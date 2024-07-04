Встреча с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июля на полях саммита ШОС в Астане встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Сотрудничество с ООН является одним из важнейших векторов внешней политики Беларуси. В период независимости страна внесла в ООН ряд важных инициатив, которые укрепили позитивный имидж белорусского государства на международной арене.

Продвигается инициатива Главы белорусского государства о необходимости начала широкого международного диалога для восстановления доверия и укрепления безопасности в духе Сан-Франциско.

Беларусь также активно выступает с трибуны ООН против односторонних принудительных мер.

В стране создана национальная архитектура по выполнению Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.