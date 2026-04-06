Встреча с Генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 апреля встретился с Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым.

"Беларусь всегда была локомотивом развития отношений в ОДКБ и других структурах на нашем пространстве бывшего Советского Союза. Наши подходы абсолютно открыты. Мы не темним, ничего не прячем. Что касается ОДКБ, изначально я предложил еще давным-давно, когда зарождалась эта организация (да и до нее), формулу действий. Мы понимаем, что центральным звеном в этой организации является Россия. И всем надо прекрасно понимать, что, например, на западном направлении основным звеном ОДКБ, естественно, является Беларусь. И не дай бог какой-то конфликт на этом направлении, Россия всегда должна иметь здесь ядро вооруженных сил, которые подключатся к действиям белорусской армии, чтобы защитить наше пространство. На юге, конечно, придется напрягаться и вам (речь о Кыргызстане, представителем которого является нынешний Генсек ОДКБ. - Прим.), и Казахстану. Обязательно. Поэтому что это южное направление и, опять же, Россия будет вас поддерживать. И подпирать, как военные говорят", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко в этом плане напомнил об успешном опыте проведения миротворческой операции в Казахстане в январе 2022 года, чтобы не дать возможности взорвать обстановку в этой стране.

"Я прекрасно понимаю, что если вдруг какой-то конфликт в Беларуси, то своими вооруженными силами на 100% Кыргызстан не будет включаться и не включится. Может быть, и не надо. Но уверен, что и поддержка политическая будет, и военная в какой-то степени. Ну и наоборот. Поэтому я и говорил о том, что центральным звеном должна являться у нас Российская Федерация, ее вооруженные силы. Это естественно, - сказал Президент. - У нас большинство оружия советское, производится в Российской Федерации. Тактика у нас одинакова - постсоветских республик. Поэтому защищаться нам придется вместе. Имея в виду, что на главных направлениях будут действовать те государства, которые находятся на этих направлениях. Такая была философия предложена. Жизнь показала, что именно в таком ключе мы и будем действовать".

Александр Лукашенко также привел в пример сотрудничество Беларуси и России в вопросах обеспечения безопасности и обороны, оказываемую в этом плане поддержку.

"Думаю, что в этом плане мы будем действовать и в дальнейшем. Хотя я не исключаю, что может сложиться такая ситуация, что мы все вместе плечом к плечу всеми нашими вооруженными силами и вооружениями будем защищать наше пространство, на котором должна функционировать наша организация", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что сейчас как раз есть хороший повод для обсуждения имеющегося в рамках ОДКБ комплекса военно-политических вопросов с учетом недавно проведенной масштабной проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси. "Задача была поставлена, как в войну, - как будем действовать. Мы не скрывали. Армия для того и существует, чтобы защитить интересы государства. И к худшему варианту надо всегда готовиться. Лучшее, как говорит народ, само придет", - сказал Президент.

Президент заметил, что наряду с определенными достижениями в ОДКБ есть и проблемные вопросы, о чем Александр Лукашенко не раз открыто говорил в том числе на международных встречах и мероприятиях. Одним из таких вопросов, требующих особого внимания, Президент назвал взаимоотношения с Арменией.

"Нам надо быть более корректными и аккуратными в работе с Арменией. Вы знаете, что Армения вроде бы и не поддерживает работу в ОДКБ, но в то же время остается в Организации, - сказал Глава государства. - Надо быть очень корректными. В Армении сложная ситуация в этом плане, особенно в электоральный период (летом должны пройти парламентские выборы. - Прим.). Очень непростая ситуация. Поэтому нам надо быть очень аккуратными и осторожными в отношениях с Арменией".

В этом плане Александр Лукашенко считает важным организацию встреч на уровне Генерального секретаря ОДКБ и руководства Армении. "Особенно сейчас, в этот острый электоральный период, когда руководство Армении будет честно и откровенно говорить о ситуации, в том числе и на треке ОДКБ", - заметил белорусский лидер.

"Если бы Вы побывали там и поговорили и с премьер-министром, и с Президентом, с секретарем Совета Безопасности Армении, узнали их позицию на будущее, было бы неплохо", - добавил Глава государства, обращаясь к Таалатбеку Масадыкову.

Александр Лукашенко заметил, что в мире хватает разного рода проблем, в том числе по поводу объема вооружений в отдельных странах. "Все эти вопросы и другие надо решать мирно, понимая, что никто никому из нас не поможет, если мы не поможем сами себе", - сказал белорусский лидер.

"Вы видите, как развивается мир. Непонятно, в каком направлении он будет развиваться, как будут выстроены международные отношения. Позиция США и в целом Запада уже абсолютно обнажена. И слава богу, что Трамп обнажил эту обстановку, и мы теперь понимаем, где "права человека", где "демократия", где еще какие-то вопросы… Мы должны делать соответствующие выводы из того, что произошло. Особенно в плане Ирана", - подчеркнул Президент.

"Это мощная страна с большими традициями. И самое опасное сегодня для США то, что американцы показали свою уязвимость. Для них главный враг, как они всегда говорили, был Китай. Но сегодня и американцы поняли, что с китайцами они никогда не справятся. Никогда. И это демонстрирует ситуация в Иране", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что конфликт в Иране пора заканчивать. Причем о необходимости этого белорусский лидер заявлял уже неоднократно. "И израильтянам надо думать над тем, чтобы не засучивать рукава и не показывать свою прыть", - сказал Глава государства.

"Нет той страны, которая могла бы победить Иран. Очень сложная географически страна, очень решительно настроено население, готовы погибать за свою землю. Персия, чего тут говорить. Мы же прекрасно знаем историю этой страны. Поэтому надо заканчивать", - убежден Александр Лукашенко.

Глава государства выразил уверенность, что в нынешней сложной мировой обстановке ОДКБ необходимо видеть свою роль и значимость, выделять актуальные направления действий.

"Многое зависит от Вас и от Ваших коллег. Но, я надеюсь, справитесь, - заметил Президент Беларуси, обращаясь к Генсеку ОДКБ. - На нас можете рассчитывать".

Он отметил колоссальный профессиональный и жизненный опыт Таалатбека Масадыкова, который ранее занимал различные ответственные посты, включая международные структуры, был заместителем руководителя аппарата ОДКБ. "Вы знаете, что белорусская сторона Вашу кандидатуру однозначно поддержала. Мы прекрасно понимаем: Вы человек опытный, знаете постсоветское пространство, но Вы хорошо знаете и Запад. Очень надеюсь, что и идеологически, и организационно, и исходя из Вашего опыта, Вы - наш человек, который может руководить аппаратом ОДКБ и здорово нам подсказывать и помогать по основным направлениям деятельности ОДКБ. Вы на нас можете всегда рассчитывать", - заверил Александр Лукашенко.

В свою очередь Таалатбек Масадыков поблагодарил за встречу и поддержку, оказанную белорусской стороной при назначении его на пост Генерального секретаря ОДКБ. "Встреча с Вами для меня очень важна, чтобы понять, как выстраивать работу в Секретариате ОДКБ. Вы абсолютно правильно заметили, что очень много сложных вопросов и необходимо нам сообща двигаться как во внешнеполитическом плане, так и по военной составляющей наших стран. Есть вопросы, которые надо обсуждать. Это внешнеполитические наши инициативы, позиции наших государств. Но, я думаю, что движение вперед должно быть однозначно. В это турбулентное время мы можем справиться только общими усилиями", - заявил Генеральный секретарь ОДКБ.