Подведение итогов комплексной проверки Вооруженных Сил Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 апреля собрал совещание для подведения итогов комплексной проверки Вооруженных Сил. Участниками совещания у Главы государства стали около 300 человек, в числе которых - командиры соединений, привлекавшихся к проверке.

Масштабная проверка Вооруженных Сил по поручению Президента проводилась в Беларуси с 16 января. Ключевой особенностью проверки была ее организация. Глава государства приводил в боевую готовность воинские части, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб. В ходе проверки были поставлены конкретные цели: увидеть объективную картину, реальное состояние войск, оценить действия военнослужащих. Именно поэтому мероприятия носили внезапный характер.

Александр Лукашенко держал ход проверки на личном контроле, регулярно заслушивая доклады Госсекретаря Совбеза. Вместе с тем Глава государства заявлял о планах на отдельном мероприятии подвести итоги проверки. "Есть недостатки, но в целом армия боеготова. А в частностях мы разберемся потом", - отмечал Президент в беседе с журналистами.

Обращаясь к участникам совещания, Александр Лукашенко предложил провести предельно откровенный разговор по итогам проведенной проверки, ничего не скрывая. "Это была хоть и плановая проверка, но впервые в истории независимой Беларуси такая масштабная", - подчеркнул Президент.

Глава государства заострил внимание на том, что фактически задача была поставлена одна: посмотреть, как будут действовать части, приведенные в полную боевую готовность, в условиях военного времени. "Мне эти проверки в условиях мирного времени - трата денег. Лишних денег у нас нет", - констатировал белорусский лидер.

"Никакого мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. На то мы и Вооруженные Силы создали, на то мы их содержим, на то народ отстегивает деньги для того, чтобы нас с вами содержать. И в этой аудитории (и не только в этой) люди должны понимать: мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, Вооруженные Силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны, но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся, - заявил Глава государства. - К сожалению, ситуация такая, что без вас же я воевать не могу. И я хочу, чтобы мои подчиненные были готовы воевать. Если мы будем готовы воевать, нас будут бояться (это немаловажно) и сюда никто не полезет. Вот моя цель. Думаю, вы ее хорошо понимаете".

Президент выразил уверенность, что в возможном военном конфликте будут важны такие составляющие, как подготовка офицеров, степень овладения военнослужащими оружием, физподготовка, состояние вооружения и военной техники. "Это основа выживания и победы в бою", - сказал Глава государства.

"Ответственность за страну, за наш мирный, дружелюбный по своему мировоззрению народ величайшая на каждом из вас", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В этой связи он назвал заряженность Вооруженных Сил на отражение врага, готовность мгновенно реагировать на любое агрессивное движение в сторону белорусских рубежей безальтернативной гарантией мира и безопасности государства.

Белорусский лидер еще раз отметил, что комплексная проверка Вооруженных Сил проводилась как никогда масштабно и жестко и достаточно активно освещалась в СМИ. "Сразу скажу, что освещалась так, как, может быть, большинству из вас хотелось бы. Потому что всю гадость, которая в нашей армии есть, не хотелось бы показывать прежде всего нашим потенциальным соперникам, а может быть, противникам или врагам", - добавил он.

Глава государства обратил внимание, что среди военнослужащих нередко бытовало мнение о том, что комплексная проверка Вооруженных Сил не будет отличаться от ранее проводившихся проверок, все будет как всегда. "Как всегда, мужики, не будет. Хочу вас предупредить, почему не будет со мной. Потому что я под вас подстраиваться не намерен - вы будете подстраиваться под Главнокомандующего. Если вы хотите в будущей войне (не дай бог она будет) остаться живыми. А если мы и дальше будем так продолжать, как некоторые из нас, - не только мы живыми не останемся, но и наши подчиненные. Я это вижу по современным боестолкновениям и войнам", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что участников проверки ставили в условия, максимально приближенные к реальным вызовам: "Я бы еще точнее сказал: к войне без скидок на погоду, время суток и прочие факторы, усложняющие ситуацию выполнения боевых задач. Какая погода была, вы помните", - заявил он.

Главнокомандующий указал, что к контрольным мероприятиям были привлечены воинские части и подразделения постоянной готовности Западного и Северо-западного оперативных командований, сил специальных операций, Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны. "Дальше по моему распоряжению мы будем поднимать отдельную часть, доукомплектовывать ее, если нужно, и по-настоящему учиться воевать", - подчеркнул он.

По поручению Президента состояние вооружений и техники в соединениях и воинских частях центрального подчинения проверяли Госсекретариат Совета безопасности совместно с Комитетом государственного контроля. "Комитет госконтроля должен знать, что происходит с военной собственностью и имуществом. Комитет госконтроля прежде всего обеспечивает контроль за собственностью, государственным имуществом, в каком оно состоянии", - сказал белорусский лидер.

Другой немаловажной задачей КГК, в том числе в ходе проверки готовности Вооруженных Сил, Глава государства назвал контроль за расходованием государственных средств и государственного бюджета: "Все мы с вами на бюджете. Поэтому был привлечен Комитет государственного контроля".

Кроме того, были задействованы и другие рычаги, которыми располагает Главнокомандующий для получения объективной оценки состояния Вооруженных Сил. В этой связи Глава государства констатировал, что в армии пока не удалось до конца изжить вранье. "Для того, чтобы знать, где вы врете, а где нет, и где идет наша проверка, были мобилизованы все специальные подразделения Комитета госбезопасности, ОАЦ, прокуратуры, Следственного комитета - все. Особенно органы контрразведки КГБ, которые обеспечивают контрразведывательное сопровождение. Были мобилизованы все. Но я же понимаю, что они тоже в погонах и корпоративность у вас солидная. Поэтому я от них потребовал: мне на стол - самую первичную информацию", - добавил Александр Лукашенко.

Что касается уровня задач, темпа их постановки и выполнения, все это было обусловлено серьезностью геополитической обстановки, усугубляющимися событиями и угрозами, которые формируются в непосредственной близости к белорусским границам. Президент обратил внимание на достаточно широкий круг лидеров других государств, с которыми он хорошо знаком и регулярно общается. Это вкупе с многолетним опытом работы позволяет составить мнение о международной обстановке и событиях, которые разворачиваются в мире.

"Я человек осведомленный. Вы знаете, что мы ведем переговоры с американцами. И опыт моей жизни и работы, в том числе службы в армии, помогает мне сделать соответствующие выводы из улыбок, обнимашек, целовашек и прочее с американцами аж до Корейской Народно-Демократической Республики. Я уже не говорю про Китай и Россию. У меня давние отношения с руководством (этих стран. - Прим.), и не только с руководством", - добавил Александр Лукашенко.

С учетом непростой геополитической обстановки Президент высказался о задачах по защите государства, которые стоят перед людьми в погонах. "Я очень часто и многократно генералам Хренину и Тертелю (Министр обороны Виктор Хренин и Председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель. - Прим.) говорю: ребята, мне от вас главное надо, чтобы вы предупредили о вероятном или фактическом нападении на Беларусь. Если мы об этом ничего знать не будем, война для нас будет закончена. Это тоже из опыта специальной военной операции", - подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом, как отметил Глава государства, Министр обороны и начальник Генерального штаба регулярно докладывают о том, что не видят концентрации войск противника на рубежах Беларуси. В этой связи Александр Лукашенко выразил уверенность, что концентрировать войска перед наступлением, как это было в годы Великой Отечественной войны, никто не будет, поскольку характер ведения боевых действий в значительной степени изменился. На это также указывает опыт проведения специальной военной операции.

"Кто, к примеру, в Польше, в Литве, в НАТО, если они вдруг с нами захотят воевать, не определит точку - в районе Кобрина, допустим, - сбора и концентрации Вооруженных Сил? Точку на карте покажут и будут заходить к нам. Батальонными тактическими группами, небольшими группировками, как мы видим в Украине. И, если нужно, сконцентрируются в направлении главного удара, - сказал Александр Лукашенко. - Не может быть такого? А Виктор Геннадьевич (Виктор Хренин. - Прим.) ждет, что они тысячами где-то под Варшавой сконцентрируются и колоннами двинутся к нам. Может быть, но такой доклад перед началом операции я от Генштаба не принял бы. Ситуация изменилась. Они не дураки. Они знают, чего от нас хотят, и знают, на что мы обратим внимание".

Президент подчеркнул, что в современной войне важно все, и в том числе физическая подготовка военнослужащих: "Подготовка офицеров - обучение, степень овладения военнослужащими вверенным им оружием, физическая подготовка личного состава. Опять с СВО от "Вагнера". Они меня предупредили: "Александр Григорьевич, смотрите физическую подготовку". Они говорят: "Мы это увидели на войне". Если подтянутый, подготовленный солдат и офицер - будут жить. Если они не могут бежать, укрыться, от пули увернуться - они жить не будут".

"И тогда я попросил военных, чтобы они этих инструкторов для обучения наших военнослужащих позвали. И прежде всего на это откликнулся Карпенков (заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков. - Прим.). Он тащил этих людей. И они показывали, военнослужащие учились. Но все гундели, бубнели: "Вот, чего они нам тут показывают? Что, мы это не знаем?" - отметил Александр Лукашенко. - Поэтому физподготовке в этой проверке было уделено особое внимание".

Еще один важный аспект - состояние вооружений и военной техники, условия ее содержания.

"Я вас клоню к главному. Что мы будем значить, если у нас не в порядке будут автомат, пулемет, гранатомет, пистолет. Может, у кого-то ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс. - Прим.). Если у нас не в порядке личное оружие, как вы будете воевать? Но современная война - это не только пулеметы, гранатометы, автоматы и пистолеты. Это ваша техника. Ваши танки, БМП, "Оса", другие ЗРК. Не говорю о "Полонезах". Это все ваша техника", - сказал Глава государства.

"Это для меня было главное. Я постоянно министра и госсекретаря как человека военного предупреждал: "Имейте в виду, головой ответите за состояние техники". Я не говорю о военнослужащих", - заявил Александр Лукашенко.

"Я же вас предупреждал, мужики, со мной это не проходит. Я хочу, чтобы вы это имели в виду. Никакого заигрывания с подчиненными я не допускал. И в этом суть моей диктатуры. Плохо это или хорошо - вам судить. Будут президентские выборы - определитесь. Но врать я вам не позволю. Потому что это не только наша с вами жизнь. Это жизнь наших детей и внуков, которые будут под нашим началом воевать", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент также обратил внимание на практическую сторону вопроса, поручив военным чаще менять районы сосредоточения.

"Очень важно вовремя покинуть насиженные места - казарму - и сосредоточиться в районах сосредоточения. Не раз меня выкидывали туда (в годы армейской службы. - Прим.), в отличие от нынешней этой бригады, в которой я служил, - сказал Президент. - Выйти в район сосредоточения - это важно, чтобы уйти из-под удара".

Вместе с тем Глава государства обратил внимание, что в нынешней обстановке важно чаще менять районы сосредоточения с учетом разведданных у возможного противника. Александр Лукашенко привел конкретный пример: "Все нас видят, знают. Мне как раз с украинского беспилотника прислали фотографии. Я их посмотрел. Район Бреста они засняли. И нашу бригаду там, и все эти пункты, которые находятся в этом районе. Они все видят и знают".

"Нам надо поменять районы сосредоточения. Это враг знать не должен. Ибо туда полетят первые ракеты. И надо, может быть, чаще менять. И в угрожаемый период однозначно надо поменять район сосредоточения, - поручил Главнокомандующий. - Поэтому особое внимание было уделено вашей мобильности (в ходе проверки боеготовности Вооруженных Сил. - Прим.). Выкинули вас в районе сосредоточения. Вы быстренько создали там место для жизни и готовы воевать. Мы этому уделили отдельное внимание".

"В войне будет важно все. И подготовка офицеров, степень овладения военнослужащими оружием, физподготовка, состояние вооружения и военной техники. Это основа выживания и победы в бою", - сказал Глава государства.

"Ответственность за страну, за наш мирный, дружелюбный по своему мировоззрению народ величайшая на каждом из вас", - подчеркнул Александр Лукашенко.

На совещании Президент заявил о необходимости посмотреть объективно на итоги проверки и определить стратегию отработки всех выявленных недостатков.

"Обстановка мобильно меняется. Видите, что происходит. Война идет у нас за забором. И мы мобильно и адекватно должны реагировать на ситуацию, которая влияет на вопросы обеспечения национальной безопасности. У нас под ружьем 70 тысяч сегодня. Всего под 100 тысяч. У Карпенкова и Кубракова тоже войска (внутренние войска в структуре МВД Беларуси. - Прим.). Небольшие в Комитете госбезопасности. И прочие. 100 тысяч. Полмиллиона с учетом дополнительного призыва в случае войны", - сказал белорусский лидер.

"Я вас прошу, научите людей воевать, если я с вами дальше буду работать и служить. Я хочу, чтобы вы и сами научились, чему не умеете. И научите своих подчиненных для того, чтобы они могли выжить в случае войны, - призвал Президент. - Так вот радужно и хорошо жить, как мы сейчас живем, по сравнению с другими (я уже не беру Украину, Иран, Южный Йемен и прочее-прочее) - я мир в целом беру, - так не всегда может быть. А может быть и всегда, если мы будем сильны. А мы должны быть сильны".

Александр Лукашенко поручил думать над тем, как выделять средства на новое и нужное для Беларуси вооружение. "И Премьер-министру, и Председателю Национального банка надо серьезнейшим образом перестраиваться тоже. Потому что спрашивать мы с них (военных. - Прим.) можем, но кое-где были такие единичные случаи, когда командиры говорили: "А пусть Президент узнает, что у нас техника там не готова, что там что-то развалилось, там что-то не так". Что надо обновлять постоянно технику. Это правда. Надо обновлять", - сказал Глава государства.

В этом плане Александр Лукашенко вспомнил свой недавний визит в КНДР и переговоры с лидером этой страны Ким Чен Ыном. "Когда я был в Корее (вы знаете, люди живут небогато, но как они работают!), разговаривая с Ким Чен Ыном, я говорю: "Слушай, ты понимаешь, что это (разработка и производство различных типов вооружений. - Прим.) дорого?" Конечно, говорит, понимаю, но, говорит, у меня нет другого выхода - надо защитить землю", - отметил Александр Лукашенко.

"Поэтому нам надо думать о том, как нужные средства выделять, особенно на новое, нужное для нас вооружение", - ориентирует Президент Беларуси.

Наряду с этим он призвал подходить к этим вопросам продуманно: "То, что у нас в Минобороны начальники не думают, я в этом убедился, еще когда разбирались до СВО. Когда мне на миллиарды долларов предложили закупать самолеты, вертолеты и прочее. Я сказал: "Ребята, самолет и вертолет - это один-два часа боя. Поднялся - сбили". Сегодня реальная действительность доказывает это".

"Не скажу, что беспилотники будут решать на нашей земле все проблемы и они в бою будут, как в Украине. Нет, у нас ситуация другая. Но то, что беспилотники - явная угроза нам - это факт", - добавил белорусский лидер.

Прежде чем заслушать на совещании доклад Госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, Президент обратился ко всем участникам мероприятия: "Хочу вас предупредить: ни один из вас не останется в должности. Ни один. Начиная от министра и заканчивая присутствующими здесь, если вы не докажете свою состоятельность. Будем считать, Павел (начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко. - Прим.), что это первое наше знакомство в бою. А дальше мы вас начнем теребить каждого по частям. Война. Вот ты от меня услышь это: война началась. Именно в этой ситуации вы должны действовать. А не то, что "мирное время", "военное время".

"Я хочу, чтобы вы умели воевать. Потому что о нашей белорусской армии говорят везде: "Ай-ай-ай. Это ж армия! Это одна из ведущих в мире". Так я хочу, чтобы мы этому соответствовали. И, самое главное, чтобы вы в первый день войны не сложили головы. Поэтому важно все. А как действовать - вас учили этому", - резюмировал Глава государства.