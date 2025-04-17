Встреча с заместителем Государственного секретаря Союзного государства Сергеем Глазьевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля провел встречу с заместителем Государственного секретаря Союзного государства Беларуси и России Сергеем Глазьевым.

"Вы точно знаете тему нашего разговора", - начал встречу Глава государства.

"Я давно думал о том, что наше движение к союзу, теснейшему союзу между Беларусью и Россией, должно основываться прежде всего на экономике, - продолжил Президент. - Вы - экономист, я считаю, от бога. Многое у Вас (есть в плане профессиональных навыков и опыта. - Прим.) вопреки тем, кто думает иначе у нас или особенно в Российской Федерации".

Глава государства рассказал о решении лидеров двух стран, чтобы Сергей Глазьев сменил Дмитрия Мезенцева на посту Государственного секретаря Союзного государства. "Мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным, что Ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым. Он хорошего мнения о Вас. Мое мнение Вы давно знаете. Поэтому мы определились. В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу, - сказал Александр Лукашенко. - Мы приняли такое решение о назначении Вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом СГ. Думаю, что эффект будет хорошим".

Такого же мнения, по словам Александра Лукашенко, придерживается и Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой, который до назначения на эту должность был послом Беларуси в России. "Поскольку он служил до недавнего времени послом в Российской Федерации, за это время очень хорошо освоил, усвоил основные направления нашей деятельности. Он придерживается такого же мнения".

Президент обратил внимание, что намерен еще неоднократно переговорить с Сергеем Глазьевым в будущем по поводу развития союзного строительства. "Думаю, мы еще не один раз встретимся, и Вы меня как Председателя Высшего госсовета ознакомите со своим видением, со своими предложениями, - сказал он. - Это такой первоначальный разговор. И мы с Вами встретимся и основательно еще поговорим, как нам действовать. Я на Вас очень рассчитываю. Что там греха таить, от Вас будет многое зависеть и от тех людей, которые будут с Вами работать в аппарате нашего союзного строительства".

Как отметил белорусский лидер, Президент России Владимир Путин также нацелен на то, чтобы страны "поддерживали самые тесные отношения". "Эта формула "единое Отечество - два государства", я думаю, на сегодняшний день - это реализуемая идея, - заявил Александр Лукашенко. - У нас Отечество от Бреста до Владивостока, я это подчеркиваю еще с тех времен".

"Так случилось, что у нас два государства существует. Будем выстраивать отношения. Я часто говорю: мы достаточно умные люди, чтобы выстроить единую систему взаимодействия, построить наши отношения даже теснее, чем в унитарном государстве. Может, слишком амбициозно, но, тем не менее, мы эту задачу должны решить. В противном случае (вы видите, что происходит вокруг нас) нам не быть и не существовать", - подчеркнул Президент.