Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июля в Астане принял участие во встрече в формате "ШОС плюс".

В форуме участвовали не только главы государств - членов ШОС, в числе которых теперь и Беларусь, но также лидеры государств-наблюдателей, почетные гости и главы международных организаций. Темой встречи определено "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".

Глава белорусского государства поблагодарил всех за поддержку Беларуси при вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества. "Для нас это серьезный и обдуманный шаг. Мы видим, как с каждым годом усиливается роль ШОС в мировой политике", - сказал он.

"Здесь слушают и слышат друг друга, не диктуют свою волю, хотя в Организации представлены мировые гранды. Заверяю вас, мы будем делать все от нас зависящее, чтобы в мире вес и авторитет нашего объединения постоянно возрастали", - заявил Александр Лукашенко.

"Есть очень емкое высказывание, которое хорошо отражает суть современных процессов: "Как раз сейчас происходят перемены, которых не было в течение ста лет, и мы вместе двигаем эти перемены". Председатель КНР Си Цзиньпин. Действительно, мы все являемся участниками серьезных системных изменений в мировой политике", - констатировал белорусский лидер.

По его словам, в основе этих изменений - рождение мировой многополярной системы международной безопасности и сотрудничества. "Однако "золотой миллиард" эта перспектива не радует. Колонизируя и нещадно эксплуатируя все остальные страны, Запад таким пиратским способом на протяжении веков создавал фундамент своего богатства, политического, экономического и военного превосходства, - заметил Глава государства. - Вашингтонско-лондонский гегемон смотрит на мир, как на свою собственность. Многомиллиардное население планеты для него не люди, а средства для достижения личного благополучия. Вот и вся политэкономия. В этом и кроется основная причина многочисленных вызовов в области международной безопасности".

"В рамках этой философии и был спровоцирован конфликт в Украине, который продолжается до сих пор. И знаем, по какой причине. Как результат - мир сегодня в глубочайшем кризисе", - заявил Александр Лукашенко.

"Глубоко убежден, наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике будут наши единство и сплоченность. Для этого мы должны консолидироваться на том пространстве, которое является зоной ответственности Организации. Именно такой подход определяет необходимость создания Большой Евразии", - заявил белорусский лидер и обозначил несколько шагов в данном направлении.

Об инициативе принятия Евразийской хартии

Глава государства предложил выработать концепцию, название и проект которой уже есть, - Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке. Ее идея возникла по итогам международной конференции, проведенной в октябре прошлого года в Минске.

Александр Лукашенко заявил, что теперь эта конференция в Минске уже стала ежегодным мероприятием по региональной безопасности. "Более того, мы рассматриваем его как своего рода евразийскую альтернативу трансатлантической Мюнхенской конференции, - отметил Президент. - Приглашения руководству ваших МИДов на минскую конференцию, которая пройдет этой осенью, уже направлены. Очень хотел бы, чтобы представители ваших стран участвовали в обсуждении Хартии. Считаем, что она должна быть принята на уровне глав государств".

Пользуясь случаем, Александр Лукашенко выразил признательность Президенту России Владимиру Путину за высказанные недавно слова поддержки этой инициативы.

О сопряжении интеграционных процессов

Президент также заявил о необходимости уделять больше внимания различным интеграционным процессам на Евразийском континенте.

В этом плане он призвал к быстрым шагам, так как время спрессовано и необходимо действовать оперативно. "Ситуация сейчас такова, когда люди в мире находятся в растерянности и неведении. Только что Генеральный секретарь ООН подтвердил ту конфликтность и опасность в перспективе развития нашей планеты. Люди ждут некой ориентации и определенности. Это может сделать ШОС. Но это надо делать быстро, потому что время спрессовано. Это не то, что было тогда - после Второй мировой войны и холодной войны. Время требует быстрых шагов. Если мы быстро это сделаем, мы будем впереди. И все мировое сообщество нас будет благодарить", - уверен белорусский лидер.

Он отметил активную интеграцию на постсоветском пространстве в рамках Союзного государства, Евразийского союза, Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств. Набирают обороты другие евразийские объединения - АСЕАН, Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств. Реализуются важные инициативы, связывающие континент стратегическими инфраструктурными проектами, прежде всего китайский проект "Пояс и путь", российский проект Северного пути. "Необходимо найти точки сопряжения всех этих процессов, - сказал Александр Лукашенко. - Надо утрясти интересы всех игроков".

О финансах

Глава белорусского государства предложил усиливать практическое взаимодействие по всей комплексной повестке ШОС и начать с финансов.

"В качестве приоритетного вопроса Беларусь рассматривает создание механизма двусторонних платежей в национальных валютах и коллективного финансового института ШОС", - заявил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что страны ШОС действительно занимают значительную долю в мировом населении и по доле мирового ВВП. "Только в нашей организации находятся два мощнейших лидера - Китай и Российская Федерация. И все дрожим перед этим долларом. Ну давайте, наконец, сделаем определенные шаги, чтобы меньше зависеть от этого доллара. И вы увидите: испугавшись, те, кто манипулирует долларовой дубиной, поймут, что дальше так быть не может. Мы это все видим, но не делаем. А люди ждут", - призвал белорусский лидер.

О доступности цифровых технологий

Еще одно предложение касается укрепления сотрудничества в сфере цифровых технологий, которые становятся неотъемлемым элементом жизни. "Тех цифровых технологий, которые выгодны для народов и экономики. Но не того искусственного интеллекта, которого мы с опасением ждем. Выгодами от передовых разработок должны пользоваться все, а не только западные страны и транснациональные корпорации", - сказал Президент.

О вкладе Беларуси в общие усилия стран ШОС

Александр Лукашенко заверил, что Беларусь готова вносить посильный вклад в общие усилия стран - членов ШОС по таким направлениям, как промышленность, торговля, наука, культура, образование.

Это же касается и сферы продовольственной безопасности и сельского хозяйства, на которой Президент отдельно акцентировал внимание. "Люди беднеют в мире, голод становится шире", - заметил он.

Президент пригласил в следующем году воплотить в жизнь идею экспозиции "АгроШОС" в рамках крупнейшей сельхозвыставки Беларуси "Белагро". "Она существует много лет и завоевала умы многих специалистов. Будем рады видеть в Минске все страны семьи ШОС, а также презентацию Демонстрационной базы ШОС по обменам и обучению аграрным технологиям", - сказал Президент.

"Беларусь очень гордится тем, что стала полноправным членом ШОС. И мы будем укреплять шанхайский дух организации, основанной на принципах взаимного уважения, равенства и солидарности", - сказал Глава государства.

Он заверил, что Беларусь, как европейская страна, будет делать все, чтобы ШОС стала глобальной организацией. "Позвольте заверить, что Беларусь будет неизменно руководствоваться гуманными принципами, которые проповедуются в нашей организации. Абсолютно не сомневайтесь, Минск займет достойное место среди представленных здесь столиц. Нам есть что предложить по конкретным направлениям взаимодействия. У нас за спиной почти десятилетний опыт наблюдателя в ШОС, устойчивые политические контакты и экономические связи со всеми членами Шанхайской организации сотрудничества", - заявил Александр Лукашенко.

Он пригласил всех к сотрудничеству и произнес на белорусском языке следующую фразу: "Будзем рады шчыра вітаць вас у гасціннай Беларусі, дарагія сябры!"