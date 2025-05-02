Встреча с губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 мая встретился с губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным.

Приветствуя руководителя региона, Александр Лукашенко заметил, что Игорь Бабушкин не раз бывал в Беларуси, хорошо знает страну и ее возможности и поэтому здесь он "давний желанный гость". "Когда губернатор в очередной раз из России приезжает к нам, я это очень ценю - значит, у него есть здесь вопросы и значит мы по каким-то направлениям можем более глубоко сотрудничать. Поэтому я очень рад, что вы со своими коллегами приехали в Беларусь, и мы сделаем все для того, чтобы те пожелания, которые вы выскажете, были реализованы", - заверил Президент.

"Все, что мы можем сделать для вашей области, а значит для России, мы сделаем, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я обещал это Президенту Путину, в том числе на переговорах в Волгоградской области. По многим причинам мы тут обязаны и должны сотрудничать и двигаться вместе, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет (модно сейчас говорить). Чтобы люди понимали, что мы можем сами, мы можем свое. Мы об этом договорились с Президентом. Поэтому в этом плане мы готовы прежде всего работать вместе с Российской Федерацией".

Глава государства, говоря о торгово-экономическом сотрудничестве с российским регионом, отметил, что сальдо складывается пока не в пользу Беларуси. "Мы будем стремиться к тому, чтобы выровнять сальдо", - сказал Президент.

"Нет, мы по американскому пути не пойдем, и вы тоже, - добавил Александр Лукашенко, намекая на недавние решения Президента США Дональда Трампа по существенному увеличению пошлин для ряда стран, которые в последнее время часто обсуждались. - Слава богу, что Дональд понял, что в экономике дела так не делаются".

"Мы готовы к сотрудничеству, чтобы увеличить поток наших товаров в вашу область, чтобы сбалансировать торговое сальдо", - подчеркнул Глава государства и назвал основные направления, где стороны могут развивать сотрудничество.

Речь шла, в частности, об увеличении номенклатуры и объемов продаж в Астраханскую область белорусской сельскохозяйственной техники и навесного оборудования для отечественных тракторов, которые в значительном количестве используются на полях этого российского региона. Логично, что для сельхозработ необходимы плуги и другое прицепное, навесное оборудования для тракторов, и в Беларуси готовы предложить его широкую номенклатуру. "Должен вам сказать, что по качеству и цене конкурентов нам нет в Астраханской области", - отметил Президент.

По его словам, спрос на такую продукцию есть, особенно со стороны государств Африки, поэтому лишних запасов на складах нет. Но при необходимости белорусские предприятия готовы произвести нужные для российской стороны объемы. "Мы всегда для России произведем. Хоть в третью, хоть в пятую смену для вас всегда произведем необходимое прицепное оборудование для тракторов, сельхозтехники", - сказал Александр Лукашенко.

Еще одним направлением для развития сотрудничества Президент назвал поставки пассажирской техники. "Даже дальние зарубежные страны делают ставки не на какой-то личный транспорт, а на автобусы, пассажирский транспорт. Автобусы, троллейбусы, трамваи - мы это все производим. Очень высокого качества и приличного внешнего вида. Если будет желание у вас и ваших специалистов, посмотрите на готовые изделия, - предложил Глава государства. - Если вас что-то заинтересует, покажите, будем вместе работать для того, чтобы решить ту или иную проблему".

Аналогичная с сельхозтехникой ситуация и по поставкам продовольствия, в том числе детского питания. "Мы готовы вам по вашим заказам всегда поставлять", - сказал на эту тему Президент.

Отдельно Александр Лукашенко затронул вопрос работы в Астраханской области одного из ведущих белорусских предприятий по переработке молока "Бабушкина крынка". Речь шла о строительстве в этом регионе молокоперерабатывающего завода и поиске инвестора для данного проекта. "Если у вас по-прежнему есть интерес к этому, скажите, какой инвестор с вашей стороны будет. Мы готовы работать, и "Бабушкина крынка" подтверждает это стремление", - сказал Президент.

Президент отметил, что по просьбе российской стороны Беларусь существенно нарастила объемы поставок лифтов и сопутствующего оборудования. "Сейчас идет переоснащение лифтовым оборудованием во всех постсоветских государствах (оно тогда было в основном из России и Беларуси). Мы сохранили завод. Можем для вас сделать от лифтов до эскалаторов - все, что вам понравится, - сказал Александр Лукашенко. - Можете быть уверены, что в этом плане мы будем по-прежнему для вас интересны и делать все для того, чтобы это оборудование вам поступало".

Президент обратил внимание на большой опыт Астраханской области в проведении мелиорации. Как известно, Беларусь также активно работает в этом направлении и готова как перенимать передовой опыт, так и делиться своими наработками. "Мы также страна, можно сказать, мелиораторов. Очень серьезно сейчас работаем. Если необходимость будет, вы скажите, договоримся и будем стараться и у вас работать, и ваш опыт привлекать в Беларусь", - сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, Президент обозначил заинтересованность белорусской стороны в транспортировке грузов через порты в Астраханской области. "У нас есть интерес. Мы работаем с вами в этом плане. Есть больший интерес. Если вы нам окажете поддержку, будет ваше согласие, мы с удовольствием будем работать через астраханские порты", - отметил он.

В приведенный Главой государства перечень попали, разумеется, далеко не все сферы взаимного интереса, их гораздо больше. Поэтому Президент предложил руководителю российского региона за время визита более предметно ознакомиться с потенциалом Беларуси и подчеркнул готовность развивать взаимодействие по заинтересовавшим направлениям.

В самом начале встречи, где также присутствовал посол России Борис Грызлов, Глава государства вновь обратился к вопросу ношения в Беларуси георгиевских ленточек. Ранее Александр Лукашенко высказывался на этот счет в Волгограде на переговорах с Владимиром Путиным. Такое внимание связано с попытками в определенных кругах искусственно раскрутить данный вопрос и сделать точкой раздора в белорусско-российских отношениях. Видя эту тенденцию, Александр Лукашенко прямо и открыто отреагировал, чтобы пресечь возможные инсинуации.

"Ну мы вам ответили с Владимиром Владимировичем по поводу ленточек. Что меня удивило, он говорит: "Слушай, расскажи мне, в чем дело". Я говорю: "Я думал это, от тебя все идет". - Нет, я в первый раз слышу. - Ну говорю, тогда, наверное, от нашего общего друга. - От кого? - Я говорю: "Ну как, от Бориса Вячеславовича (посла России Бориса Грызлова. - Прим.)". Засмеялся (Владимир Путин. - Прим.), говорит: "Не, не может быть". Он говорит: "Откуда?". Я говорю: "Ты посмотри, может, от "Россотрудничества" (российское агентство. - Прим.). Я не утверждаю", - рассказал Александр Лукашенко подробности разговора с российским коллегой.

"Хотите с ленточками (я и ему сказал) - пожалуйста, хотите с нашими ленточками (белорусскими. - Прим.) - пожалуйста. Кто как хочет. Мы же свои люди. Мы же не носим свастику, как в Украине. Вы предложили нам. В этом плане мы определились. Думаю, свое должно быть какое-то отличие", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси проводят акцию "Беларусь помнит", которая похожа на российский "Бессмертный полк". "То же самое фактически. И портреты несут. Кто несет, кто не несет - дело каждого. Мы тогда молодежи предложение взяли (это было мое решение) - молодежь предложила, комсомольцы наши. Вот они предложили этот вариант. Тем более, молодежь - будущее. Хороший вариант. Не украинский. Я говорю: "Хорошо, нет вопросов". Кто-то хочет пройти с георгиевской, кто-то... Но не надо противопоставлять друг другу. Вместе давайте", - заявил Александр Лукашенко.

"Вместе и ходим", - отреагировал Борис Грызлов.

"Да, это и будет правильно. А люди пускай определяются, как они. Поэтому вот, чтобы вы знали, какой разговор, коль вы (Борис Грызлов. - Прим.) мне когда-то об этом говорили", - добавил белорусский лидер.