.

"Я обязательно постараюсь до конца этого года побывать в Пакистане, - заявил белорусский лидер. - Вырисовывается краткий план наших организационных мероприятий в этом году. В сентябре встретятся члены межправкомиссии наших стран. В октябре наш Премьер-министр в рамках мероприятия глав правительств стран ШОС будет у вас в Пакистане. Очень хотел бы, чтобы вы нашли время с ним повстречаться. На этой встрече мы могли бы окончательно рассмотреть план наших действий на перспективу. А во время моего визита в Пакистан до конца этого года мы с вами могли бы утвердить этот план - дорожную карту".

"Наверное, тот период, когда мы присматривались, изучали друг друга, пытались рассмотреть те направления, по которым мы можем сотрудничать, закончился. Нам пора переходить к конкретным мероприятиям по установлению теснейших связей между нашими странами", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко в ходе беседы отдельно упомянул о дружеских отношениях, которые его связывают с Навазом Шарифом, братом нынешнего пакистанского премьера, который несколько лет назад также возглавлял правительство. Президент рассчитывает, что в дни его визита в Исламабаде будет и Наваз Шариф.

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