Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 марта провел переговоры с Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном.

Глава белорусского государства прежде всего поблагодарил лидера КНДР за приглашение посетить эту страну с визитом и за радушный прием, особо отметив, что это первый его визит в КНДР. Обратил внимание Президент и на определенную историческую схожесть Минска и Пхеньяна, которые были сильно разрушены, практически стерты с лица земли в результате военных действий, а затем была проделана масштабная работа по восстановлению этих городов.

"Я вам по-дружески могу сказать, как человек увидевший уже все в этом мире: вашу страну ждет великое будущее с этим трудолюбивым, дисциплинированным народом. И второе, что я увидел: вы умеете делать все, и вы это делаете так, как никто другой", - сказал Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что эти слова сказаны им не просто в знак уважения, они отражают действительность.

Глава государства отметил, что, невзирая на географическую отдаленность, белорусский и корейский народы сближают общие интересы - патриотизм, сохранение исторической памяти и глубокое уважение к старшему поколению.

"Дружественные отношения наших государств, которые зародились еще во времена Советского Союза, никогда не прерывались. Сегодня в результате всестороннего поступательного развития мы переходим на принципиально новый этап. С большим опозданием, но тем не менее переходим на новый этап, - подчеркнул Президент. - Да, мы действительно не имели тесного сотрудничества, в основном по нашей вине. Но я искренне рад отметить, что взаимодействие между нами в настоящий момент значительно активизировалось". В частности, возобновлена работа межправительственной комиссии под руководством заместителей, глав правительств двух стран, плодотворно сотрудничают внешнеполитические ведомства.

Во время нынешних переговоров сделан еще один важный шаг в наращивании двусторонней договорно-правовой базы - подписан договор о дружбе и сотрудничестве. Подписи под договором поставили лидеры стран Александр Лукашенко и Ким Чен Ын.

Президент Беларуси, говоря о важности этого документа, обратил внимание на его фундаментальный характер. Ведь там четко и открыто изложены цели, принципы двустороннего взаимодействия, определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов.

"Новый межгосударственный договор будет правовым фундаментом, который в дальнейшем гарантирует стабильное развитие двусторонних отношений", - охарактеризовал документ лидер КНДР.

Вместе с упомянутым договором на полях визита представителями Беларуси и КНДР подписан еще ряд меморандумов и соглашений. В их числе по сотрудничеству в сферах образования, культуры, здравоохранения, сельского хозяйства и аграрных наук, информации и печати, физической культуры и спорта, а также по линии Белорусской торгово-промышленной палаты и МИД.

"В современных реалиях глобальной трансформации, когда сильными мира сего открыто игнорируются и нарушаются нормы международного права, независимым странам необходимо взаимодействовать более тесно, консолидировать усилия, направленные на защиту своего суверенитета и улучшение благосостояния наших граждан", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, Беларусь, как и КНДР, выступает за многополярный мир, основанный на взаимном уважении принципов равенства государств, невмешательства во внутренние дела и учете интересов друг друга.

"Я, как и Вы, сторонник того, чтобы мы развивали наши отношения, не оглядываясь на другие страны, которые, конечно, будут не в восторге от наших отношений. Потому что они - конкуренты", - сказал Глава белорусского государства, обращаясь к Ким Чен Ыну.

"Наши экономики взаимодополняемы, мы нужны друг другу, и в этом направлении давайте двигаться. Мы сделаем выводы из прошлого, из своих ошибок. И сделаем все для того, чтобы отношения между КНДР и Беларусью были образцовыми", - подчеркнул белорусский лидер.

Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в свою очередь тепло приветствовал Главу белорусского государства, заметив, что нынешний визит и переговоры руководителей двух стран проходят впервые, но в целом отношения Беларуси и КНДР имеют давние традиции и историю.

Лидер КНДР отметил, что обе страны стремятся к строительству многополярного мира, основанного на принципах самостоятельности и справедливости, а также придерживаются схожей позиции по многим вопросам международной повестки дня. "Думаю, что это служит предпосылкой возможности дальнейшего расширения и развития двусторонних отношений в соответствии с взаимными интересами двух стран", - сказал он.

"Мы выражаем солидарность и полную поддержку в адрес Беларуси, стремящейся проводить соответствующую своей реальности самостоятельную политику, достичь мира и развития, продолжая при этом развитие отношений с традиционно дружественными странами, - подчеркнул Ким Чен Ын. - Мы выступаем против неправомерного давления на Беларусь со стороны Запада и выражаем поддержку и понимание мерам руководства Беларуси, направленным на социально-политическую стабильность, экономическое развитие".

Особое внимание он обратил на то, как Правительство и народ Беларуси "достигают примечательных успехов в деле защиты суверенных прав и интересов, в сфере безопасности, а также в стабильном развитии экономики".

Ким Чен Ын подчеркнул заинтересованность КНДР в дальнейшем развитии и наращивании сотрудничества с Беларусью, в том числе в контексте принятого недавно в стране перспективного плана социально-экономического развития на последующие пять лет, в котором перед дипломатической службой ставилась задача дальше продвигать отношения с независимыми, самостоятельными государствами, включая Беларусь.

Александр Лукашенко во время официального визита в КНДР обменялся подарками с Ким Чен Ыном.

Лидер КНДР передал Главе белорусского государства в подарок саблю и большую вазу, декорированную в традиционной для этой страны стилистике с использованием множества разновидностей ракушек, а также сувенирную золотую монету, изготовленную по случаю визита Президента Беларуси в КНДР.

Александр Лукашенко также вручил Ким Чен Ыну подарки от белорусской стороны. Традиционно это были отечественные продукты питания, в том числе шоколад "Президент", белорусский зефир и черный хлеб.

Особенным подарком для лидера КНДР стал автомат VSK. "Стрелковое оружие всегда нужно будет для солдата", - сказал Александр Лукашенко, отметив, что в Беларуси организовано производство собственного стрелкового оружия и боеприпасов.

Ким Чен Ына заинтересовал этот подарок. Лидер КНДР высказал слова благодарности, внимательно изучил автомат, уточнил его характеристики и даже попробовал перезарядить. "Все правильно! Оружием владеет Ким Чен Ын", - заметил по этому поводу Президент Беларуси.

"На всякий случай, если враги появятся", - добавил белорусский лидер.

Глава государства также подарил корейскому лидеру слуцкий пояс, пояснив, что это белорусская святыня. Такие длинные широкие пояса с красивым рисунком и сложным плетением из драгоценных нитей были распространены на белорусских землях несколько веков назад и свидетельствовали о благородном происхождении их владельцев. Позже уникальное производство было возрождено по поручению Александра Лукашенко. Изящный ювелирный букет васильков передан в подарок супруге Ким Чен Ына, а художественная шкатулка - его дочери.

Глава белорусского государства также принял участие в официальном приеме от имени лидера КНДР. "Наши страны очень похожи. Похожи нашими народами - трудолюбивыми, очень трепетно относящимися к своему делу", - сказал Президент, подняв тост за народы Беларуси и КНДР.

Президент отметил, что сам по себе визит хоть и не слишком продолжительный, но очень важный, открывающий новую страницу в сотрудничестве двух стран. Александр Лукашенко заметил, что за три десятилетия с момента установления дипломатических отношений можно было бы продвинуться и значительно дальше в сотрудничестве между Беларусью и КНДР. "Но так уж сложилось, что нам придется догонять то время, которое мы упустили, - сказал он. - И мы пройдем очень быстро этот предстоящий период времени благодаря тому, что нас связывают узы дружбы. Мы хорошо знали, а теперь убедились, что наши страны объединены общим взглядом по основным вопросам международной повестки дня".

Александр Лукашенко вместе с Ким Чен Ыном посетил приуроченный к визиту торжественный концерт, на котором корейские артисты исполнили как национальные произведения, так и известные белорусские песни.

Председатель Государственных дел КНДР лично проводил Главу белорусского государства в аэропорту.

Лидеры стран тепло попрощались. На церемонии в аэропорту вместе с членами делегаций присутствовали несколько сотен человек и оркестр.