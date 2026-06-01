Встреча с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дунъюем

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июня встретился с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюем.

"Есть о чем поговорить сегодня. И то, что Вы приехали в Беларусь, это не случайно. В силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей Земле", - сказал Глава государства.

"Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологий, обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур, - отметил Александр Лукашенко. - Самое главное - мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечении граждан, например, Африки".

Высказываясь на злобу дня, Глава государства отметил не только дефицит продовольствия в мире, который ощущается уже давно, но теперь и минеральных удобрений. "В силу того что геополитические процессы приобрели нехороший характер, мы сегодня ощущаем (в мире. - Прим.) и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшеницы, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется", - сказал Президент.

"Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями. Более того, около 20% всех минеральных удобрений в мире - за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякие попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны и очень негативно влияют на обеспечение людей на планете продуктами питания, - заявил белорусский лидер. - Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире".

"Вы наши возможности знаете. Говорите, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием населения нашей планеты", - резюмировал Президент.

Цюй Дунъюй высоко оценил вклад Александра Лукашенко в успешное развитие Беларуси: "Вы известны не только в России, Китае. Вы известный политик во всем мире. Я хотел бы выразить свою признательность и высочайшую оценку тому вкладу, который Вы вносите в развитие Беларуси. Особенно ценно то, что вы сделали с момента обретения страной независимости в 1990-х до момента ее расцвета - теперь Беларусь является страной со средним уровнем дохода. И этот процесс осуществлялся в очень тяжелых условиях. То есть был проделан огромный труд".

"Вы продемонстрировали великолепный баланс между политическим подходом, стабильностью, экономическим развитием и социальной защитой", - подчеркнул генеральный директор ФАО.