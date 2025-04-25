Доклад Первого заместителя Главы Администрации Президента Натальи Петкевич

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 апреля принял с докладом Первого заместителя Главы Администрации Президента Наталью Петкевич.

"Я запланировал проведение совещаний с основными структурами в стране - Правительство, Национальный банк - поменялись руководители. И Администрация Президента. В ближайшем таком приближении. Поэтому хотел бы с вами поговорить на эту тему. У вас как там дела, какие вы вопросы взяли на себя в Администрации Президента, какими вопросами занимаетесь и как вы вообще видите это совещание? Я хотел бы, чтобы вы в основном занялись этой тематикой и этой проблемой", - сказал Президент.

"Естественно, Глава Администрации в курсе дела. Но только почему-то вы молчите - я вам предложил определиться, в какое время мы проведем эти совещания, когда это лучше будет. Поэтому вы определяйтесь к этому совещанию, какие проблемы надо озвучить Президенту. Но чтобы вы понимали, после президентских выборов, что у нас меняется, что не меняется, в каком направлении политическому штабу и кадровому действовать", - добавил Александр Лукашенко.