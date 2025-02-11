Доклад постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 февраля принял с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова.

Глава государства прежде всего поинтересовался у белорусского дипломата, как развивается ситуация в США после выборов и в чем особенность деятельности нынешнего Президента Дональда Трампа. "Если у вас есть такие впечатления и информация соответствующая", - добавил Александр Лукашенко.

"И что происходит в Организации Объединенных Наций? Надо отдать должное, Дональд солидно встряхнул некоторые международные структуры. Как это отозвалось в Организации Объединенных Наций? И другие вопросы, которые касаются Беларуси в связи с этим", - сказал Президент.