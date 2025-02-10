Встреча с представителями религиозных конфессий

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 февраля встретился с представителями религиозных конфессий.

Приветствуя участников мероприятия, Глава государства отметил, что эта встреча за круглым столом располагает к открытости и доверию.

"Нам очень повезло, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. Все конфессии живут здесь в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. В наши дни это удивительно для многих, в том числе так называемых цивилизованных, стран. Сосуществование христианства, ислама, иудаизма и других религий, основы которых не противоречат глубинным ценностям белорусского общества, сплотило и закалило белорусскую нацию", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Мы всегда открыты для тех, кто приходит к нам с добром. Так будет всегда. Никогда не препятствуем зарубежным паломникам, которые едут поклониться нашим святыням. Мы помогаем людям, попавшим в беду, прежде всего беженцам. При этом не жалея собственной жизни готовы дать решительный отпор врагу. Так бывало не раз в нашей тысячелетней истории", - сказал Президент.

Глава государства напомнил, что в этом году отмечается 80-летие Великой Победы. Во время войны белорусскую землю защищали представители различных вероисповеданий.

"Мы вместе победили фашизм, обрели мир, скрепленный кровью многих народов. И очень этим миром дорожим, - заявил белорусский лидер. - Неспроста в Беларуси существует традиция совместной межрелигиозной молитвы именно о мире. Я всегда говорю: мир - это сверхценность для любого народа, для всех народов. Нам важно этот мир сберечь".

"В стране сегодня сложилась уникальная этноконфессиональная модель, которая могла бы стать примером для многих. Мы вместе - власти, представители всех конфессий - вывели общую формулу: уважение - понимание - согласие. Наш народ привык жить именно так и даже не представляет себе, что бывает по-другому", - сказал Александр Лукашенко.

Однако в мире бывает и наоборот. "Мы с болью в сердце видим, до чего дошла ситуация в Украине, например. Нас тоже пытались раскачать в 2020 году, и в том числе по религиозным вопросам. Неслучайно один из сильнейших информационных ударов был нанесен именно по священнослужителям", - заметил Глава государства.

"Сложно переоценить плоды вашего служения на ниве укрепления традиционных ценностей (сейчас уж немножко попроще, когда за океаном очумелые в чувства пришли). Вы возводите незримый, но от того не менее надежный духовный щит между добром и злом. И в дальнейшей совместной работе мы будем опираться на семейные, духовные ценности и сообща воспитывать детей, - подчеркнул Глава государства. - Любовь к Родине начинается с ребенка: с любви к семье, своему дому, своему городу, храму. Иначе превратимся в иванов, не помнящих родства своего".

Александр Лукашенко добавил, что на встрече нет закрытых тем и он готов обсудить все волнующие священнослужителей вопросы. "Государство неизменно занимает конструктивную позицию - и будет занимать - в вопросах, касающихся деятельности наших религиозных организаций. Но духовная жизнь - сфера очень тонкая. Поэтому, если вы видите, что какая-то тема требует дополнительного внимания, корректировки, я готов выслушать ваши предложения. Ведь все, что мы делаем, мы делаем ради мира и нашего духовного единства", - заявил белорусский лидер.

"И еще одна тема, которая последнее время меня волнует и которой я живу, когда думаю о нашем религиозном развитии, межконфессиональном развитии. Вы знаете, что мы в этом году, я думаю, закончим приводить в порядок нашу православную святыню - Жировичский монастырь, храмы, поселения. Я хотел бы, чтобы это было прекрасным центром православия. В связи с этим я предлагаю (и обещаю, если вы примите решение): мы должны нашим религиям, которые у нас существуют, создать соответствующие центры", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, это должны быть просторные и доступные для верующих святыни. Президент заверил, что государство подставит плечо другим конфессиям точно так же, как и православной церкви. "Мы обязательно поможем", - заявил он.

"Понимаете, храмов много. Но должен быть наиважнейший храм, святыня, куда будут приходить люди не только из Беларуси, не только наши соседи, но и из дальнего зарубежья. Поэтому подумайте и внесите предложения. Мы вместе с обществом, нашим народом - я думаю, он поддержит такую идею - создать такие центры притяжения наших верующих, какой бы конфессии они ни принадлежали. Вы все одинаково дороги для государства, для меня. И я буду делать все для того, чтобы вы, как сегодня, жили в мире и согласии, чтобы вы не смотрели косо друг на друга", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко признался, что сложившийся в Беларуси межконфессиональный мир - определенная гордость для него. "Такого мира ни в одной стране нет. И мы это должны закрепить этими святынями. Вот такая идея у меня. Если кто-то из руководителей наших конфессий думает иначе, вы скажите. Мы примем соответствующее ваше решение и предложения", - добавил Президент.

В своем выступлении во время встречи Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси поздравил Главу государства с прошедшими выборами и переизбранием на пост Президента.

"Это для нас всех очень важно, значимо, и мы искренне сердечно Вас поздравляем. Итоги прошедших выборов зримо свидетельствуют о верности выбранного пути развития страны, высоком уровне доверия и сплоченности наших граждан, которые любят свою страну, ценят порядок и мир, - обратил внимание Митрополит Вениамин. - Но, что еще более важно, итоги выборов еще означают сохранение мира и стабильности на белорусской земле в то время, когда человечество все глубже ввязывается в пучину межгосударственных и глобальных конфликтов".

Александр Лукашенко поблагодарил за поздравления и обратил внимание, что прошедшие выборы стали общим достижением. "Мы провели выборы так, как не проводят нигде. Я мечтал об этом, и это случилось - тихо, спокойно. Люди пришли и приятно удивили всех, кто приехал наблюдать за выборами".

"Выборы - это свидетельство того, что мы сделали выводы из своих ошибок, которые допускали в нашем обществе, и я, и власть, и вы в том числе. Мы хорошую работу над ошибками провели", - сказал Глава государства.

В продолжение разговора предстоятель БПЦ отметил как весьма значимый фактор участие традиционных конфессий в закреплении положений о духовных основах белорусского общества при подготовке новой редакции Основного Закона, в Концепции национальной безопасности, в законодательных актах о культуре, здравоохранении и других. Он поблагодарил Главу государства за предоставленную возможность принимать участие в таком обсуждении.

"Эта практика показала свою эффективность, и, полагаю, хорошо было бы ее развивать, тем более что совместная работа помогает укрепить межконфессиональное взаимодействие, лучше понимать друг друга", - сказал Митрополит Вениамин, добавив, что нынешняя встреча также является ярким тому подтверждением.

Глава государства, выслушав Митрополита Вениамина, подчеркнул, что все основные ценности белорусского общества закреплены в Конституции страны, а многие из них - с одобрения и с подачи тех конфессий, которые представлены в Беларуси.

"Поэтому тут пенять не на что. Правила нашей жизни, закрепленные в Конституции, - они для всех, они глубинные, они исходят из понимания нашим обществом, народом того, где мы находимся, и чертят те ориентиры, на которые мы должны смотреть при нашем движении вперед", - обратил внимание Александр Лукашенко.

На мероприятии выступил митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь, председатель Конференции католических епископов Беларуси Иосиф Станевский. Он рассказал о деятельности Римско-католической церкви в Республике Беларусь и о восстановлении после пожара Будславского костела Вознесения Пресвятой Девы Марии.

“От имени всех верующих католической церкви хочу поблагодарить Вас, уважаемый Александр Григорьевич, за помощь в восстановлении святыни после пожара - Будславский костел знают во всем мире. Эта святыня является духовной жемчужиной для каждого католика Беларуси. А с сегодняшнего дня - и центром католицизма в Беларуси”, - сказал Иосиф Станевский.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Будславский костел - это настоящая святыня.

Глава государства отметил, что по праздникам посещает православные храмы, но не бывает в церквях других конфессий. “Единственное, в чем как-то неудобно себя чувствую... Православные всегда приглашают в церковь, я бываю. И хотел бы в определенные праздники, пусть не Рождество Христово, а в какой-то другой праздник, побывать и в других церквях. Такой замысел - чтобы мы встречались в центрах ваших святынь. Поэтому я и предлагаю вам подумать, где бы мы могли создать достойный центр конфессии”.

“Диалог, разнообразие, то, что наводит мосты - это идеи Папы Римского Франциска. Я очень уважаю Папу Римского, прошу передайте ему самые добрые пожелания, - отметил Александр Лукашенко. - Это действительно крепкий человек. Человек, который не просто живет и служит. Он умеет говорить прямо в глаза то, что думает, для представителей всех слоев населения".

"Наши идеи и взгляды не расходятся, мы знаем - и он это знает, и я знаю, мы об этом говорили, - обратил внимание Президент. - Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания".

Глава государства также отметил: "Думаю, что придет время, и мы обязательно встретимся с Папой Римским".

"Хотелось бы, чтобы он представлял все слои населения, все страны - и очень богатые, которые пытаются монополизировать мир, и страны победнее, которые не такую гигантскую роль играют в формировании нынешнего человечества", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Муфтий Мусульманского религиозного объединения в Беларуси Абу-Бекир Шабанович отметил, что стране удалось избежать губительного пути богоборчества. По его словам, благодаря поддержке Главы государства свое развитие в Беларуси получило и мусульманство.

"Многие-многие просто узнали о великой ценности религии, о положительных чертах исламской веры, культуре и духовных традициях наших граждан, татар - мусульман Беларуси, - сказал Абу-Бекир Шабанович. - Мы миновали таким образом ксенофобию, исламофобию, на которые очень богаты другие государства".

Он напомнил, что в ноябре 2016 года при участии президентов Беларуси и Турции в Минске была открыта воссозданная соборная мечеть. "Это событие явилось для нас таким (значимым. - Прим.), что мы свою историю - более 627 лет - подразделяем на до и после. Это вызвало такой положительный резонанс в мире и в первую очередь в мусульманском мире", - заявил муфтий.

По его словам, за прошедшие годы соборная мечеть превратилась в центр ислама Беларуси. Причем это не только центр богословия и притяжения верующих, но и своеобразная диалоговая площадка для межгосударственных, межнациональных и межконфессиональных встреч.

Абу-Бекир Шабанович передал Александру Лукашенко слова благодарности и поддержки от всех мусульман Беларуси. "Мы во всем стратегическом и тактическом Ваши помощники. И выражаю веру, что все мы вместе под Вашим непосредственным руководством сохраним нашу общую родину, любимую Беларусь", - добавил он.

"С мусульманами у меня особые отношения - полная гармония. Так сложилось в моей президентской жизни, что с мусульманскими странами, практически со всеми, у меня прекрасные отношения. Больше, чем прекрасные. Я всегда с уважением относился к ним, они меня нормально воспринимают, несмотря на то, что я не мусульманин", - сказал Александр Лукашенко.

"У меня с нашими мусульманами в Беларуси очень добрые отношения, они никогда не подводили ни власть, ни меня. Честно говоря, я благодарен вам за такую позицию. Вы всегда ее занимали и никогда не шатались ни влево, ни вправо. Я это очень ценю. Беларусь вроде бы не мусульманская страна, а позиция мусульман у нас серьезная. Спасибо вам огромное за такое отношение к Беларуси, и помните (это касается всех наших конфессий), что это ваша земля - и татар, и башкир, и других, которые приехали к нам. Не там ваша земля. Там, может быть, ваши корни, и ваша душа там. Но земля ваша здесь. И я уверен, что у многих и душа здесь. Поэтому я вам очень благодарен за такую позицию", - заявил Президент.

"Я всегда говорил, что у каждого своя дорога к храму и никто никому не должен мешать. Если мусульманин хочет пойти в мечеть помолиться, он туда пойдет. И ему мешать не надо. Если католик в костел привык ходить и хочет туда пойти, он туда пойдет. Если православные хотят в церкви помолиться, пусть туда идут. Наша задача - помочь человеку (не найти - он сам должен найти свою дорогу), мы должны поддержать его в этом стремлении. Никакого давления здесь быть не должно. И это помогло нам. И мы имеем такой межконфессиональный мир", - заявил белорусский лидер.

"Эта встреча была запланирована в канун выборов. И я тогда категорически отверг эту идею. Я не хотел, чтобы упрекали меня в том, что под выборы игра какая-то и прочее. Я говорю: "Встретимся после выборов и поговорим о насущных проблемах". Чтобы все вы понимали, что это не какая-то политическая акция с использованием наших церквей и верующих через вас", - сказал Глава государства.

Поэтому, по словам Александра Лукашенко, встречу перенесли как раз на поствыборный период, чтобы она по своей атмосфере была домашней и нацеленной в будущее, а не на какой-то сиюминутный результат в политике.

Глава государства заявил, что Президент обязан служить своему народу и делать то, что хочет народ. Но бывает, что в обществе не очень понимают ту или иную ситуацию. "Но ты должен убедить людей. Ты должен пожертвовать все для того, чтобы люди это поняли", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил о событиях 2019-2020 годов, включая пандемию, внутриполитические события. "Как бы я ни стремился до вас достучаться и до своих людей, я искренне признаю, что не все поняли то, что происходит. Церковь наша, любых конфессий, не отвергает (мысль, что. - Прим.) - время все расставит на свои места. Время расставило все на свои места, - сказал Президент. - И сейчас мы поняли, кто финансировал, сколько выделяли на эту заразу, откуда она пошла, сколько погибло людей. И признали, что единственно правильным был путь, который выбрали мы с вами".

"Ну не получилось у меня достучаться до вас. И это одна из причин, пусть не самая главная, которой воспользовались наши противники, отдельные враги для того, чтобы перевернуть страну. Мы тоже уже об этом знаем, сколько на это и кому было пожертвовано денег. Слушайте, если бы на дело пошли эти деньги, мы бы сегодня не обсуждали никакие проблемы наших конфессий. Мы бы и центры построили для них, и с наркоманией бы помогали вам больше бороться, многодетным помогать и так далее и тому подобное", - подчеркнул Глава государства.

По его словам, время не только расставляет все на свои места, но и многих учит. "В том числе и нас. Мы признаем и свои ошибки, которые мы допустили. И вы должны согласиться с тем, что вместе с нами не доработали где-то. Не сохранили этот мир на то время. Но над ошибками поработали, и сегодня результат: и общество, и народ с нами, и они подтвердили это", - заявил Александр Лукашенко.

"Ну а чтобы двигаться дальше, не надо все время опираться на одного человека. Потому что дальше будет сложнее. Человек не вечен. Надо, чтобы мы все вместе работали. А для того, чтобы было нормально, должна быть дисциплина", - ориентирует Глава государства.

Президент в этой связи заметил, что в любой конфессии присутствует железная дисциплина. И если она есть, то будет и успех.

"Это не значит, что ходить и шашкой махать. Нет. Если мы выработали какую-то идею и приняли решение, ее надо реализовывать. И должны к этому стремиться все. Я в этом вижу исполнительскую дисциплину", - пояснил белорусский лидер.

Он привел пример в области АПК. Если в Беларуси наработали в этой сфере определенный потенциал, сумели накормить и одеть людей, то нужно это и далее поддерживать и развивать, для чего как раз нужна дисциплина.

То же самое касается работы предприятий в сфере машиностроения, электроники и прочих, которые в Беларуси сохранили еще с советских времен. "Мы видим от них эффект, должна быть дисциплина железная, чтобы их еще приподнять на ступень. Тогда будем мы богаче. Надо производить качественную продукцию. Тогда у нас покупать будут. И по цене выше, чем сейчас. Все просто, от земли все идет. Ну как Он (Господь. - Прим.) нас и учил", - сказал Глава государства.

Реагируя на выступление главного раввина религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Республике Беларусь Григория Абрамовича, белорусский лидер упомянул о Воложинской иешиве, которая была крупнейшим мировым центром еврейского образования XIX века. Недавно здание было отреставрировано и в нем разместили музейную экспозицию. "Я был причастен к этому. Очень гордятся военные этим центром. Говорят, что вот мы помогали. Я был недавно в Воложине и смотрел некоторые элементы этого центра", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что такие важные исторические и духовные центры "вырисовываются" и у других конфессий в Беларуси. "Хорошо, что они в конкретном месте. Там, где доступ будут иметь все. И эти центры будут расположены, если вы примете такое решение, там, где живут самые преданные наши верующие. Вот как в Жировичах (речь о православном монастыре в Жировичах. - Прим.), - сказал Президент. - Это не где-то в центре Минска, а там, где место намоленное, как у нас говорят. Поэтому если вы примете решение по развитию Воложинского центра, мы создадим там настоящий центр. И я хотел бы, чтобы, как и у православных, там была и ваша школа, где вы будете обучать будущих верующих".

Президент в этой связи напомнил, что еще лет 10-15 назад поднимался вопрос о католических священниках в Беларуси: "Встречаясь тогда с Папой Римским, я ему говорил: "Не надо с Польши нам присылать священнослужителей, вы же понимаете, что всегда недоверие какое-то и прочее". Я не знаю, как сейчас, выровнялась ситуация или нет, но таких жалоб нет".

Говоря о всех конфессиях в целом, Александр Лукашенко подчеркнул важность подготовки собственных кадров внутри страны: "Я хочу, чтобы мы своих обучали, чтобы у нас были свои кадры священнослужителей. Патриотов, которые любят свою страну и защищают. Не важно, мусульмане, иудеи, православные, католики, баптисты и так далее. Они должны быть отсюда. Корни их должны быть здесь. И в этих центрах должны быть школы. И мы готовы поддерживать вас так же, как православных, в этих школах - обучение, преподаватели. Я думаю, у всех конфессий разумных людей достаточно для того, чтобы преподавать в этих школах. Я уверен, что отсюда и начнется усиление нашего общества. Все мы внесем свой достойный в это вклад".

Во время встречи Александр Лукашенко вспомнил о своем визите в Израиль и о том, как его встречали местные жители.

"Я помню свой первый визит в Израиль, когда наши негодяи здесь, особенно из числа националистов, все время пытались мне приписать антисемитизм. Была развернута такая кампания. Как ехать в Израиль? Думаю: "Ну ничего, народ умный, поймут", - сказал Глава государства.

Он рассказал, как сразу по прилете в Израиль, буквально когда он спустился с трапа самолета, ему сообщили, что встречи ним ждет большое число местных евреев. Встречу в итоге было решено организовать в большом зале гостиницы, где можно было собрать несколько сотен представителей от желающих встретиться. "Из ситуации надо выходить. Договорились о том, что кто-то там объяснит людям и предложит определиться. Согласились, представителей позвали", - вспомнил те события белорусский лидер.

По его словам, на встрече в том числе касались вклада евреев в победу над нацизмом. Александр Лукашенко тогда откровенно заявил, что, пожалуй, нигде так евреи не воевали, как в Беларуси. "Надо было - и мстили за своих погибших соотечественников, и воевали по-настоящему. По-нашему, как бывает у русских, белорусов - славян. И, вы знаете, все встали и овацией это восприняли. Вот так вот "антисемита" встречали в израильском государстве", - отметил Президент.

Он также напомнил, как принималось решение по созданию мемориального комплекса "Тростенец", где погибло очень много евреев и представителей других национальностей. Александр Лукашенко тогда выступил с твердой позицией не делить погибших по национальности. "Я говорю: "Слушайте, хватит делить, давайте создадим мемориал там". Это же наши люди, наши граждане. Если в пропорции взять, то, наверное, больше, чем в Беларуси, евреев фашисты не уничтожили ни на одной из территорий", - сказал Глава государства.

Президент рассказал, что в жизни ему приходилось сталкиваться с представителями самых разных конфессий, в том числе и с баптистами. Он упомянул об одном из случаев, который произошел еще в советские годы.

"На территории нашего хозяйства было несколько деревень, практически чисто баптистские. Я как секретарь парткома думал: я туда съезжу. Я приехал, поговорил со многими. Добрые такие люди, в основном старшего возраста. Я проникся жесточайшим чувством уважения к этим людям. И как только начинали про баптистов что-то говорить, я всегда за них заступался: вы что, вот у меня на территории хозяйства есть эти люди, и я у них бывал - это добрейшие люди, очень порядочные, добрые люди".

Похожим образом у Александра Лукашенко, по его словам, сложились и отношения со староверами. С ними он познакомился ближе уже в президентские годы.

"Эти старики потом работали у нас на одном объекте. Говорят: "Вы приезжайте в нашу деревню, мы готовы женить вас на своей девушке". - "Вы же замуж выходите или женитесь только на своих". - "Мы готовы!" Я все обещал туда приехать, но так и не приехал в ту деревню. А сейчас (в прошлом или позапрошлом году) я это вспомнил. Оказывается, уже в той деревне не осталось этих (староверов. - Прим.) и стариков, и молодежи - разъехались. Может, один-два человека живут, но это уже не деревня староверов", - рассказал Глава государства.

"Но какие это были трудяги. Трудно себе представить. Они такие трудолюбивые были люди. Они строили там объект один, и я, когда туда приезжаю, сразу вспоминаю староверов, потому что таких трудолюбивых людей ни до, ни после этого я больше не видел. И это староверы построили тот объект, где отдыхают наши люди, я иногда бывают там, в Витебской области, - отметил Александр Лукашенко. - У меня с нашими евангельскими христианами, баптистами, староверами были в жизни такие конкретные случаи, и они через десятилетия остались в моем сердце".

Президент дал высокую оценку социальной работе Объединенной Церкви христиан веры евангельской в Беларуси.

"Вам спасибо большое. Я знаю, какие вы усилия прилагаете в борьбе с этим злом - наркоманией. Спасибо, что вы многодетным семьям уделяете большое внимание. И много говорите о семье, и пример в этом показывают ваши священнослужители и ваши верующие. Я об этом знаю, и это хорошие конкретные действия, направленные на улучшение атмосферы в нашем обществе", - сказал Глава государства в ответ на выступление епископа республиканского религиозного объединения "Объединенная Церковь христиан веры евангельской в Республике Беларусь" Леонида Бирюка.

Подводя итоги встречи, Глава государства еще раз напомнил о своем предложении создать в Беларуси религиозные центры. "Необязательно в Минске. И даже нежелательно. Пусть в Минске ваши представительства будут, те, которые сегодня есть. У кого их нет - может быть, надо нам подумать и помочь их построить. А вот центры, куда могут приехать свободно люди, не толкаясь друг с другом, должны быть. Вы подумайте. Я не говорю, что мы все на плечи государства положим, но готовы сыграть основную, главную роль и в ближайшие пять лет помочь создать такие центры", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, летом он намерен побывать в Жировичах и ознакомиться с результатами реконструкции Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря. "Точно так надо поступить и католической церкви, мусульманам, иудеям и другим, кто этого захочет. И мы мобилизуем и общество, и людей. Поэтому подумайте над этим предложением, это было бы хорошим результатом нашего разговора", - подытожил белорусский лидер.