Встреча с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 марта встретился с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко.

"Должен отметить, Олег Николаевич, что вы - человек слова. Приехали в Беларусь, приехали к Президенту - обсудили вопросы. Может, что-то новое придумаем с вами в нашем сотрудничестве. Проконтролируем, как выполняются старые (договоренности, достигнутые ранее. - Прим.)", - сказал Глава государства в начале встречи.

Александр Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться лично с руководителем российского региона, которого много связывает с нашей страной: "Как я говорю, земля далекая, но наша. Владивосток и Приморье никогда не были для нас чужими".

Президент предложил губернатору не торопиться с возвращением в Приморье, а использовать время пребывания в Беларуси в том числе и для отдыха. "Беларусь как раз то место, где вы можете отдохнуть. Не торопитесь домой, мы рады вас видеть в Беларуси", - сказал он.

В свою очередь Олег Кожемяко поздравил Александра Лукашенко с недавним переизбранием на пост Президента: "Это высочайшее доверие, которое оказал белорусский народ, исходя из Вашей последовательной работы, положительной динамики, которую демонстрирует республика на протяжении многих лет и в экономической, культурной, социальной сферах. Конечно, для нас очень важна и ваша многогранная деятельность в международном плане, те шаги, которые направлены на укрепление дружбы между нашими народами, между Россией и Республикой Беларусь".