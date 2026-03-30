Встреча с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 марта встретился с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым.

Александр Лукашенко тепло поприветствовал руководителя российского региона в белорусской столице. Для Владислава Кузнецова это первый визит в Беларусь в качестве губернатора, но как турист он бывал здесь не раз, в том числе в Минске.

"Конечно, интерес у нас большой к этому краю. Неизведанный край, и для нас тоже. А вообще, все, что есть у вас, того нет у нас, - сказал Александр Лукашенко. - Не могу сказать, что в России нет того, что есть у нас. Конечно, в России много чего есть. Но мы постараемся конкурировать с соответствующей российской продукцией, чтобы вас заинтересовать в нас. Край очень интересный и лично для меня, и для белорусов в том числе".

Глава государства констатировал, что в настоящее время у Беларуси и Чукотского автономного округа практически отсутствует взаимная торговля. В связи с этим он поручил договориться в Правительстве о развитии двустороннего сотрудничества: "То, что у нас нет товарооборота практически, это беда. Так быть не должно. Поэтому в Правительстве надо договориться, как будем сотрудничать дальше".

Среди участников встречи с белорусской стороны был министр, которого Александр Лукашенко назвал "не чужим человеком на Чукотке". Речь шла о главе Минспорта Сергее Ковальчуке, который на протяжении трех лет служил в этом регионе России. Сейчас он курирует развитие сотрудничества Беларуси и Чукотского автономного округа. В этой связи белорусский лидер поручил Сергею Ковальчуку подробнее изучить возможные направления сотрудничества. "Надо, может быть, провести отпуск там. Побывать, посмотреть край весь этот, чтобы мы не просто на ощупь работали, а чтобы ты нам подсказал, как белорусский товарищ и министр, что нам делать там, чем заниматься", - добавил Президент.

Глава государства еще раз отметил, что для белорусов этот край в некотором смысле является неизведанным. "Нам даже трудно представить, что такое Чукотка, к сожалению. Но думаю, что жизнь не заканчивается, а только начинается настоящая, и мы там побудем, - сказал он. - Мы с Президентом России очень много о Чукотке говорили в свое время и сейчас. Для меня это даже странный край. Хотя он (Президент России. - Прим.) говорит: "Надо туда махнуть!" Я у него спрашиваю: "А как там аэродром, аэропорт, на каком самолете можно приземлиться?" Он мне все это рассказывает".

Александр Лукашенко обратил внимание, что Чукотский автономный округ находится в числе российских регионов, куда осуществляется северный завоз - доставка грузов в районы Крайнего Севера. "Знаю, что где-то миллиона три людей проживает в таком регионе, куда осуществляется северный завоз. Это для нас тоже очень важно. Боюсь сказать, что Чукотка будет какой-то опорой для нас в этом плане. Не могу, потому что я не знаю, возможно или нет. Но надо развиваться, надо заниматься этим краем, - уверен Президент. - Мы, конечно, понимаем, что на Чукотке огромное количество людей жить не могут. Но там наши люди, которые хотят нормально жить".

"Дай бог, чтобы у вас там, на самом краю нашего Отечества, все сложилось. Рассчитываем, что вы будете нашим человеком на Чукотке, если надо будет что-то посоветовать нам", - заключил белорусский лидер.