Встреча с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июля в Астане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества встретился с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Глава белорусского государства предложил доработать и утвердить дорожную карту развития двустороннего сотрудничества на перспективу.

Шахбаз Шариф возобновил приглашение Главе белорусского государства посетить с визитом Пакистан. Александр Лукашенко поблагодарил его за встречу и большое содействие, оказанное в процессе вступления Беларуси в ШОС в качестве полноправного члена. "Спасибо вам за дружескую атмосферу и теплоту, с которой мы всегда с вами встречаемся на разных международных форумах. В том числе и на этом форуме", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко поздравил Шахбаза Шарифа с недавним избранием Премьер-министром.

"Я обязательно постараюсь до конца этого года побывать в Пакистане, - заявил белорусский лидер. - Вырисовывается краткий план наших организационных мероприятий в этом году. В сентябре встретятся члены межправкомиссии наших стран. В октябре наш Премьер-министр в рамках мероприятия глав правительств стран ШОС будет у вас в Пакистане. Очень хотел бы, чтобы вы нашли время с ним повстречаться. На этой встрече мы могли бы окончательно рассмотреть план наших действий на перспективу. А во время моего визита в Пакистан до конца этого года мы с вами могли бы утвердить этот план - дорожную карту".

"Наверное, тот период, когда мы присматривались, изучали друг друга, пытались рассмотреть те направления, по которым мы можем сотрудничать, закончился. Нам пора переходить к конкретным мероприятиям по установлению теснейших связей между нашими странами", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко в ходе беседы отдельно упомянул о дружеских отношениях, которые его связывают с Навазом Шарифом, братом нынешнего пакистанского премьера, который несколько лет назад также возглавлял правительство. Президент рассчитывает, что в дни его визита в Исламабаде будет и Наваз Шариф.