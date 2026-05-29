Встреча с Президентом России Владимиром Путиным

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Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин провели встречу на полях саммита ЕАЭС в Астане.

Встреча лидеров Беларуси и России продолжалась почти полтора часа.

Ранее Глава белорусского государства в Астане принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме.

В своем выступлении на саммите ЕАЭС Александр Лукашенко призвал не забывать об изначальных амбициозных целях в ЕАЭС и отдельно остановился на нескольких аспектах работы в рамках Евразийского экономического союза.

Накануне саммита состоялся Евразийский экономический форум, главная тема которого - "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект". Александр Лукашенко детально изложил белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, привел конкретные примеры внедрения ИИ в реальный сектор экономики и высказался о необходимости более тесной кооперации в этой сфере в рамках Евразийского экономического союза.

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