Доклад постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова

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Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков
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Беларусь в ООН, Беларусь член ООН, Беларусь в составе ООН, Трамп ООН, Трамп выход из ООН
Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков
Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков
Лукашенко ООН, Лукашенко про Трампа, что сказал Лукашенко про Трампа
Беларусь в ООН, Беларусь член ООН, Беларусь в составе ООН, Трамп ООН, Трамп выход из ООН
Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 февраля принял с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова.

Глава государства прежде всего поинтересовался у белорусского дипломата, как развивается ситуация в США после выборов и в чем особенность деятельности нынешнего Президента Дональда Трампа. "Если у вас есть такие впечатления и информация соответствующая", - добавил Александр Лукашенко.

"И что происходит в Организации Объединенных Наций? Надо отдать должное, Дональд солидно встряхнул некоторые международные структуры. Как это отозвалось в Организации Объединенных Наций? И другие вопросы, которые касаются Беларуси в связи с этим", - сказал Президент.

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