Встреча с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 апреля встретился с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

"Приятно встретиться с Вами, жду такой встречи, когда представляется возможность для того, чтобы, откровенно говоря, и часы сверить, и посоветоваться по некоторым вопросам, и посмотреть недалекую перспективу, как мы будем действовать, что предпринимать, обсудить ряд политических вопросов, особенно в этой турбулентной ситуации. Для меня очень важна будет Ваша точка зрения", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко поблагодарил Сергея Нарышкина за визит в Беларусь и попросил передать приветствие Президенту России Владимиру Путину. "Спасибо, что оторвались от дел, хватает их у Вас, я знаю. Прошу Вас по возвращении Владимиру Владимировичу передать самые добрые пожелания, хотя мы часто общаемся по телефону, но тем не менее это будет к месту в силу наших отношений", - сказал белорусский лидер.

В свою очередь директор СВР России высказал слова благодарности Главе белорусского государства за возможность встречи. "Прежде всего также встречно передаю добрые слова Владимира Владимировича Путина", - добавил он.

Сергей Нарышкин, пользуясь случаем, также лично поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах. "Искренне рад за результаты состоявшихся выборов. Теперь воспользуюсь возможностью лично Вас поздравить с победой. Мы не сомневались в результатах, но победа убедительна. Она доказывает, что население Беларуси, избиратели поддерживают и внутриполитический, и внешнеполитический курс страны, курс, который определяет Президент республики", - подчеркнул директор СВР России.