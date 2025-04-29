Переговоры с Президентом России Владимиром Путиным в Волгограде

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 апреля провел переговоры с Президентом России Владимиром Путиным после совместного участия в международном патриотическом форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде.

Главы государств общались тет-а-тет на протяжении 4 часов.

Президент России поблагодарил коллегу за приезд на священную сталинградскую землю в канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Очень рассчитываем видеть вас в Москве в день основных торжеств 9 Мая. Знаю, что вы приняли решение о том, чтобы ваш парадный расчет тоже прошел по Красной площади. Спасибо вам большое", - заявил Владимир Путин.

"Благодарю, что пригласили на парад. Мы не могли не приехать", - сказал в ответ Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства отметил, что уже традиционно посетит парад на Красной площади, а затем пройдет парад и в Минске. "Ничего, что мы, два государства, два президента, привержены этому. Нам не тесно, нам не скучно. Мы делаем свое дело. Пожалуйста, кто хочет - присоединяйтесь", - сказал он.

Говоря о посещении памятных мест в Волгограде, Александр Лукашенко отметил, что бывал уже в этом городе и в советские времена, и уже будучи Президентом. "Впечатляющее место. Без дрожи здесь невозможно, - подчеркнул он. - Когда стоишь у этого монумента (на Мамаевом кургане. - Прим.), еще внутри с вами там мы были, - это грандиозная вещь. Не передать. Я благодарен, что благодаря вашему приглашению я снова здесь, на нашей священной земле, где белорусы, русские и все народы Советского Союза насмерть стояли".

Глава государства рассказал, что, будучи историком, очень проникся в свое время историей Сталинградской битвы.

Александр Лукашенко призвал не удивляться, что президенты Беларуси и России часто встречаются: "Мы же ни от кого не отпихиваемся. Мы готовы принимать. Если Эмомали Шарипович (Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. - Прим.) согласился приехать к нам в деревню, когда мы в марте встречались (речь о неформальном общении после мероприятий официального визита Президента Беларуси в Россию. - Прим.), - с удовольствием посидели, поговорили. Общие вопросы".

Белорусский лидер приглашает и других приезжать, вместе разговаривать, обсуждать, как строить отношения.

"У нас есть возможность поговорить по текущим делам, их у нас очень много. Достаточно сказать, что только в сфере торгово-экономических связей у нас результаты просто выдающиеся - свыше $50 млрд торговый оборот. По вашим статданным даже чуть побольше", - сказал Президент России.

Владимир Путин также заявил о необходимости обсудить дальнейшее развитие и расширение промышленной кооперации между двумя странами, в том числе за счет совместной работы в сфере авиастроения, создания беспилотных летательных аппаратов. "Хочу вам рассказать, какие есть предложения. Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами и соответствующую лабораторию по беспилотию. Это очень важно прежде всего для экономики, логистики. У нас есть договоренности по авиастроению. Вам удалось сохранить часть авиационной промышленности. Здесь есть тоже над чем работать. И небольшой самолетик, и кооперация по среднемагистральным самолетам. Также по другим направлениям поговорим. Правительства работают над этими вопросами постоянно, мы с вами в курсе, о чем коллеги договариваются", - заявил Владимир Путин.

Александр Лукашенко согласился, что сложилась хорошая традиция обсуждать соответствующие вопросы, чтобы и подстегнуть правительства в их работе, и задать какой-то тренд в двусторонних отношениях, а также поспособствовать решению тех или иных вопросов. "Благодарю вас за то, что мы часто созваниваемся, обсуждая срочные вопросы. У нас действительно общее понимание всего процесса развития, повестка международных отношений у нас абсолютно схожая. Мы это не скрываем, не крутим там, не вертим", - добавил белорусский лидер.

Во время встречи Александр Лукашенко также высказался на тему использования в Беларуси георгиевских ленточек.

Глава государства напомнил, что в Беларуси помимо проводимого по инициативе России шествия "Бессмертного полка", в рамках которого в качестве символики используется георгиевская ленточка, молодежь ранее инициировала ежегодную акцию "Беларусь помнит". Оба мероприятия проводятся параллельно. "Когда вы открывали шествие "Бессмертный полк", мы в Беларуси этим путем пошли. Но молодежь параллельно с георгиевскими ленточками и шествием полка (инициировала акцию - Прим.) "Беларусь помнит". И никто не запрещает ни в коем случае георгиевские ленточки, - подчеркнул белорусский лидер. - Хотя я поинтересовался историей. Советую, вот возьмите, пусть вам дадут историки всю информацию о георгиевской ленточке. Мы это не отрицаем. Хотя своеобразная все-таки история этой георгиевской ленточки".

"Ничего плохого не вижу, если кто-то хочет георгиевскую ленту. Кто-то хочет "Беларусь помнит" - эти знаки (символику акции. - Прим.). Вместе идут. Никто там ничего не делит. Ну кому-то ж надо пошуметь", - добавил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси посоветовал российскому коллеге не обращать внимания на отдельные негативные высказывания на этот счет.

"У нас идея абсолютно одинаковая. Вы наши идеи знаете, мы знаем российские. Это одно Отечество, как я говорю, от Бреста до Владивостока, - сказал Глава государства. - Ну, так случилось не по нашей воле, что здесь два государства образовалось. И мы должны сделать все для того, чтобы наши отношения в этом Отечестве были еще теснее, чем в унитарном государстве. И мы с вами немало делаем".

"Уверен, что наши дети и другие поколения еще оценят то, что мы тут мучаемся, делаем. И нам непросто. И слева, и справа нас бомбят. И наши все решения направлены на единство наших народов. Это очень важно в преддверии этой светлой даты (80-летия Победы. - Прим.)", - добавил Александр Лукашенко.

В свою очередь Владимир Путин согласился, что символы могут быть немножко разными, но важно другое - то, что стоит за этими символами.

"Суть", - поддержал коллегу Александр Лукашенко.

"За этими символами стоит наша общая история, наше настоящее и наше будущее. А оно у нас общее. Спасибо вам большое за такую позицию", - сказал Владимир Путин.