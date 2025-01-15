Доклад об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025 год

Основной целью государственной инвестиционной программы является создание и развитие инфраструктуры страны: инженерной, социальной, производственной и оборонной. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 15 января во время доклада об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025 год.

Глава государства накануне, принимая кадровые решения, обратил внимание ответственных должностных лиц на то, что не подписал внесенный ему на рассмотрение проект Указа об утверждении Госинвестпрограммы и вернул документ Правительству. "Важнейший документ. Я его не подписал, как обычно вернул Правительству. Вы мне опять выкидываете, и три или четыре человека придут мне докладывать. Те, кто готовил эту программу. А где альтернативная точка зрения? Все ли мы там будем строить, туда ли мы деньги направим? Вот этого бездумного быть не должно, - потребовал накануне Александр Лукашенко. - Поменьше мероприятий, поменьше дергать людей. Надо сосредоточиться на конкретных вопросах".

В результате на доклад Президенту об утверждении Госинвестпрограммы был приглашен широкий состав участников, включая руководство Правительства и ряда министерств, а также Администрации Президента, Совета Безопасности, Комитета государственного контроля, минских областного и городского исполкомов.

Президент начал мероприятие с очередного предупреждения о том, что наступивший 2025 год будет непростым, не менее сложным, чем 2024-й, точно.

В нынешней ситуации опираться преимущественно на емкость соседнего, российского, рынка, невозможно, считает Александр Лукашенко. "Прогноз россиян по ключевым индикаторам развития крайне осторожный: рост экономики в пределах 1,5 - 2,5%, двузначные банковские ставки, растущий дефицит бюджета (более 1,2 трлн рублей)", - заметил Президент.

Вместе с тем белорусское Правительство устанавливает показателем эффективности своей работы в текущем году ВВП выше 104%. "Неплохо", - дал свою оценку Глава государства. Основным источником роста ВВП заявлены инвестиции на уровне почти 108%. Планируется освоить почти Br50 млрд. Это примерно 18% ВВП Беларуси.

"Правительство и Администрация Президента видят основной целью выход на порог безопасности по инвестициям не ниже 20% ВВП. Только при таком уровне мы сможем обеспечивать рост экономики в будущем", - подчеркнул Александр Лукашенко. И сразу обозначил важный вопрос: насколько данная цифра обоснованна.

Президент обратил внимание, что структура инвестиций по направлениям финансирования практически не меняется. В нее входят три ключевых блока. Львиную долю занимают проекты реального сектора (примерно 60% инвестиций). На строительство жилья приходится около 20%. Последний блок - инженерная, транспортная, социальная инфраструктура (порядка 20%), строительство которой - ответственность государства. "Эти объекты мы финансируем в рамках Государственной инвестиционной программы и таких же региональных программ", - уточнил Президент.

Консолидированно из всех бюджетов на указанные цели потребуется около Br6,5 млрд. В Государственную инвестиционную программу включены объекты верхнего уровня на Br2,2 млрд, в региональные заявлено более чем на Br4 млрд.

"Основная цель данной программы - создание и развитие инфраструктуры страны: инженерной, социальной, производственной и оборонной, - подчеркнул Александр Лукашенко. - При этом направленность программы, распределение ее средств между обозначенными сферами должны строго соответствовать реалиям времени".

"Наряду со строительством дорог, школ и больниц надо не забывать про создание современных производств, а также объектов, благодаря которым мы будем спокойно жить под мирным небом", - потребовал Глава государства, указав на необходимость при этом правильно расставлять приоритеты.

Например, когда речь заходит о строительстве социальных объектов, то следует исходить именно из этих приоритетов и возводить новые школы, больницы, детские сады и тому подобное только там, где они действительно необходимы. А в других случаях, возможно, целесообразнее организовать подвоз детей. "Мы начинаем в микрорайонах строить школы и детские сады. Я уже говорил: может, подвезти детишек в эти школы и детские сады", - заметил Президент. Кроме того, у многих родителей, особенно в Минске, есть возможность и самостоятельно это делать. "Если семья нашла возможность купить два-три автомобиля на семью, то пять километров можно подвезти детишек? Хотя бы в это время, когда надо экономить каждую копейку. Непопулярную вещь говорю в преддверии выборов. Но какой популизм может быть?" - сказал Глава государства.

Такой же подход, исходя из принципов необходимости и эффективности, должен быть, по словам Президента, и по отношению к строительству дорог. "Дороги - святое. Мы об этом уже говорили и многое сделали в этом плане. Транзитная страна. Не будет дорог - люди перестанут сюда ездить, перемещаться через Беларусь. Хотя, вроде, сегодня в Европу или обратно нет дорог больше. Все через Беларусь. Надо понимать, что для нас это - благо. Люди едут, везут деньги, работает торговля, покупают товары, - отметил Александр Лукашенко. - Люди с удовольствием покупают продовольствие, другие наши товары, одежду. Не надо будет тратиться предприятиям и везти куда-то эти товары. Они с высокой добавленной стоимостью вывозятся в другие страны. Поэтому дороги надо строить". Правда, еще не все в Беларуси осознают, какие ресурсы необходимы для поддержания дорожной сети в хорошем состоянии, и эту работу с населением надо усиливать. "Если каждая семья имеет два-три автомобиля, естественно, они хотят перемещаться по нормальным дорогам. Правда, люди не совсем понимают, что это недешево стоит и за это надо платить", - обратил внимание Глава государства.

"Учитывая важность текущего года, следует строить и вводить объекты с быстрой отдачей и комплексным эффектом. Это электросети, дороги, связь. Очевидно, что их наличие позволит предоставить больше производственных площадок, улучшить логистику, - акцентировал внимание Президент. - В общем, необходим хозяйский подход к распределению имеющихся ресурсов".

Во время мероприятия Глава государства критически высказался по поводу планов по строительству некоторых объектов, не относящихся к первоочередным или наиболее востребованным, в том числе для нужд силовых структур. Например, это касалось возведения плацев и спортплощадок для военнослужащих.

"Хочу предупредить людей в погонах: лишних денег не будет. Там, где можем обойтись (без финансирования. - Прим.), должны обойтись", - подчеркнул Президент.

"Мы договорились, что не муштра должна быть в Вооруженных Силах. В Вооруженных Силах должны быть подготовленные в физическом отношении люди. Я к примеру говорю. Но если где-то что-то надо, вы скажите, мы примем решение", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что одна из первых его президентских программ включала три ключевых элемента: экспорт, жилье, продовольствие. "Экспорт опять становится наиважнейшим элементом в нашей экономике. Производим много, половину потребляем, половину надо продать", - отметил Президент.

В этой связи Александр Лукашенко упомянул про недавний разговор с Министром иностранных дел, которому четко поставлена задача развивать в первую очередь торгово-экономические связи с другими странами. "Его предупредил: не только никаких туристических поездок не должно быть за пределы страны. Поехал член Правительства, высшее должностное лицо, губернатор, Президент, Премьер - значит, оттуда мы должны привезти два-три существенных вопроса для нашей страны. Мы должны за что-то зацепиться. Если в Омане побыл Премьер, а потом еще и Президент, там определены направления нашей работы - давайте, ребята, работать. Должен быть результат", - подчеркнул Александр Лукашенко. Определено, что Министр иностранных дел будет ежемесячно докладывать Главе государства о результатах.

"Еще раз повторяю по исполнительской дисциплине. Ничего не надо выдумывать: договорились - надо сделать", - потребовал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что при формировании Государственной инвестиционной программы на 2025 год нельзя тратить ни копейки на то, без чего можно обойтись.

"Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее - у нас этого "барахла" хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих - неважно для кого", - сказал Глава государства.

Президент сделал акцент на ключевом принципе, которым следует руководствоваться: "Экономия, экономия, экономия".

В этой связи Главой государства отводится особая роль Комитету государственного контроля. "Главный ваш вопрос - это деньги, бюджет, - обратился Александр Лукашенко к Председателю КГК Василию Герасимову. - Вот туда Вы должны смотреть и вникать. И контролировать соответствующе Правительство, министров, всех, кто стоит за этими деньгами".

Один из важнейших вопросов Президента по Госинвестпрограмме касался ее эффективности для экономики. Ведь в общем объеме из республиканского и региональных бюджетов запланировано инвестировать по различным направлениям Br6,5 млрд (включая Br2,2 млрд на объекты Госинвестпрограммы). "Деньги немалые. И если мы по-хозяйски, эффективно вложим эти деньги, мы получим хороший эффект, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу".

Именно для детального обсуждения этого вопроса и всестороннего рассмотрения Госинвестпрограммы Президент принял решение провести мероприятие в более широком составе прежде, чем подписать соответствующий Указ. "Я ее не подписал сразу, еще раз не проанализировав с министрами, вице-премьерами, которые крайне в этом заинтересованы, и представителями губернаторского корпуса, Министром финансов", - сказал Александр Лукашенко.

"Для начала я назначил совещание. Правда, в Администрации Президента (я уже Дмитрию Николаевичу (Крутому. - Прим.) говорил) аж три человека или четыре мне пригласили для обсуждения, - пояснил Президент. - А что я буду обсуждать без Александра Генриховича (Турчина. - Прим.), без мэра Минска, которые львиную долю инвестиционной программы потреблять должны или потребляют? Что я без вице-премьеров буду обсуждать? Мне Головченко или Чеботарь расскажут о программе? Должно быть альтернативное мнение".

Глава государства еще раз обратил внимание на недопустимость необоснованных трат. "Нельзя тратить деньги просто так!" - заявил он, добавив, что сейчас некоторые исходят из принципа "не возьму из бюджета я, возьмет кто-то другой". И от таких подходов надо, безусловно, избавляться.

"А Премьер с Министром финансов на это спустя рукава смотрят. Вот поэтому я не подписал сразу эту инвестиционную программу. Думаю: давайте посмотрим, давайте по-хозяйски подойдем к этому", - отметил Президент.

Президент обратил внимание, что нынешний год, как и вся пятилетка, будут непростыми. "Я говорю это откровенно. Никто из кандидатов в Президенты, вы понимаете, этого не видит, потому что не обладает той информацией (какой обладает действующий Глава государства. - Прим.). Поэтому я вам говорю как действующий Президент. И полгода назад начал вас предупреждать. Вот оно и получается", - сказал Александр Лукашенко.

В числе основных факторов, которые в той или иной степени будут влиять на ситуацию в стране, Президент отметил экономические показатели в России. "Основной наш рынок - Россия. Он и будет основным рынком. Но нам надо понимать, что на российском рынке будет очень сложно. На рынке СНГ будет не проще, не просто", - предупредил Глава государства.

"Поэтому надо шевелиться. Надо прожить не только будущий год, но и пятилетку вытащить так, чтобы позорно и стыдно не было перед будущими поколениями", - ориентировал Александр Лукашенко.

Глава государства еще раз напомнил всем собравшимся об исполнительской дисциплине и необходимости тщательной проработки всех принимаемых решений с точки зрения интересов страны и эффективности для экономики.

"Если вы хотите работать - работайте, - обратился Президент к участникам мероприятия и в их лице ко всем ответственным должностным лицам. - Если вы не хотите работать - скажите. Уже выросли среднего уровня молодые ребята, которые хотят работать, а не пытаются какие-то отписки забрасывать Президенту. И получается: одни беглые и прочие ждут, когда сдохнет Президент: "Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить". Да не дождетесь. А другие сидят как мыши под веником и думают: "Пронесет". Ребята, не пронесет".

Продолжая разговор о Госинвестпрограмме, Александр Лукашенко подчеркнул, что надо концентрировать финансирование на тех объектах и отраслях, которые способны дать быструю отдачу. В качестве примера он привел сельское хозяйство и конкретно производство молока. "Если у нас молоко без проблем продается и молокопродукты, так, может быть, действительно построить молочные цеха, молочнотоварные комплексы и продать это молоко?" - предложил Президент.

"Надо углубляться. Надо думать, за счет чего мы можем получить определенные доходы, за счет чего мы можем развиваться, учитывая ту ситуацию, которая складывается вокруг страны. Вот к чему я вас призываю", - подытожил Глава государства.

Ранее Глава государства изначально не утвердил предложенный ему документ, собрав мероприятие на эту тему в расширенном составе, чтобы с участием руководителей регионов, контролирующих органов и других ответственных комплексно обсудить принципиальные вопросы.

Как отметил Министр экономики Юрий Чеботарь, Государственная инвестиционная программа - это основной финансовый документ страны по реализации важнейших госстроек с привлечением средств республиканского бюджета. На реализацию программы в текущем году предполагается направить Br2,2 млрд.

Александр Лукашенко сразу поставил принципиальный вопрос о том, что изменилось в представленном на рассмотрение Главы государства документе после его поручения дополнительно проанализировать и убрать все лишнее. Тем более что проект программы прошел через так называемый фильтр - Администрацию Президента. "Через Администрацию Президента ничего вредного на стол Президента не должно ложиться", - подчеркнул он.

Президент на ряде конкретных примеров обратил внимание, что бесхозяйственности и лишних трат быть не должно. "Мелочи везде по стране выливаются в миллиарды, - заметил он. - А вы ногой к Селиверстову (Министр финансов Юрий Селиверстов. - Прим.) дверь открыли - он Вам миллиарды эти отдал. На погашение кредитов, еще для чего-то. А по-хозяйски подойти?"

По словам Юрия Чеботаря, Госинвестпрограмму можно условно разделить на две части. Первое - мероприятия. В их числе мелиорация, строительство арендного жилья и другие. "На это предусмотрено более Br900 млн. Так, в 2025 году планируется мелиорировать 110 тыс. га. земель. Часть средств предусмотрено в Госинвестпрограмме. Будет возведено не менее 145 тыс. кв.м. арендного жилья во всех регионах для медиков, учителей, работников дефицитных специальностей, построено порядка 100 км. лесохозяйственных дорог", - перечислил он ряд предусмотренных в документе статей расходов.

Еще один пункт - погашение кредитов, ранее выданных на важные стройки, которые уже завершены. Например, деньги выделялись на строительство общежитий вузов, хирургического корпуса по улице Семашко в Минске, авиаремонтного завода в Национальном аэропорту.

Однако Александр Лукашенко обратил внимание на эффективность потраченных средств. Например, в прошлом году немало вложено в мелиоративные работы. "А Вы мне сейчас должны доложить, что Вы проконтролировали, что эти гектары введены в строй и они сегодня используются, - обозначил важную сторону вопроса Глава государства. - Вот еще проблема. Деньги вложили. Если это не автобусное производство (где можно все поштучно посчитать. - Прим.), кто там будет знать… А есть отдача или нет?"

Есть вопросы у Президента и упомянутому гашению кредитов. "Василий Николаевич (Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов. - Прим.), Вы должны твердо понимать и знать, как здесь обстоят дела. И не просто теоретически, огулом. А на цифрах", - отметил белорусский лидер.

Юрий Чеботарь продолжил свой доклад, отметив, что второй блок инвестпрограммы - это уже конкретные объекты. Таких более 80 на Br1,1 млрд. Среди них 22 республиканских моста и дорог на Br606 млн.

"По поводу дорог и мостов. Опять: Сивак (ответственный за транспортную сферу Анатолий Сивак. - Прим.) посчитал; хорошо, если еще Сивак, - ведомство посчитало стоимость мостов и дорог, и Вы быстренько в программу включили. Никому нет дела. Ни Вам, ни Герасимову", - заметил Александр Лукашенко.

Он пояснил, что имеет в виду. Например, даже по пути своего следования Президент не раз обращал внимание и давал поручения насчет избыточности придорожного оборудования. А конкретно - установки шумозащитных щитов. Где-то такие конструкции действительно необходимы, но местами ими по факту огородили лес, потратив впустую деньги. Более того, Александр Лукашенко напомнил о своем поручении по высадке деревьев и зеленых насаждений вдоль дорог, которые не только помогают избавиться от излишнего шума, но и являются куда более экологичным решением, чем щиты.

Еще Госинвестпрограммой предусмотрено возведение объектов социальной сферы. К примеру, планируется завершить районную больницу в Поставах, инфекционную больницу в Витебске, школу и поликлинику в Островце. Продолжится строительство РНПЦ детской онкологии в Боровлянах и РНПЦ "Мать и дитя" в Минске. Будут реализованы проекты, имеющие экономический эффект, и способные обеспечить развитие производственной сферы.

Президент и на примере медицинских учреждений предложил подумать над тем, что и где действительно необходимо, и на что в первую очередь тратить средства. Александр Лукашенко подчеркнул, что в здравоохранении в первую очередь есть узкие места в регионах. Это касается работы ФАПов, очередей в поликлиниках.

"Так, может, туда направить эти деньги? Начиная с зарплат и прочего. Вот в чем вопрос. Вот в чем проблема - чтобы мы считали каждую копейку. Я не говорю, что нам не надо больниц. У нас люди имеют проблему онкологии, сердечно-сосудистые заболевания. Давайте туда инвестируем деньги, чтобы спасать людей. Может быть, вместо того, чтобы железобетонные строить "дворцы", направить больше денежных средств, - сказал Глава государства. - Сейчас у нас ковид, грипп, всякая зараза. Мы где вакцины берем? В России. А почему свои не производим? Надо деньги - давайте туда проинвестируем и спросим".

По итогам обсуждения Глава государства поручил окончательно доработать проект Госинвестпрограммы.