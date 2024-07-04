Участие во встрече в формате "ШОС плюс"

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  • 10:24
Антониу Гутерриш, ООН, саммит ШОС Астана 2024, ШОС плюс
Александр Лукашенко, Беларусь ШОС, саммит ШОС Астана 2024, ШОС плюс
Александр Лукашенко, Беларусь ШОС, саммит ШОС Астана 2024, ШОС плюс
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Антониу Гутерриш, ООН, саммит ШОС Астана 2024, ШОС плюс
Александр Лукашенко, Беларусь ШОС, саммит ШОС Астана 2024, ШОС плюс
Александр Лукашенко, Беларусь ШОС, саммит ШОС Астана 2024, ШОС плюс
Александр Лукашенко, речь Лукашенко ШОС плюс 2024, Беларусь ШОС, саммит ШОС Астана 2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июля в Астане принял участие во встрече в формате "ШОС плюс".

В форуме участвовали не только главы государств - членов ШОС, в числе которых теперь и Беларусь, но также лидеры государств-наблюдателей, почетные гости и главы международных организаций. Темой встречи определено "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".

Глава белорусского государства поблагодарил всех за поддержку Беларуси при вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества. "Для нас это серьезный и обдуманный шаг. Мы видим, как с каждым годом усиливается роль ШОС в мировой политике", - сказал он.

"Здесь слушают и слышат друг друга, не диктуют свою волю, хотя в Организации представлены мировые гранды. Заверяю вас, мы будем делать все от нас зависящее, чтобы в мире вес и авторитет нашего объединения постоянно возрастали", - заявил Александр Лукашенко.

"Есть очень емкое высказывание, которое хорошо отражает суть современных процессов: "Как раз сейчас происходят перемены, которых не было в течение ста лет, и мы вместе двигаем эти перемены". Председатель КНР Си Цзиньпин. Действительно, мы все являемся участниками серьезных системных изменений в мировой политике", - констатировал белорусский лидер.

По его словам, в основе этих изменений - рождение мировой многополярной системы международной безопасности и сотрудничества. "Однако "золотой миллиард" эта перспектива не радует. Колонизируя и нещадно эксплуатируя все остальные страны, Запад таким пиратским способом на протяжении веков создавал фундамент своего богатства, политического, экономического и военного превосходства, - заметил Глава государства. - Вашингтонско-лондонский гегемон смотрит на мир, как на свою собственность. Многомиллиардное население планеты для него не люди, а средства для достижения личного благополучия. Вот и вся политэкономия. В этом и кроется основная причина многочисленных вызовов в области международной безопасности".

"В рамках этой философии и был спровоцирован конфликт в Украине, который продолжается до сих пор. И знаем, по какой причине. Как результат - мир сегодня в глубочайшем кризисе", - заявил Александр Лукашенко.

"Глубоко убежден, наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике будут наши единство и сплоченность. Для этого мы должны консолидироваться на том пространстве, которое является зоной ответственности Организации. Именно такой подход определяет необходимость создания Большой Евразии", - заявил белорусский лидер и обозначил несколько шагов в данном направлении.

Об инициативе принятия Евразийской хартии

Глава государства предложил выработать концепцию, название и проект которой уже есть, - Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке. Ее идея возникла по итогам международной конференции, проведенной в октябре прошлого года в Минске.

Александр Лукашенко заявил, что теперь эта конференция в Минске уже стала ежегодным мероприятием по региональной безопасности. "Более того, мы рассматриваем его как своего рода евразийскую альтернативу трансатлантической Мюнхенской конференции, - отметил Президент. - Приглашения руководству ваших МИДов на минскую конференцию, которая пройдет этой осенью, уже направлены. Очень хотел бы, чтобы представители ваших стран участвовали в обсуждении Хартии. Считаем, что она должна быть принята на уровне глав государств".

Пользуясь случаем, Александр Лукашенко выразил признательность Президенту России Владимиру Путину за высказанные недавно слова поддержки этой инициативы.

О сопряжении интеграционных процессов

Президент также заявил о необходимости уделять больше внимания различным интеграционным процессам на Евразийском континенте.

В этом плане он призвал к быстрым шагам, так как время спрессовано и необходимо действовать оперативно. "Ситуация сейчас такова, когда люди в мире находятся в растерянности и неведении. Только что Генеральный секретарь ООН подтвердил ту конфликтность и опасность в перспективе развития нашей планеты. Люди ждут некой ориентации и определенности. Это может сделать ШОС. Но это надо делать быстро, потому что время спрессовано. Это не то, что было тогда - после Второй мировой войны и холодной войны. Время требует быстрых шагов. Если мы быстро это сделаем, мы будем впереди. И все мировое сообщество нас будет благодарить", - уверен белорусский лидер.

Он отметил активную интеграцию на постсоветском пространстве в рамках Союзного государства, Евразийского союза, Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств. Набирают обороты другие евразийские объединения - АСЕАН, Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств. Реализуются важные инициативы, связывающие континент стратегическими инфраструктурными проектами, прежде всего китайский проект "Пояс и путь", российский проект Северного пути. "Необходимо найти точки сопряжения всех этих процессов, - сказал Александр Лукашенко. - Надо утрясти интересы всех игроков".

О финансах

Глава белорусского государства предложил усиливать практическое взаимодействие по всей комплексной повестке ШОС и начать с финансов.

"В качестве приоритетного вопроса Беларусь рассматривает создание механизма двусторонних платежей в национальных валютах и коллективного финансового института ШОС", - заявил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что страны ШОС действительно занимают значительную долю в мировом населении и по доле мирового ВВП. "Только в нашей организации находятся два мощнейших лидера - Китай и Российская Федерация. И все дрожим перед этим долларом. Ну давайте, наконец, сделаем определенные шаги, чтобы меньше зависеть от этого доллара. И вы увидите: испугавшись, те, кто манипулирует долларовой дубиной, поймут, что дальше так быть не может. Мы это все видим, но не делаем. А люди ждут", - призвал белорусский лидер.

О доступности цифровых технологий

Еще одно предложение касается укрепления сотрудничества в сфере цифровых технологий, которые становятся неотъемлемым элементом жизни. "Тех цифровых технологий, которые выгодны для народов и экономики. Но не того искусственного интеллекта, которого мы с опасением ждем. Выгодами от передовых разработок должны пользоваться все, а не только западные страны и транснациональные корпорации", - сказал Президент.

О вкладе Беларуси в общие усилия стран ШОС

Александр Лукашенко заверил, что Беларусь готова вносить посильный вклад в общие усилия стран - членов ШОС по таким направлениям, как промышленность, торговля, наука, культура, образование.

Это же касается и сферы продовольственной безопасности и сельского хозяйства, на которой Президент отдельно акцентировал внимание. "Люди беднеют в мире, голод становится шире", - заметил он.

Президент пригласил в следующем году воплотить в жизнь идею экспозиции "АгроШОС" в рамках крупнейшей сельхозвыставки Беларуси "Белагро". "Она существует много лет и завоевала умы многих специалистов. Будем рады видеть в Минске все страны семьи ШОС, а также презентацию Демонстрационной базы ШОС по обменам и обучению аграрным технологиям", - сказал Президент.

"Беларусь очень гордится тем, что стала полноправным членом ШОС. И мы будем укреплять шанхайский дух организации, основанной на принципах взаимного уважения, равенства и солидарности", - сказал Глава государства.

Он заверил, что Беларусь, как европейская страна, будет делать все, чтобы ШОС стала глобальной организацией. "Позвольте заверить, что Беларусь будет неизменно руководствоваться гуманными принципами, которые проповедуются в нашей организации. Абсолютно не сомневайтесь, Минск займет достойное место среди представленных здесь столиц. Нам есть что предложить по конкретным направлениям взаимодействия. У нас за спиной почти десятилетний опыт наблюдателя в ШОС, устойчивые политические контакты и экономические связи со всеми членами Шанхайской организации сотрудничества", - заявил Александр Лукашенко.

Он пригласил всех к сотрудничеству и произнес на белорусском языке следующую фразу: "Будзем рады шчыра вітаць вас у гасціннай Беларусі, дарагія сябры!"

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