Встреча с представителями частных предприятий

Стимулирование развития предпринимательского сектора экономики обсуждалось 17 февраля на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями частных предприятий.

На встречу были приглашены почти два десятка представителей бизнеса - это руководители различных компаний и предприятий, работающих в Беларуси. В их числе глава крестьянского хозяйства "СПАРТАН-АГРО" Игорь Абрамчик, директор унитарного частного научно-производственного предприятия "Технолит" Александр Бодяко, директор ООО "ПОЖСНАБ" Олег Дерябин, учредитель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким, гендиректор ООО "ФРЕШПАК СОЛЮШЕНС" Владимир Пахомов, гендиректор ООО "Машиностроительное предприятие "КОМПО" Валентин Пикуль, директор совместного общества с ограниченной ответственностью "АлюминТехно" Сергей Советников, директор частного производственно-торгового унитарного предприятия "Витстройтехмаш" Андрей Сидоров.

В числе участников также руководство Правительства, Национального собрания, Администрации Президента, председатели облисполкомов.

"Я пригласил сегодня вас для того, чтобы поговорить о насущных проблемах, если они есть, или вопросах, которые нужно решать нашим частным сообществом. Притом прошу обратить внимание прежде всего чиновников (в Правительстве и Администрации): у нас здесь нет негосударственных предприятий. У нас в стране есть частной и государственной формы собственности предприятия. Негосударственных людей здесь нет", - подчеркнул Глава государства.

Говоря об участниках встречи, Александр Лукашенко рассказал, что просил пригласить успешно работающих предпринимателей. "Потому что кто как не вы, прошедшие, как некоторые говорят, все прелести и ад предпринимательской деятельности, знаете, что нужно для развития частного бизнеса и предпринимательства в Беларуси, - отметил Президент. - Вместе с вами я имею возможность сегодня обсудить пути дальнейшего развития предпринимательства. Вы все имеете солидный опыт работы и на внутреннем, и на внешних рынках. Прошли через преодоление постковидных последствий, научились справляться с санкционным давлением со стороны недружественных нам стран, другими барьерами. Ответственно ведете собственное дело и при этом занимаетесь благотворительностью".

Александр Лукашенко отметил, что частный бизнес занимает немалую долю белорусской экономики. Этот сектор формирует половину ВВП, обеспечивает 37% промышленного производства, именно на него приходится треть всех инвестиций.

"Поэтому развитие комфортной бизнес-среды - один из приоритетов государственной экономической политики", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что ранее в Беларуси были приняты такие прорывные документы, как Директива №4 и Декрет №7, введен целый комплекс упрощений и новшеств. "Как я знаю, они были высоко оценены вами, позволили кардинально оживить инициативу предпринимательства. Вот только не могу понять, что же сдерживает эту инициативу. Хотелось бы от вас услышать это, - сказал Президент. - Да и в последние годы мы существенно продвинулись в развитии экосистемы для бизнеса: перевели в электронный формат, как вы требовали, все услуги по регистрации и ликвидации бизнеса; расширили возможности применения цифровой подписи; осовременили Закон о предпринимательской деятельности, позволяющий масштабировать бизнес без лишней бюрократии. Готовы, если нужно, еще раз сделать шаг в этом направлении".

Также государство по мере возможности подставляет малому и среднему бизнесу финансовое плечо.

"Вместе с тем любая сфера требует качественной модернизации. И, как мне докладывают, есть вопросы, на которые следует обратить самое пристальное внимание", - отметил Глава государства.

Во-первых, Александр Лукашенко указал на излишнюю зарегулированность.

"После двухлетней работы Правительства по оптимизации административных процедур их количество сократилось примерно до тысячи (какая-то страшная цифра). Но почти 10% относятся к строительной сфере. Мы отдельно с этим разбираемся и, думаю, разберемся. Наиболее востребованные процедуры по-прежнему не переведены в полноценный цифровой формат", - сказал Глава государства.

Например, так и не создана система одного окна по таким направлениям, как внешнеэкономическая деятельность, сделка с недвижимостью, регистрация права на объекты интеллектуальной собственности. "Все это требует бумажной волокиты", - заметил Президент.

Во-вторых, есть пробелы во всеобъемлющей оценке регулирующего воздействия отдельных правовых актов.

"Этот институт, который мы ввели еще в 2019 году, сегодня работает недостаточно эффективно. Хотя договаривались, что по каждому правовому акту будет должным образом просчитана реальная польза (или вред) вводимых новшеств для всей экономики. Такая оценка должна иметь силу не ниже юридической оценки правовых актов", - требует Глава государства.

В-третьих, среди вопросов, на которые сейчас нужно обратить особое внимание, Глава государства назвал декриминализацию экономических рисков.

Александр Лукашенко отметил, что среди предпринимателей, как и в любой другой сфере, попадаются недобросовестные дельцы, и единичные случаи бросают тень недоверия на все бизнес-сообщество. "Но я хочу подчеркнуть: никаких искусственных барьеров из-за нескольких жуликов государство возводить не будет. Ко всему нужно подходить, опираясь на прагматичность и здравый смысл", - заявил Глава государства.

"Думаю, что и мы должны исходить исключительно из интересов своей экономики. Власть в равной степени заинтересована, чтобы частный и государственный секторы, а также иностранные предприятия работали на общее благо людей и страны, - подчеркнул Президент. - Это говорит о том, что мы должны поставить в равные условия частные и государственные формы собственности предприятий. В равные условия".

Обращаясь к участникам мероприятия, Президент спросил, какие факторы, по их мнению, сдерживают развитие частного сектора экономики, что мешает предпринимателям масштабно, многократно наращивать инвестиции, расширять производство, создавать высокодоходные рабочие места, особенно в регионах. Ведь, по словам Александра Лукашенко, очевидно, что нельзя всех собирать в Минске, потому что такая концентрация трудовых кадров в одном городе создаст, безусловно, очень некомфортные условия для жизни.

"Я очень рассчитываю на ваше активное участие и честный диалог", - сказал Глава государства.

Касаясь вопроса подготовки к встрече с представителями частных предприятий, Президент обратил внимание Премьер-министра Романа Головченко и первого вице-премьера Николая Снопкова на отсутствие активной деятельности со стороны Совета по развитию предпринимательства, который, по мнению Александра Лукашенко, должен был бы собраться, обсудить проблемы частного сектора и вопросы, требующие разрешения на уровне Президента, донести до Главы государства.

Александр Лукашенко, обращаясь к участникам встречи, предложил им высказаться по поводу наиболее актуальных для частного бизнеса проблем, выступить с предложениями о дальнейшем развитии экосистемы для бизнеса. "Есть вопросы - обозначайте их, - подчеркнул Глава государства. - И пусть другие, кто не попал сюда с вами, спросят, если вы посидите и разойдетесь, боясь обозначить ту или иную проблему". При этом Президент обратил внимание, что отношение к представителям частных предприятий со стороны представителей государства должно быть соответствующим. А если вдруг случится так, что кто-то "накатил" или лишний раз пришел, оскорбил, то это не должно оставаться без внимания. "Вы доведите до меня (у нас это несложно сделать), и тогда разборки будут железобетонно. Никто никого не должен оскорблять и унижать", - заявил Александр Лукашенко.

В то же время Президент сделал акцент на ответственности бизнеса перед страной и ее гражданами, особенно в том, что касается использования валютных средств. "У нас некоторые, особенно иностранные компании, здесь работают, люди корячатся (не только руководители), так, по-народному говоря, зарабатывают деньги, а руководители выводят за границу, - привел один из негативных примеров Александр Лукашенко, потребовав прекратить подобную практику. - Если хотите что-то купить за границей, ради бога, давайте выработаем систему, чтобы к вам никто не цеплялся. Но если вы прячете за границей деньги, заработанные здесь, мое отношение к вам какое должно быть?"

Глава государства пообещал, что в Беларуси будут создаваться равные условия для всех, кто работает на народ, работает честно и по закону.

По словам первого вице-премьера Николая Снопкова, частный бизнес активно поддержал инициативу Президента "Один район - один проект" и реализует более половины проектов в регионах. "Из 208 реализуемых проектов в регионах 116 реализуются малым и средним бизнесом. Объем инвестиций в эти проекты - 40% от общего объема и 65% - это количество создаваемых рабочих мест от общего объема, или почти 7 тыс.", - привел данные статистики первый вице-премьер.

"То есть здесь создается больше половины частных предприятий. Государственной формы собственности вы помогаете из республиканского бюджета, а частникам нет?" - уточнил Александр Лукашенко.

"Нет, здесь мы помогаем всем. В данном случае условия равные. Создан один финансовый продукт (финансирование под 8% годовых на восемь лет), он одинаковый для всех", - пояснил Николай Снопков.

"Я это специально подчеркнул, чтобы предприниматели, бизнесмены понимали, что, если государство определяет какую-то программу, как "Один район - один проект", мы в одинаковые условия ставим всех - и частников, и предприятия государственной формы собственности, - заявил Президент. - Если вас устраивают такие условия, выравнивайтесь с предприятиями государственной формы собственности и работайте. Если нет, смотрите сами. И потом, не надо равняться с государственными. Государственным предприятиям мы порой навязываем такие обратные требования, которые вам не снились. Но тем не менее это главное, чтобы вы понимали: равные условия для всех, кто работает на государство, на народ, честно работает, по закону и уплачивает налоги".

"Не только равные условия. Мы частный сектор будем поддерживать. Это мое личное отношение. Кто честно работает, образно говоря, тех будем жестоко поддерживать. И вы только скажите, кто вам мешает - голова сразу слетит с любого, будь он в погонах, без погон или государственный служащий. Только скажите, но сами вы должны быть чисты и прозрачны, как стекло. Вот единственное, что я от вас прошу. Никто у вас бизнес не отберет, никто вас наклонять не будет, делить что-то не будет. Это я вам гарантирую. Но государственный интерес прежде всего. Я человек такой, но дело не в этом. А дело в том, что страна в такой ситуации, что мы можем выжить, только честно мобилизовавшись", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что недавно ему поступило письмо из Правительства, касающееся развития деятельности маркетплейса Wildberries в Беларуси.

"Они готовы расширяться здесь и продавать. Вопрос: что продавать? "Мы стремимся к импортозамещению. Наш рынок небольшой, но мы хотели бы занять этот рынок своим производством". И так далее, и тому подобное. Если так - милости просим. Но еще надо учесть одну вещь. Я не хочу, чтобы исчезли магазины шаговой доступности, маленькие магазинчики и так далее. Я не хочу, чтобы была монополия крупных сетей. И не хочу, чтобы у кого-то были такие условия, а у этих - эдакие. Но если кто-то модернизировался и продвинулся в будущее, а Wildberries работает именно так (я уже боюсь, что вся торговля скоро перейдет в интернет), такие предприятия мы будем поддерживать. Но любое предприятие должно работать на Беларусь, на государство. Тогда у меня никаких не будет к вам претензий", - обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко на встрече с представителями частных предприятий озвучил простую формулу взаимоотношений с бизнесом: "Работайте честно. Вы для нас не чужие. Вот для меня лично. Поэтому если кто-то нарушает эту линию, доведите до меня позицию этих людей. И не берите чужое. Тогда мы с вами будем в добрых отношениях. Особенно не залазьте в государственный карман. Поэтому давайте по-человечески выстраивать отношения. Но я всегда готов защитить порядочного, честного человека. И особенно предпринимателя. Они же на нас работают, на страну. А мы должны вас защищать и на вас работать. Простая формула отношений".

"Нет более ответственного, простите за нескромность, Президента в плане производства и бизнеса, чем в Беларуси. Нет и не будет. Потому что вы мне не платите. У нас нет на этажах сидящих, которые с вас собирают дань, как это было в Украине. Я это хорошо знаю. Этого никогда не будет. Так цените вы это", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что понятия справедливости и честности порой даже шире, чем можно прописать в законе. Это, например, касается социальной ответственности бизнеса, благотворительности.

"Тем, кто попал в трудную ситуацию, порой не по своей вине, ну помогите. Чисто по-человечески. Если можете. Я же не заставляю вас помогать. Но мы видим, если вы где-то благотворительностью занимаетесь и помогаете, - спасибо вам, отношение к вам будет соответствующее, - сказал Президент. - Потому что вы помогаете моим людям. Я за них отвечаю. За вас и за них - за общество в Беларуси. Вы - за свои предприятия, за людей, которые у вас работают и так далее. А я - за всех за вас. Поэтому, если вы помогаете моим людям, почему я вам не должен помочь? Вот такие простые взаимоотношения должны быть".

Одновременно Президент предупредил, что разного рода схемы, при которых, например, выводятся деньги из государственной казны, недопустимы, и в плане ответственности за правонарушения также все в равных условиях.

Александр Лукашенко предложил сформировать перечень добропорядочных бизнесменов.

"По поводу проверок этих и прочего. Давайте подумаем о том, чтобы список (составить. - Прим.) порядочных бизнесменов. Добросовестных. Давайте сделаем и опубликуем его. Появились еще два человека - добавим. Но дадим команду Комитету госконтроля и прочее, чтобы они приходили к вам, интересовались, и налоговики даже, один раз в три года. Но там должно быть все железобетонно. Потому что сегодня не нарушали, завтра - нарушили, - сказал Глава государства. - Мы готовы с вашей подачи: вот список, я его подпишу и передам контролирующим и прочим органам. Никто к вам не придет. Еще добавились порядочные люди, которые не нарушают, к которым прицепиться не к чему, - мы их туда добавим".

Александр Лукашенко обратил внимание, что в вопросе контроля частного бизнеса нужно понимать, что если речь идет о равных условиях с государственными предприятиями, то и контроль должен быть аналогичный. "Так мы контролируем, да еще как. Ну так и вас будем контролировать, если вы этого заслуживаете. Так в любом государстве. Но в то же время, подчеркиваю, мы готовы не контролировать. Как договоримся. Если вы будете налоги уплачивать. Это - главное. И не будете обижать людей - обычных рабочих, крестьян, которые у вас работают. Это главные два условия", - заявил Президент.

"Вместе придумайте и внесите мне предложение. Вот мы и разрешим этот вопрос. Если кто-то не хочет честно работать, мы вас тоже не накажем, пока не найдем за что. Не пойман - не вор. Не я придумал. Поэтому подумайте вместе, как это сделать. Но не чохом. Чохом даже и не предлагайте ничего", - добавил Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что готов лично помогать бизнесменам в установлении партнерских связей на зарубежных рынках. "Есть у вас интерес в Омане, Эмиратах, у саудитов, в Африке где-то… Вы скажите, за что там можно зацепиться. Я готов при стечении обстоятельств полететь и говорить на эту тему. Я готов вам помогать. Только и вы поймите, что вы не святые и мы на вас, как на икону, молиться не собираемся. Вы пошли в бизнес - знайте, что это тяжело, ответственно. Но должно быть честно", - сказал Президент.

Что касается разного рода общих жалоб на явные и неявные излишние проверки со стороны контролирующих органов, Александр Лукашенко призвал к большей конкретике.

"Ни один инспектор, как раньше, чашку кофе к предпринимателю зайти не может выпить. Он должен получить направление своего руководителя письменно. И если к вам кто-то пришел и вы что-то заподозрили, вы проинформируйте нас. Мы проверим, кто его туда направил. Ни одной такой информации не было, - заметил Глава государства. - То есть система создана. Найдите возможность проинформировать. Мы вас возьмем под контроль, чтобы к вам потом "дружки" его не пришли - госслужащего или контролера. Я вам гарантирую, лично это сделаю. Я лично буду изучать эти проблемы. Черканите в интернете - помощники все это мониторят и мне на стол каждое утро. Я реагирую".

"В нашем государстве при таком подходе Президента к этим вопросам вы всегда можете найти поддержку. Всегда. Особенно те, кто занимаются производством. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Все законами, нормативно-правовыми актами не отрегулируешь. Поэтому есть еще вот эти регуляторные принципы человеческих отношений. Доведите до моего сведения. Поверьте, у меня достаточно власти, чтобы поставить любого на место", - заявил белорусский лидер.

"Это очень важно, чтобы вы понимали, что нет со стороны Президента, а он определяет эту линию, какого-то негативного отношения к частнику. Наоборот. Если мы где-то можем, мы создаем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он привел в пример создаваемые в стране технопарки, один из которых в Минске Президент недавно посещал. Там в первую очередь работают небольшие частные предприятия, которые производят востребованную в Беларуси и за рубежом продукцию. И речь идет о том, чтобы масштабировать этот бизнес. "Сейчас особенно придаем этому значение и внимание. Это для того, чтобы начинающий бизнесмен приходил и с малого начинал и развивал. Там и аренда, там условия", - отметил Глава государства.

При этом Александр Лукашенко предупредил, что желающие заниматься бизнесом должны понимать меру ответственности и трезво оценивать свои способности: "На руках носить мы никого не будем. Все сегодня рванули в бизнес: "Ах, бизнес, большие деньги!" Но прежде чем туда лезть, ты подумай, сможешь ли ты там работать. Это не простая дорога".