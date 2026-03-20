Общение с журналистами

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 марта пообщался с журналистами. Глава государства поделился подробностями состоявшегося накануне очередного раунда белорусско-американских переговоров и в связи с этим высказался по ряду актуальных тем.

Президент в частности рассказал, как идет подготовка "большой сделки" с Соединенными Штатами.

"Да, действительно, американцы в ходе переговоров - третий или четвертый раунд был - они от имени Трампа предложили заключить большую сделку, где будет отражен ряд вопросов, которые в повестке наших переговоров, - сказал Президент. - Я что, отпираться буду? Для Беларуси это важно и для меня в том числе. Поэтому я сказал: "Я это нормально воспринимаю, передайте Дональду, что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить".

Глава государства заметил, что США в данный момент времени, возможно, немного не до этого, но процесс идет: "Мы готовимся к этому большому договору с американцами".

"Мы обозначили свои интересы и направили американцам соответствующие предложения. Как они меня информировали, они прорабатываются, - рассказал Президент. - Большая сделка - это не только "политзаключенные", как они говорят. Хотя и я их постоянно поправляю, что у нас политзаключенных нет, потому что у нас нет политических статей".

"Я у них никогда не просил ничего взамен, даже по санкциям. Никогда", - заявил Александр Лукашенко. Он отдал должное американской стороне за то, что в этом плане они самостоятельно обозначают те или иные вопросы. Президент привел пример, что в переговорной повестке не только работа посольств, но и тема ядерных материалов. "Вы же знаете, что у нас этих ядерных материалов немало. Под контролем, как когда-то договорились. МАГАТЭ видит, где мы храним эти ядерные материалы. Это тоже для них интересно в плане нераспространения оружия", - сказал Президент.

По его словам, аналогично есть точки соприкосновения, например, и по таможенным делам, в борьбе с наркотрафиком.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в какой-то степени в переговорную повестку США еще подкидывают вопросы "добрые" соседи - Литва, Латвия, Эстония, Польша и, может быть, в какой-то степени "брюссельские товарищи".

"Знают, что они (представители США. - Прим.) ко мне летят. В Вильнюсе приземлились. Те уже вокруг них бегают: "А вы скажите Лукашенко не только про "палітвязней", скажите про шары эти, которые сигареты перебрасывают". Я на это реагировал, моя позиция остается прежней. Потом, эти перевозчики, автомобили… - перечислил Глава государства. - Я, конечно, Коула реакцию знаю. Он умница большой, адвокат опытный, юрист. Он понимает, что его будут грузить, но он знает мою позицию в этом плане".

"Поэтому мы постепенно накапливали эти вопросы (для обсуждаемой большой сделки. - Прим.). И в третий раунд они сказали: "Мы готовы, Дональд предлагает большую сделку и встретиться. Вплоть до того, что у него дома, во Флориде, и договориться", - рассказал Александр Лукашенко.

"Я хочу, чтобы вы понимали, что это не какое-то величие самого Лукашенко, что вот Трамп увидел. Ну слава богу, что они ценят Беларусь, ценят белорусского Президента", - подчеркнул Глава государства.

Он напомнил, что и в первый, и во второй президентские сроки Дональда Трампа всегда открыто выступал в его поддержку и особенно - демократичности, о которой говорят в США. "Чтобы не давили, не травили Трампа. Я с ним согласен, что Америку надо спасать в плане выборов, чтобы под забором и где-то на мусорках не валялись бюллетени для голосования. А стрелять в голову Президента вообще неприемлемо", - сказал Александр Лукашенко.

"Трамп, его люди это (поддержку и позицию Президента Беларуси. - Прим.) заметили. От этого все началось. А дальше я все его инициативы мирные поддерживал. Но когда американцы допускали ошибки, типа бомбежки Ирана, я открыто об этом сказал", - добавил Глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что в ходе переговоров с американской делегацией он предложил свой вариант по окончанию войны в Иране.

"Предложил им свое видение окончания войны в Иране. Так, как это я вижу. Не хочу это публично говорить. Я им предложил еще один вариант", - сказал Президент.

Александр Лукашенко рассказал, что у спецпосланника и адвоката Джона Коула с Ираном связана личная история, чем собеседник поделился на переговорах. Во время событий Исламской революции в Иране в конце 70-х - начале 80-х годов XX века там погибли американцы. "Это они не очень педалируют. Говорят о том, что ядерное оружие, еще что-то там. Но у них в голове - у американцев, особенно в обществе, - тогда погибшие эти люди. И он, этот Джон, был адвокатом у родственников погибших. Он мне лично рассказал. Поэтому, говорит, у меня вот здесь (внутри. - Прим.) это все сидит", - поделился подробностями разговора Глава государства.

Во многом поэтому, пояснил Александр Лукашенко, разговор и начали с иранской тематики, хотя в повестке были и другие вопросы, включая тему Украины.

Президент признался, что в определенном смысле Беларусь "попала в замес", имея в виду, что со всеми вовлеченными сторонами есть определенный уровень отношений и желание их развивать.

"С одной стороны, Иран, вроде наши союзники. Они меня не послушали, когда я им говорил накануне войны, еще задолго как. Американцы это знают. Ну и Эмираты, Катар, особенно Оман - сейчас мы делаем ставку. Они все попали здесь. С саудитами сейчас ведем разговор. Поэтому здесь, кажется, наши люди, и с другой стороны наши. И тут дай бог, чтобы это закончилось. У нас только один принцип: надо, чтобы это все закончилось. Потому что наши люди и там, и там. Все страдают", - заявил Президент.

Александр Лукашенко также поделился некоторыми подробностями переговоров и обсуждения иранской тематики. Например, американская сторона подняла вопрос насчет ракет, которые якобы Иран просил у Беларуси.

"Они у нас никогда не просили ракеты. Даже если бы просили, мы бы эти ракеты не могли им поставить. Потому что это война с американцами. Мы этой войны не хотим. Надо было до войны по ракетам разговаривать. Мы по многим вещам в ВПК разговаривали с иранцами, обсуждали. Но до ракет дело не доходило, - сказал Президент. - Когда воюют две стороны и ты начинаешь туда везти оружие, значит, ты становишься если не соучастником, то сторонником этой войны и какую-то сторону поддерживаешь. Нам это надо? Нам это не надо. Ну и иранцы нас об этом не просили. Такой эпизод, когда мы обсуждали некоторые проблемы. Я об этом очень откровенно всегда открыто говорю".

Президент в целом обратил внимание, что со стороны США была серьезная недооценка развязывания войны с Ираном, особенно учитывая обширную гористую территорию этой страны. "Недооценка была серьезная. Пошли на поводу, наверное, у израильтян", - отметил он.

Возвращаясь к теме прошедших переговоров с американской делегацией, Александр Лукашенко рассказал, что обсуждался широкий круг международных тем.

"Что удивительно, я всегда от этого ухожу при обсуждении, даже по России и Китаю на данный момент немало разговаривали. О позиции европейцев. Мне интересно было, как американцы, люди, которые непосредственно в этом участвуют, относятся к тому, что европейцы их кинули. Тоже обсуждали эту тему, - отметил Александр Лукашенко. - Они, конечно, очень болезненно к этому относятся. И Трамп, и они это очень болезненно восприняли. Говорят: "Мы ж им всегда помогали". Мы знаем, как помогали. И НАТО, и экономически. Они просто не могли бы без американцев существовать. А Германию они просто после войны вытащили за уши и так далее".

"Большая история здесь. У Трампа корни в Германии, по-моему. И для них это очень болезненно и обидно. Они, конечно, справятся. Но разумно надо из этой ситуации выходить (речь о войне в Иране. - Прим.). Я свою точку зрения высказал", - добавил Президент.

Александр Лукашенко рассказал журналистами, что пообещал американцам посетить предстоящее заседание Совета мира.

"Они очень настаивали, чтобы я приехал на очередной Совет мира. Я им сказал открыто и честно, почему я не смог посетить (первое заседание, которое прошло в Вашингтоне 19 февраля. - Прим.). Это не только потому, что там график, еще что-то", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что основной причиной, почему он не полетел тогда в США, была проводимая в Беларуси внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил. "Вы же видели, я вздыбил всю армию. Каждый день вечером мне группа, которая контролирует и реализует мои замыслы, докладывает о ходе этой, действительно впервые в истории, такой масштабной проверки. Ну и как я мог улететь? Мне что, оставить этот процесс? Нельзя. Это основная была причина, почему я не смог улететь, - отметил Президент. - Тем более все начали обсуждать, что это мы чуть ли не против Украины или Польши делаем, или Литвы. Да нет, мы это делаем для себя. Я хочу убедиться, каково состояние нашей армии".

Глава государства рассказал, что в скором будущем на отдельном мероприятии предстоит подвести итоги проверки. "Есть и много недостатков. Хотя об этом не принято говорить. Есть недостатки, но в целом армия боеготова. А в частностях мы разберемся потом", - сказал он.

Возвращаясь к теме заседания Совета мира, Александр Лукашенко отметил: "Были там и гадости, которые европейцы планировали. Но это мы могли обойти. Я, естественно, мимо Европы полетел бы. И никакие пакости и гадости (не получилось бы сделать со стороны ЕС. - Прим.). Безопасность?.. Я даже не думал. Это беглые наши взвыли: "Лукашенко испугался!". Я не из пугливых. Я даже не думал о какой-то безопасности. Я летел не к друзьям своим. Но к людям, которые хотели меня видеть. Тот же Президент Трамп".

"Поэтому я пообещал, что в ближайшее время, когда у вас будет проходить мероприятие, мы встретимся", - заявил Президент Беларуси.

В беседе с журналистами Александр Лукашенко заявил, что ему нравится прямота нынешнего Президента США Дональда Трампа.

"Трамп чем мне нравится - он как думает, так и говорит. Мне этот подход нравится. Потому что мы видим истинную политику и цели американского руководства. И видим, кто такие американцы. Мне это нравится, - сказал Глава государства. - И вы многое теперь поняли, увидели. И демократию американскую, и внешнюю политику - на чем она основана. Оказывается, на нефти, природном газе и так далее. И доллар плюс к этому. И так было всегда у них. Но никто так откровенно, как Трамп, не говорил".

Александр Лукашенко отметил, что Дональд Трамп - это в хорошем смысле слова актер, а еще бизнесмен, журналист, экономист и немного политик.

Президент Беларуси подчеркнул, что также всегда откровенно говорит, если считает, что нынешняя администрация в США и сам Дональд Трамп действуют неправильно и допускают те или иные "косяки". "Война в Иране, Венесуэла - захватили Мадуро", - привел он примеры.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что и внутри США на действующего Президента оказывается серьезное давление, и в том числе со стороны военных. "А может быть, и какое-то глубинное государство. Уже и американцы об этом говорят", - отметил белорусский лидер.

Говоря об итогах переговоров с американской делегацией, Глава государства сказал: "Мы обсуждали многие вопросы. Все международные проблемы. Их интересовала моя точка зрения, как мы в этом регионе, как это видят белорусы, наша власть. Я изложил свою точку зрения, свои подходы. В том числе в этом плане, когда они задавали вопросы, и по России, по Китаю. Но я их предупредил: это наши не просто союзники, это близкие нам государства. И я хочу, чтобы американцы это учитывали. Надо отдать им должное, они это учитывают".

Он подчеркнул, что со стороны США никогда в ходе переговоров не поднимался вопрос, чтобы оторвать Беларусь от России, как об этом отдельные порой рассуждают и в самой России. "Да господь с вами! Никогда американцы не ставили такой цели", - заявил Александр Лукашенко.

"Однажды обсуждался вопрос, можем ли мы купить американский сжиженный газ (привезут через Польшу на "Гродно Азот"). Я говорю: "Ребята, с большим удовольствием, но вы сможете конкурировать с российским природным газом?" - сказал Президент. Александр Лукашенко тогда пояснил, что российский газ поступает по трубопроводу и по цене ниже, чем на мировых рынках.

"Они засмеялись. Я говорю: "Ну вот вам ответ на этот вопрос". Я, говорю, немножко умею считать. А на "Гродно Азоте" экономистов достаточно, которые тоже посчитают и выберут, что лучше, - добавил Глава государства. - То есть я не веду себя, как европейцы (речь о странах Евросоюза. - Прим.). Сказали покупать американское - все, покупаем, хоть в пять раз дороже. Вот до чего допрыгались европейцы".

Президент констатировал, что на данном этапе для стран ЕС уже, как говорят, "западло" покупать российское. "Это уже сегодня проигрыш большой. Уже старший наш брат (вы, наверное, так аккуратно намек его поняли), он уже будет им диктовать условия. А никуда не денутся", - заметил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что всегда выступал за сохранение Евросоюза как одной из опор планеты и за его сотрудничество с Россией. "Самое лучшее для них - это ресурсная база России. Надо с Россией, с нами выстраивать нормальные отношения. И все будет нормально. Они же пошли другим путем. Они распластались перед американцами еще во времена Джо Байдена. А потом их и кинули, этих американцев, как сейчас", - сказал Президент.

"Что ж… Не сделали элементарное. Ну кому там делать? Ну вы же видите этих "девочек", которые сегодня возглавляют не только министерство иностранных дел, но и все структуры в Брюсселе. Я не против женщин. Вы знаете, это особое преклонение перед ними. Но, вы видите, не такие, как у нас, женщины. Это же смех. И не думают же. Это их дело", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко ответил на вопрос о возможности сделки по продаже белорусского рудника американцам, о чем упоминалось ранее.

Глава государства впервые высказался на эту тему в ходе второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Тогда Александр Лукашенко заявил, что предлагал купить американцам рудник за $3 млрд. В этой связи журналисты поинтересовались о том, как обстоят дела с потенциальной сделкой.

"Думают (американцы. - Прим.). Но три миллиарда - это минимум. А Правительство посчитает запасы, еще чего-то... Это будет дороже", - сказал Президент.

При этом он заметил, что для США большое значение играет вопрос стоимости: "Они богаты, но деньги платить большие или нормальные не хотят. Все хотят за бесплатно".

Еще одна тема беседы с журналистами - ситуация в отношении фур с литовской регистрацией, которые находятся на территории Беларуси и пока не могут покинуть страну. Глава государства заявил, что в ближайшие дни намерен принять окончательное решение по этому вопросу.

"Это решение до понедельника я обязан принять. Тянуть не надо, я не хочу, чтобы был бюрократизм или волокита. Это мой принцип: я человек системный, и хочу это решить за выходные", - заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что ранее к нему письменно обратились представители литовских и польских автоперевозчиков. Александр Лукашенко поручил руководству Правительства провести с ними встречу. "Я поручил Правительству: давайте вы встретитесь и по-человечески с ними поговорите. Сели за стол переговоров, выслушали их и передали мне. Я приму решение и, думаю, с понедельника мы процесс возврата этих фур начнем. Вернем мы эти фуры. Жалко поляков, литовцев", - сказал Глава государства.

При этом, отметил он, для автоперевозчиков может быть снижена цена за охрану фур, которая изначально составляла 120 евро в сутки: "Цену просят снизить на стоянки. Понимаем, если эту цену с них взять, они половину этих автомобилей не заберут, потому что там уже цена будет выше, чем они покупали. Мы им европейскую цену установим, скорее всего. Как у них есть таможенная цена небольшая. Заплатили за стоянку копейки эти - забирайте".

Глава государства обратил внимание, что некоторые автомобили с литовской регистрацией принадлежат польским автоперевозчикам. Все дело в том, что после решения Варшавы закрыть границу с Беларусью, автоперевозчики из Польши стали работать через Литву. "Сейчас поляки говорят: "Ради бога, не заставляйте нас эти автомобили через Литву везти в Польшу". Я говорю: "Хорошо, везите через польскую (границу. - Прим.)". Нам какая разница? Хоть через Украину! Открывайте любой польский пункт (пропуска. - Прим.) и забирайте свои польские автомобили с литовскими номерами. За стоянку заплатили - забирайте, маршруты определены. Ответственный у нас таможенный комитет, который решит эту проблему по поручению Президента", - добавил Александр Лукашенко.

Президент также напомнил, с чего вообще началась вся эта ситуация с фурами с литовской регистрацией. После решения Вильнюса о закрытии пунктов пропуска на границе с Беларусью под предлогом борьбы с контрабандными метеозондами часть литовских фур осталась на белорусской территории. При этом грузовики стояли на обочинах, в связи с чем было принято решение перевезти их на специальные стоянки и установить цену за охрану.

"Какие вы к нам имеете претензии? Мы могли бы конфисковать эти машины. С другой стороны, они (перевозчики. - Прим.) писали эти письма. У них же частники в основном. Не в основном, а все частники. Шесть человек объединились, купили автомобили и зарабатывают на свою семью. Или один человек - взял кредит, купил автомобиль и перевозит. Это источник дохода их семей", - отметил Александр Лукашенко.

Сами литовские политики не пытались решить проблему, которая возникла в результате их необдуманных действий. "Они не дрожат так за свой народ, как у нас это привыкла делать власть. Мы реагируем на все, а им пофиг эти люди", - заметил Глава белорусского государства.

Александр Лукашенко во время общения рассказал журналистам об операции по задержанию злоумышленников, которые занимались незаконной доставкой сигарет за границу.

"Кубраков (Министр внутренних дел Иван Кубраков. - Прим.) мне доложил о завершении операции. Они задержали пять наших белорусских контрабандистов прямо на границе. Наши сняли дом пустующий - у кого-то из родственников купили, заплатили какие-то копейки. В этом доме - пачки сигарет, баллон, которым заправляли, зонды... Все для переброски. Милиция их задержала. Бандиты, они были осуждены не один раз. Настоящие бандюганы", - рассказал Александр Лукашенко.

Разговор об этом зашел в контексте того, что официальный Вильнюс обвиняет Минск в контрабанде сигарет с помощью метеозондов. В этой связи Президент отметил, что на территории самой Литвы находятся те, кто эти незаконные грузы принимает. Кроме того, в переброске товаров с белорусской территории задействованы и сами литовцы. "У меня позиция: вы санкции ввели. Теперь что, мы должны ловить этих контрабандистов здесь, которые наш товар покупают за деньги хорошие и перебрасывают нуждающимся людям в Литве? - задал закономерный вопрос белорусский лидер. - Но я обещал: мы посмотрим и в Беларуси, кто тут чем занимается".

Александр Лукашенко, продолжая тему метеозондов, обратил внимание, что они едва ли могут парализовать работу аэропортов. Хотя от Литвы звучали заявления о том, что шары с контрабандными товарами якобы влияют на работу воздушной гавани Вильнюса. "Взлетел самолет, чисто взлетел. Видно же, что шариков нет на взлетной полосе. Взлетел, и он высоко - 10-11 км. А там шарики не летают", - подчеркнул Президент. По этому вопросу были проведены консультации с пилотами, которые подтвердили, что эти шары не представляют серьезной проблемы.

Главу государства спросили о недавнем помиловании 250 осужденных, из которых 235 остались в Беларуси. Журналисты уточнили, не станут ли эти люди агентами влияния, в будущем превратившись в угрозу государству. В этой связи Александр Лукашенко заверил, что повторения событий 2020 года в Беларуси никто не допустит.

"Вы не переживайте, что мы их выпустили. Я не хочу бегать с автоматом по улице. Я этого не допущу, и все на это нацелены, - заявил Президент. - Мы понимаем, что хотели разрушить и перевернуть страну. Это был удар не только по нам, но и по нашим детям, внукам. Я это допустить могу? Нет!"

Он обратил внимание, что, ведя диалог с американцами по теме освобождения заключенных, говорит о том же: события 2020 года в Беларуси повторить не удастся. "Дословно им сказал: 2020 года, мужики, в Беларуси не будет. Говорю, когда вы будете от имени Трампа или не Трампа меня просить об освобождении какой-то очередной партии, вы должны знать, что красная линия - 2020 год. Его больше не будет", - сказал белорусский лидер.

Глава государства отметил, что из 235 человек, которые после освобождения остались на территории Беларуси, угрозу могут представлять около 30 или 40 человек. При этом все они находятся на контроле правоохранительных органов. "Мы их знаем. Прежде чем выпускать, они все были взяты на контроль спецслужбами и милицией", - сказал Александр Лукашенко.

Говоря о 15 заключенных, которые покинули территорию Беларуси, Президент подчеркнул, что это были зачинщики событий 2020 года. "Они нам здесь не нужны в стране. Вышли бы они завтра или не вышли, но они быть здесь не должны, - сказал он. - Это люди, через которых шло финансирование, которые дурили тут нам и нашим людям головы. А очумелые за ними шли. Эти очумелые сейчас никому не нужны, никому".

Кроме того, добавил Президент, беглые просят американцев высказаться в СМИ о том, что именно представители оппозиции являются инициаторами освобождения заключенных. Это делается для того, чтобы те, кто находятся в тюрьме, почувствовали, что за них якобы борются. "Не борются они за них. Им надо 10-15 человек, которые были зачинщиками этих событий, так называемых революционных. Так называемых, поскольку революционеров там нет", - констатировал Глава государства.

В контексте нынешнего освобождения заключенных он высказался о ситуации с Николаем Статкевичем, который был освобожден ранее и отказался выехать в Литву, предпочтя остаться в местах лишения свободы. "Посидел-посидел на нейтральной полосе и думает: в это царство хорошее я не хочу, лучше в тюрьму", - напомнил Александр Лукашенко.

После того как у Николая Статкевича случился инсульт, Главой государства было принято решение о его немедленном переводе в больницу, где была обеспечена вся необходимая и своевременная помощь - его спасли. Затем Президенту поступили многочисленные обращения - супруги, родных - с просьбами отпустить осужденного домой, чтобы иметь возможность присматривать и ухаживать за ним. Президент с этим согласился. "Он не ел, разговаривать не мог, нарушены функции были. Жена его была за границей. Я говорю: разрешите, пусть приедет. Приехала, и потом родственники и она стали требовать: отпустите, мы его дома будем смотреть. Мы его отпустили, и она сейчас вроде бы его смотрит", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский лидер высказался и про беглых, главари которых якобы переживают о судьбе заключенных, которые находятся в Беларуси. "Я их преступной группировкой называю. У них столько этих структур, а денег нет. Цены (за границей. - Прим.) высокие, особенно сейчас, - денег нет. Трамп не дает, у европейцев сейчас ходят вымаливают эти деньги. В народе их уже все забыли. Поэтому никто там за этих 235 (освобожденных. - Прим.) особо не переживает", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко в разговоре с журналистами рассказал, почему для белорусов он является выгодным Главой государства: "Я для вас выгодный Президент. Выгодный в том, что я не держусь за власть. Если кто-то иначе думает, дурак полный. Я не думаю о том, как ее сохранить. Я уже вот так этого наелся".

Глава государства отметил, что не смотрит на власть с точки зрения своей выгоды и не бросается ей. "Это то, что мне вручил народ. Сказал: давай, руководи, отвечай за страну и за нас. Тихая, спокойная страна. Но в нарушение всего и вся, своих слов в том числе, я не держусь за эту власть, - подчеркнул он. - Не понравится большинству народа - скоро выборы, изберете нового Президента. Я этого не боюсь, это действительно так".

Белорусский лидер добавил, что его требовательность и жесткая критика по поводу недисциплинированности и бесхозяйственности связаны с ответственностью за страну и народ. В этой связи он привел пример падежа скота. Эта проблема регулярно поднимается на различных совещаниях, и Глава государства жестко требует ее устранить. "Телята погибли - не будет мяса, молока и прочее. Значит, вы страну подставляете - голова с плеч. От этой политики я уже отойти не могу. Сейчас время такое, военное. А войны я не хочу", - заключил Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал журналистам, что первая леди США Мелания Трамп попросила его поговорить с российским лидером Владимиром Путиным насчет затерявшихся в России украинских детей.

"Сейчас вот Мелания передала список детей, которые якобы в результате войны в Украине затерялись в России. И просит меня, чтобы при встрече с Владимиром Путиным я передал этот список, поговорил с ним, чтобы мы нашли в России этих детей, которые бежали от войны, скорее всего. Нашли и отдали Украине, если дети готовы и там готовы их взять на содержание, - сказал Президент. - Это же не просто Зеленскому отдать. Ему пофиг эти дети. Если бы были нужны, так давно бы уже закончил эту войну".

Александр Лукашенко рассказал, что ответил согласием на эту просьбу, но предупредил, что Путина по данному вопросу "уговаривать не будет": "Если Мелания просит (это в развитие того письма, которое она когда-то передала Путину по поводу детей), я эту позицию старшему брату доведу, не вопрос. Но бороться за это не буду, потому что я не знаю, есть эти дети или нет, правда это или нет и кто передал эти списки. Это мне несложно - я передам, поговорим на эту тему".

Глава государства, перед тем как пообщаться с журналистами, заслушал доклад о проекте Указа "О проведении экстракорпорального оплодотворения".

Президент пояснил, что документ готовился по его поручению. Поводом стало обращение к Главе государства одной женщины, которая рассказала о существующих в Беларуси сложностях и ограничениях при проведении ЭКО, в том числе в сравнении с другими странами. И тем самым натолкнула Главу государства на то, чтобы дополнительно урегулировать эту сферу, исходя из пожеланий и потребностей женщин. В том числе - устранив ненужные ограничения.

"Я все это продумал и поручил Правительству, Министру здравоохранения, Петкевич (вице-премьер Наталья Петкевич. - Прим.): "Возьмите (в работу. - Прим.). Концепция такова: женщина - главное. Как она скажет, так должно и быть. Проблемы - их надо решить так, как она хочет", - сказал Александр Лукашенко. - Вот как женщина захочет, так надо и сделать. Либерализовать это все под женщину. Это главная концепция. И будем из этого исходить".

Например, в том, что касается проведения ЭКО за счет личных средств, Президент выступает за максимальное снятие ограничений: "Не надо запрещать ничего".

По проведению ЭКО за счет государства планируется ввести ряд дополнительных возможностей. В частности, разрешить две бесплатные попытки ЭКО - и не только замужним, но и одиноким женщинам. Увеличить возраст для второй попытки до 49 лет. Главное требование Александра Лукашенко - ориентироваться в первую очередь на пожелания женщин и, разумеется, медицинские показания.

Как и прежде, заниматься репродуктивными технологиями и ЭКО смогут по три частных и государственных центра. Причем в последних, как подчеркнул Президент, уровень оказания медуслуг очень высокий. И только туда женщины могут обращаться для проведения бесплатного ЭКО.

"Когда-то я потребовал, чтобы мы по этим технологиям вышли на мировой уровень. Сегодня РНПЦ "Мать и дитя" и другие (всего - три государственных центра. - Прим.) выше мирового уровня. Женщины с удовольствием туда идут", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что нововведения не потребуют дополнительных затрат из бюджета, а будут профинансированы из фондов Президента. Оценочная сумма, которая потребуется, - 6 млн рублей. "Я женский Президент, и Год женщины… Шесть миллионов мы найдем, подарим, - сказал он. - То есть мы из бюджета эти деньги не возьмем".

По итогам состоявшегося обсуждения Президент поручил ответственным должностным лицам доработать проект Указа вместе с Белорусским союзом женщин, чтобы услышать мнения по этому вопросу не только от медиков. "Отдайте в союз женщин проект Указа. Президентская "партия", она проконтролирует, чтобы женщины посмотрели, посоветовались со своими и - мне на стол", - сказал Александр Лукашенко, обозначив готовность в будущем дорабатывать документ по мере необходимости. "Всего не предусмотришь. Появятся какие-то моменты, мы всегда найдем возможность поддержать женщину, если вдруг где-то что-то не так, не получилось", - добавил Глава государства.

Президент подчеркнул, что дополнительные возможности по проведению ЭКО не связаны со стремлением государства решить демографические проблемы. За четыре года в Беларуси благодаря этим репродуктивным технологиям родились 2528 детей, и этого, конечно, недостаточно для значительного повышения рождаемости в масштабах всего государства. "Они демографическую проблему не решат. Это подарок той женщине, которая получила право быть матерью", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Со стороны государства, по его словам, принято множество других мер поддержки матерей, семей с детьми, для стимулирования рождаемости, в их числе - предоставление длительного, на три года, отпуска по уходу за ребенком, выплаты различных пособий и материнского капитала. "Где мы только детей ни поддерживаем. Уже целый лист. Можно было бы и больше, но это же чьи-то деньги (надо было бы забрать из одной сферы и перенаправить в другую. - Прим.). Боюсь, чтобы родители вообще не отошли от воспитания детей: родили и "Лукашенко, ты смотри его". Я говорю: третий мой", - с долей юмора отметил Президент.