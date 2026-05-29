Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 мая принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

Прежде всего Президент Беларуси поблагодарил Председателя Высшего Евразийского экономического совета, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за безупречную организацию саммита и Евразийского экономического форума.

Глава государства также присоединился к прозвучавшим поздравлениям с Днем ЕАЭС. "Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее, - подчеркнул белорусский лидер. - Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения".

В этой связи Александр Лукашенко высказался о необходимости повышать эффективность Евразийского экономического союза. Он подчеркнул, что в ближайшее время необходим решительный шаг в реализации основных идей, которые были намечены в рамках ЕАЭС.

"Поверьте моему опыту: надо делать эффективным наш союз. Для этого мы должны еще раз проревизировать нашу работу и отказаться от того, что мешает работать, - заявил Александр Лукашенко. - Не сделаем - превратимся в прозаседавшихся, как Маяковский говорил, и будем заниматься обычной говорильней".

Глава государства подчеркнул, что Евразийской экономической комиссии следует серьезно подумать над активизацией работы: "Надо сделать так, чтобы не только мы, но и журналисты, которые освещают наши встречи и совещания, наши народы почувствовали, что есть результат. По всем направлениям".

При этом, констатировал Александр Лукашенко, работа по повышению эффективности должна идти без промедления. В противном случае ЕАЭС может потерять свою привлекательность. "Если мы это не сделаем (а сейчас надо делать быстро, потому что время такое, надо ускоряться), привлекательность нашего союза будет стремиться к нулю. И если даже кто-то понаблюдает за работой, а потом станет членом Евразийского экономического союза, быстро разочаруется в эффективности его деятельности", - добавил Президент.

"Мы четко должны понимать, кто должен поступиться какими-то интересами. А поступиться все должны - кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. От России потребуются очень серьезные шаги, а может быть, и уступки определенные. Но приоритетом будет у нас эффективность Евразийского экономического союза, - уверен Александр Лукашенко. - Чтобы вступившие в этот союз (до вступления тем более) понимали, что они получат от участия в Евразийском экономическом союзе. Чтобы даже члены нынешнего Евразийского экономического союза не думали о том, что где-то там будет лучше. В этом направлении нам надо немало сделать".

Президент отдельно остановился на нескольких аспектах работы в рамках Евразийского экономического союза, которые прописаны в стратегических документах и планах объединения. "Люди будут оценивать нашу работу не по количеству договоров и нормативных актов. А исключительно по тому, есть ли от них реальная польза, оправдывает ли союз ожидания граждан и бизнеса", - констатировал он.

О реализации стратегических документов ЕАЭС

Глава государства обратил внимание на позитивные цифры реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. "Проведено более 480 мероприятий, подписано 18 международных договоров, принято около 500 нормативных актов", - привел конкретные примеры Александр Лукашенко.

"Давайте будем честны: ключевые вопросы - регулирование общего финансового рынка, торговые барьеры, электронная цифровая подпись и другие - отложены на потом. Говорим об искусственном интеллекте, а вопросы практические (цифровой, допустим, подписи) отложили", - констатировал белорусский лидер.

"Не упрекаю, а настойчиво призываю: раз уж мы 12 лет назад согласились идти к глубокой экономической интеграции, давайте все цели и задачи союза воплощать в жизнь своевременно и в полном объеме, - заявил Александр Лукашенко. - Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов "Евразийский экономический путь" должна быть реализована без переносов сроков и ссылок на всевозможные "объективные" причины".

Глава государства подчеркнул, что реагировать на актуальную повестку нужно обязательно, но не забывая про базовые цели ЕАЭС - макроэкономическую стабильность и повышение качества жизни граждан. "Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении", - добавил он.

Президент отметил, что ВВП государств-членов "пятерки" вырос на 16,6%, экспорт сферы услуг между странами союза - в 2,6 раза. Взаимная торговля товарами увеличилась до рекордных $95 млрд долларов, или в 1,7 раза. При этом ее доля во внешнеторговом обороте ЕАЭС повысилась с 15% до 20%.

"К сожалению, приходится много отвлекаться на то, чтобы сбалансировать внешние факторы. Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию, - подчеркнул Глава государства. - События на Ближнем Востоке повлекли для ряда стран дефицит топлива, важнейших материалов, минеральных удобрений. Запущена огромная лавина проблем, и мы пока не знаем, где именно и какой силы удар она нанесет".

Вместе с тем, убежден Александр Лукашенко, вне зависимости от ситуации на внешнем контуре, ни в коем случае нельзя сбавлять темпы работы по достижению целей Договора о ЕАЭС. "Нельзя забывать о наведении порядка внутри нас", - добавил он.

О цифровизации и развитии передовых технологий

Александр Лукашенко отметил актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении Президента Казахстана к главам государств "пятерки". Он также обратил внимание, что Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению - развитию искусственного интеллекта.

"С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста, с другой - серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача - сделать искусственный интеллект "мирным" и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова "ответственное использование" в заявлении союза являются ключевыми", - считает Президент.

Глава белорусского государства поддержал идею развития искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС, в том числе совместными усилиями. "Делать это нужно осознанно, понимая, что мы делаем, а не бежать за какой-то модой и хайповать тем более на этом", - добавил Александр Лукашенко.

Вместе с тем, подчеркнул он, нельзя допустить размывания договорных обязательств за счет новых технологических решений, которые тяготеют к национальной компетенции, но прямо влияют на работу внутреннего рынка ЕАЭС.

"Знаете, что-то придумаем, обзовем искусственным интеллектом и сделаем так, что это наносит вред существующему порядку - в торговле и других вопросах. Например, цифровизация системы государственных закупок, которая призвана обеспечить оперативность процедур и не создавать цифровые барьеры для участников из других государств-членов. Давайте лучшее из национальных практик делать общим, а не использовать как заградительный ресурс", - призвал Александр Лукашенко.

О промышленном росте и кооперации в ЕАЭС

"Направление промышленной политики в рамках ЕАЭС явно хромает, и Евразийской экономической комиссии, всем нам надо эту ситуацию исправлять. Механизм стимулирования кооперации запущен, но масштаб и эффект пока незначительные. Не можем найти достойные союзные проекты. Одновременно создаем дублирующие производства, а потом их друг от друга всеми силами защищаем. В том числе создавая барьеры, которые противоречат не только принятым нами решениям, но и духу образования нашего союза", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства для примера остановился на такой отрасли, как автомобилестроение. "На заре создания союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие компонентной базы. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш союз! Зачем мы это делаем, о каком союзе можно говорить?" - задал закономерный вопрос Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в числе документов, вынесенных на подписание в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, - протокол о внесении изменений в договор в части распространения мер финансового содействия на кооперационные проекты в агропромышленном комплексе. "Продукция таких совместных проектов должна стать для простых граждан зримым воплощением евразийской интеграции и стимулировать рост наших экономик", - подчеркнул он.

О международном позиционировании ЕАЭС

"В отличие от Запада, который вечно пытается кого-то изолировать, плодит санкции и рисует разделительные линии, мы понимаем, что производственный и ресурсный потенциал союза не может быть реализован в отрыве от мировой экономики, - заявил Александр Лукашенко. - Ожидаем от (Евразийской экономической. - Прим.) комиссии энергичной работы со странами Азии и Африки по заключению торговых соглашений".

Глава государства указал на необходимость поддерживать высокий темп переговоров с Индией и без задержек запустить процесс с Тунисом. Он также отметил, что реализация уже заключенных торговых договоров требует постоянного контроля. "Все взаимные обязательства должны выполняться в полной мере, в том числе вступающие в силу в этом году соглашения с Монголией и ОАЭ", - подчеркнул Президент.

По результатам заседания Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран ЕАЭС приняли пакет документов.

Главы государств - участников Евразийского экономического союза поддержали совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС. Документ направлен на повышение глобальной конкурентоспособности национальных экономик, ускорение процессов цифровизации ключевых отраслей, обеспечение этичного и безопасного развития искусственного интеллекта.

По итогам саммита также были приняты два важных международных документа. Первый из них касается начала переговоров ЕАЭС о свободной торговле с Тунисом. Второй документ предполагает актуализацию отдельных договоренностей, достигнутых в 2019 году с Сербией.

Кроме того, лидеры Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана выступили за проведение в Армении референдума о вступлении этой страны в Евросоюз или пребывании в Евразийском экономическом союзе. Было принято соответствующее заявление.

В Астане Александр Лукашенко ответил на вопросы представителей СМИ.

Глава государства по просьбе журналистов раскрыл подробности своего недавнего телефонного разговора с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Беседа глав государств состоялась 24 мая по инициативе французской стороны, после чего появились различные версии. Вплоть до того, что Эммануэль Макрон звонил, чтобы якобы предостеречь от вступления в войну.

"Нет, об этом речь шла. Но чтобы кто-то меня… Эммануэль Макрон хорошо меня знает, что меня лучше не предостерегать. Я, прежде чем что-то делаю, тысячу раз подумаю. И думаю, а что потом, в отличие от них", - отметил Глава государства.

"Это был такой дружеский, хороший, хоть и длинный (час сорок) разговор. Вспоминали и наши разговоры раньше и так далее. Но чтобы кто-то меня принуждал, заставлял - нет", - рассказал Александр Лукашенко журналистам.

"Что касается Эммануэля Макрона - Президента Франции - об этом шла речь. Но в таком плане: "Александр Григорьевич (мне удивительно, как он это выговаривает), вот есть информация, что Вы хотите вступить в войну", - отметил Президент.

Александр Лукашенко рассказал, какова была его реакция на этот вопрос: "Я говорю: да господь с тобой (перебил даже его), да я не планирую никуда вступать, зачем мне вступать?"

Президент Франции в ответ упомянул о проведенной недавно белорусско-российской совместной тренировке ядерных сил. "Вот, вы провели ядерную тренировку с Владимиром Владимировичем, вы тут чуть ли не войну развязываете ядерную. Вы что, хотите применить ядерное оружие?" - передал Глава белорусского государства слова своего французского коллеги. - Я говорю: да господь с тобой! Я публично об этом сказал: только в одном случае - если совершена будет агрессия против Беларуси. Вот и все".

Александр Лукашенко продолжил: "И, чем закончили, - главное: закончили Украиной и последствиями, если мы с россиянами еще атакуем Украину с севера. Вы же, говорит, понимаете, что мы вынуждены будем отвечать? Я говорю: "Вам не отвечать надо, а стремиться к миру". - А мы стремимся. Я говорю: "Если бы вы стремились к миру, то вы бы, будучи на "сходке" в Ереване (в мае текущего года на саммите Европейского политического сообщества. - Прим.)... Ну, в Москву, может, вам и не очень - приехали бы в Минск, и мы бы с Владимиром Владимировичем (Путиным. - Прим.) вас встретили в Минске". Ну вот так, шутя. Он говорит: "Я не исключаю этой встречи". Я говорю: "Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить".

В ответ на соответствующее предложение Эммануэль Макрон ответил, что надо еще посоветоваться в Европейском союзе. Президент же Беларуси в разговоре подчеркнул, что именно нынешний Президент Франции в данном случае должен быть мотором соответствующего процесса. "Я говорю: подожди, ты - аксакал, ты у власти уже столько лет! А кто там? Мерц - молодой совсем политик. Стармер - тот тоже совсем молодой. Кто будет разговаривать? Все молодые. В Италии вообще женщина Премьер-министр. Что вы, хотите на женщину возложить эти обязанности? Ты - аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил, ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос".

"Вот тема вокруг этого крутилась", - добавил Глава государства.

По словам Александра Лукашенко, сопутствующих вопросов "было море". "И о переговорах США с нами. Вскользь затронули этот вопрос", - поделился он дополнительными подробностями.

Президент рассказал, что также обсуждалась тема безопасности в Европе: "Мы пришли к единому мнению, что все вопросы европейской безопасности и Европы должны решаться в Европе. Не Дональд Трамп должен трепать там нас по голове и толкать к миру, еще чему-то. А мы должны решать эти вопросы. Потому что мы непосредственно здесь живем. Кстати, Дональд Трамп об этом не единожды уже говорил, что война в Украине - это вопрос Европы. Правильно говорит. И мы должны двигаться в этом направлении и решать, не ждать, что нас кто-то, знаете, как дохлых котят возьмет, посадит за стол где-то и заставит решать эти проблемы".

Александр Лукашенко также рассказал журналистам о просьбе со стороны французского коллеги: "Я говорю: "Слушай, ну мы с тобой разговариваем - это практически открытая связь. О чем мы можем с тобой поговорить? После Еревана в Москву ты не приехал, в Минск ты не приехал. О чем говорить?" Он мне говорит: "Господин Президент, Вы можете принять мое доверенное лицо и с ним поговорить, и чтобы он приехал и мне все это изложил?"

Президент на данную просьбу ответил согласием: "Я говорю: пожалуйста, если ты боишься в Минск прилететь, присылай свое доверенное лицо".

"Днями буквально - в понедельник-вторник (не помню) - этот человек будет здесь. Не хочу называть его фамилию. Он (Президент Франции. - Прим.) назвал координаты. И мы с ним (доверенным лицом. - Прим.) серьезно поговорим. Это его человек, абсолютно доверенный, он в теме. И я ему выскажу детально все проблемы, которые существуют".

В заключение, рассказал Александр Лукашенко, Президент Франции спросил: "Что я могу, и мы в Европейском союзе можем сделать для нормализации отношений с Беларусью?"

"Я говорю: "Слушай, это больше, чем известно, всем". - Ну, вот, калийные там удобрения… (слова Макрона. - Прим.). Он там еще что-то назвал, - передал детали беседы Глава государства. - Я говорю: "Да господь с тобой! Сегодня калий в цене подскочил - минеральные удобрения. Все объемы законтрактованы, и если б кому-то поставлять, у нас сегодня нет ни одной (свободной. - Прим.) тонны минеральных удобрений. Не только калийных. Фосфорных, азотных - они все уже под контрактами и по хорошей цене".

Александр Лукашенко в ответе на вопрос журналистов подчеркнул, что Беларусь уже переориентировала поставки удобрений и в целом не испытывает в этом отношении каких-либо проблем. "Поэтому для нас калий… Ну, это с подачи наших там "тихушек - лахушек" - этих беглых. Они им все: "Вот, калий, и все!" - отметил Президент.

"Рынки уже перенастроены, переориентированы. Конечно, было бы неплохо, если бы, как раньше, мы в Литве там под боком у себя грузили этот калий. Это была бы еще большая маржинальность. Ну, не получается, не хотят они идти нам навстречу - в России грузим. Поэтому не проблема", - заявил Александр Лукашенко.

Один из вопросов Главе белорусского государства касался позиции Армении, которая, по заявлениям руководства страны, хотела бы и в ЕАЭС оставаться, и к Евросоюзу присоединиться.

Александр Лукашенко рассказал, что эта тема обсуждалась на заседании ВЕЭС в закрытом формате и было подписано соответствующее заявление. "Мы все констатировали: мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время - это заявление Владимира Владимировича (Путина. - Прим.) в выступлении - мы уважаем выбор Армении. Я здесь же добавил: мы уважаем выбор народа Армении. Если народ примет такое решение и согласен выйти из союза, в котором он находится, и вступить в Европейский союз когда-то, мы не можем быть против воли армянского народа", - раскрыл подробности Президент Беларуси.

"И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум", - продолжил он.

И организован такой референдум должен быть честно, открыто, демократично, обратил внимание белорусский лидер. Если все это будет так и армянский народ выскажется не в пользу ЕАЭС, это решение будет воспринято в Евразийском экономическом союзе, отметил Александр Лукашенко.

"Но руководство Армении, и особенно народ Армении, должны понимать, что они приобретают, а что они теряют. Об этом Президент России обещал детально доложить всему мировому сообществу, кто захочет это услышать, - сказал Глава белорусского государства. - Он еще раз в деталях расскажет (специалисты России подготовили ему эту информацию), что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский союз".

Александр Лукашенко обратил внимание, что примеры ряда стран показывают: сроки принятия в Евросоюз бывают очень растянутыми во времени. И этот фактор также следует учитывать армянскому народу, принимая важное решение. "С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее - с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский союз", - заметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, критически отозвался о заявлениях Премьер-министра Армении Никола Пашиняна про организацию нового транзитного газопровода через Армению.

"Недавно я услышал из заявления Пашиняна: "Вот, через нас трубы пойдут, и нам будут платить газом. И газа, и денег будет много". Слушайте, когда это еще будет - вопрос", - заметил Глава государства.

"Народ, люди же в детали не погружаются. Откуда какие трубы будут проложены? Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям. Какие трубы, откуда трубы эти будут идти и кто этот газ им даст, и какие деньги будут?" - обозначил Александр Лукашенко критические вопросы, на которые нет внятных и реалистичных ответов.

Президент Беларуси обратил внимание, что сейчас Россия продает Армении беспошлинно природный газ по цене порядка в несколько раз ниже, чем он стоит, например, на рынке Евросоюза. "150-160 долларов за тысячу кубометров (для Армении. - Прим.). В ЕС природный газ 550-650 долларов за тысячу (кубометров. - Прим.), - сказал он. - Вот только природный газ. Я больше ни о чем не говорю. Это какая выгода? О деньгах если говорить".

Александр Лукашенко подчеркнул, что многие заявления делаются сейчас в Армении в связи с предстоящими парламентскими выборами, которые запланированы на 7 июня. По той же причине инициируются разговоры про возможный выход страны из ЕАЭС и курс на вступление в Евросоюз. Лидеры ЕАЭС по этому поводу приняли совместное заявление по итогам саммита в Астане, где выступили за проведение в Армении соответствующего референдума.

"Мы не давим народ, тем более, мы же понимаем, что тут игра политическая - завтра выборы в Армении. Естественно, это крутят-мутят под выборы. Но руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. И члены ЕАЭС все единогласно с этим согласились", - сказал белорусский лидер. Он отметил, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане Армению представлял вице-премьер Мгер Григорян и позиции сторон озвучивались в его присутствии.

"Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси господь, не повторить то, что произошло в Украине… В Украине все ровно так начиналось. Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми, - подчеркнул Глава государства. - Прежде чем делать такой шаг, армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение - мы с ним согласимся".

Президент Беларуси предупредил, что определенным кругам выгодно то, что сейчас происходит в Армении, и прозрачно намекнул, кому именно. "Кому-то это выгодно. Приехали, собрали там кого-то (вы знаете, кто там был из европейцев), понаобещали целый ворох (в начале мая в Ереване проходил двусторонний саммит ЕС - Армения. - Прим.)… Хотя мы не слышали этих обещаний, были только осуждения: "Беларусь и Россия такие-сякие". Конечно, мы не совершенны, чего тут говорить. Но на себя посмотрите", - отметил Александр Лукашенко.

Главу государства попросили прокомментировать звучащие из Киева агрессивные заявления, в том числе о неких определенных на территории Беларуси 500 потенциальных целях.

"Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это ж они тоже понимают", - заметил в этой связи Александр Лукашенко.

В целом же Президент охарактеризовал подобные заявления из Киева как болтовню. "Пусть меня Владимир Александрович (Зеленский. - Прим.) извинит за это, но это треп какой-то".

Глава белорусского государства также отметил, что позиция украинских военных в данном вопросе иная. "Военные Украины никакой войны с Беларусью не хотят. Это я знаю точно. Потому что они понимают, что это 1500 километров дополнительного фронта - граница. И непростая граница Беларуси и Украины. Им это надо? Нет", - отметил Александр Лукашенко.

Кроме того, Президент обратил внимание на состав военных сил в Украине со стороны границы с Беларусью: "Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах: бедолаги украинцы и воины так называемой территориальной обороны - вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо. Поэтому мы прекрасно видим. Это - треп".

Александр Лукашенко рассказал, что часто размышляет над тем, зачем Владимир Зеленский в последнее время делает подобные заявления. Президент полагает, что к этому подталкивают в ряде европейских стран. "С американцами мы разговариваем. Позиция Трампа понятна. Какой бы он ни был, он правильную занимает позицию. Американцы разговаривают, кто-то там молчит многозначительно, кто-то, опять же, говорит, европейцы чего-то там мычат. И они ему говорят: "А ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину".

В этой связи Президент Беларуси еще раз однозначно заявил: "Этого никогда не будет. Никогда! Наших там солдат не было и не будет. Это тоже он знает, и военные (в Украине. - Прим.) знают".

"То есть европейцы его подтолкнули к тому, чтобы он делал подобные заявления. Как это - они борются за Украину, а Украина сама помалкивает? Вот он и ляпает, - сказал Александр Лукашенко. - И какие-то там действия - наших "тихушек-лахушек", говорят, пригласил и прочее. Я рад, что он (Владимир Зеленский. - Прим.) их пригласил. И спасибо россиянам, которые это заметили - телевизионщики, - я слышал на РТР эту передачу. Хорошо, что они посмотрели на нашу так называемую оппозицию. Никакая это не оппозиция. Это бандиты. И они рассчитывают, что там они подготовят боевиков из числа белорусов, украинцев, поляков и еще литовцев, и они двинутся и захватят какой-то районный центр (на территории Беларуси. - Прим.)".

Александр Лукашенко по этому поводу также недвусмысленно предупредил: "Не дай бог с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси - война получит совершенно иное качество в Украине. Не буду конкретизировать, сам понимаешь (обращаясь к журналисту. - Прим.), о чем".

Возвращаясь к персоне и заявлениям Владимира Зеленского, Глава белорусского государства отметил, что в определенной степени жалеет его и пытается понять с учетом обстоятельств. "Я пытаюсь Президента Украины понять. Идет война, идет жуткое давление. Пережить это не так просто. Ну, и там, может быть, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль. Поэтому я молчу. Не дай бог попасть в такую ситуацию", - резюмировал Александр Лукашенко.