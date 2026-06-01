Встреча с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июня встретился с губернатором Приморского края Российской Федерации Олегом Кожемяко.

"Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику. Несмотря на то, что вы находитесь на самом краю нашего Отечества - от Бреста до Владивостока, тем не менее динамика неплохая. В этом году мы должны с вами точно превзойти рубеж в $100 млн товарооборота", - сказал Президент.

Александр Лукашенко пригласил Олега Кожемяко, пользуясь пребыванием в Беларуси, еще раз ознакомиться с возможностями страны. "У нас тут открывается выставка "Белагро". Посмотрите. Что-то, может быть, интересное для вас. У нас абсолютное доверие", - сказал он.

"Всегда есть проблемы сегодняшнего дня. Россия ввела так называемый СПОТ (система подтверждения ожидания товаров. – Прим.). Я боюсь, чтобы не было хуже. Но тем не менее с Президентом Путиным в Астане мы договорились, что предпримем все, чтобы не было никаких проволочек и лишней бюрократии. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди и их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе. В контакте с Президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Посмотрим. Время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю. Но не остановит", - сказал Глава государства.

"У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов: ваше слово из Приморья - мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда, во Владивосток", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Беларусь открыла в Приморье мультибрендовый центр, работают магазины белорусской продукции, которая пользуется в регионе спросом.

"Качество", - подчеркнул Олег Кожемяко.

Александр Лукашенко рассчитывает на посреднические услуги Приморского края в торговле Беларуси с КНДР.

"Я совсем недавно был в КНДР. Знаете, на меня руководитель (Ким Чен Ын. - Прим.) произвел очень серьезное впечатление. Умница! Молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор и прочее. Он по существу не может быть диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения. И мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали, в торговле с КНДР", - сказал Президент.

Он констатировал, что лидер КНДР и глава Приморья знакомы и имеют хорошие отношения. "Он мне много о Вас рассказывал. Я говорю: "Так это наш человек, наш друг". Он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества "Беларусь - Приморье - КНДР", - отметил Александр Лукашенко.

В этой связи Олег Кожемяко отметил, что как раз сдается автомобильный мост через реку Туманная (Туманган), который свяжет Россию с КНДР. Раньше страны соединял только единственный железнодорожный мост Дружбы. "Автодорожный мост, паром запускается, железнодорожный переезд. Поэтому все вопросы, связанные с поставкой товаров и взаимоотношениями, связанными со взаиморасчетами, мы немножко уже начали отрабатывать", - сказал губернатор.

Александр Лукашенко в продолжение разговора отметил: "Где-то мы сможем подставить свое плечо. Но в основном вы окажете нам поддержку. И это будет выгодно для Приморья в том числе. Это будет еще один рычаг, одно из направлений развития Приморья".

"Да, потребность в ваших товарах есть у них. И по технике, и по продукции. Поэтому я думаю, что здесь для них это будет удобный маршрут. В целом отработаны уже взаимоотношения. Поэтому мы, конечно, с большим удовольствием включимся в эту работу, - подтвердил Олег Кожемяко. - И плюс наши отношения позволяют это делать вполне открыто и без каких-либо там дополнительных сложностей".

Александр Лукашенко на данной теме отдельно акцентировал внимание присутствовавшего Главы Администрации Президента Дмитрия Крутого: "Дмитрий Николаевич, это надо иметь в виду. Они здорово нам могут помочь. Мы не будем там изобретать велосипед. Они давно уже его изобрели".