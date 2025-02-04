Встреча с доверенными лицами на прошедших президентских выборах

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 февраля встретился с доверенными лицами на прошедших президентских выборах.

Глава государства отметил, что граждане на выборах оказали очень высокую поддержку. "Президентские выборы завершились. Итоги официальные объявлены. Можем порадоваться, как часто я слышу, - ошеломляющая поддержка, такого не было в истории и так далее. С одной стороны, да, можем радоваться этому и так далее. Но не забывайте другую сторону. Такая поддержка требует от нас соответствующей отдачи", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент поблагодарил доверенных лиц за поддержку, которую они оказали в период проведения выборов, и попросил продолжить общественную работу. "Я хотел бы, чтобы вы свою работу продолжили. Где можете решить какой-то вопрос, решайте. Но если нет, вы меня вовремя проинформируйте. Вы должны быть объективными и справедливыми. Вы проинформируйте меня по вопросам, на которые я должен реагировать", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что перед встречей с доверенными лицами у него состоялся разговор с Генеральным прокурором Андреем Шведом. Он возглавляет систему, которая смотрит за единообразным и точным соблюдением законодательства в стране. "И надо отдать должное, Андрей Иванович - он такой человек объективный. Даже если понимает, что кто-то там в погонах на него может обидеться, он на это не смотрит, он Президенту докладывает объективную картину. Поэтому прошу вас подключиться к такой работе и быть в обществе для того, чтобы проинформировать меня о мерах, которые я должен принимать", - привел пример Александр Лукашенко.

"Ну, а за мной не заржавеет. Я понимаю ответственность. Огромный процент людей. И я понимаю, что могли бы и больше проголосовать. Но считали, что "и так хорошо, поддержат, не обязательно ходить (на выборы. - Прим.)". Считайте за 90% населения нас однозначно поддерживает. Мы должны людям, как бы ни было сложно, ответить на их ожидания. Очень важно. Мы это можем сделать. Но нужна железная исполнительская дисциплина и так далее", - подчеркнул белорусский лидер.

Пользуясь случаем, Президент поблагодарил за работу не только своих доверенных лиц, но и людей, оказавших ему поддержку на выборах. "Белорусский народ должен знать, об этом будет сказано еще на инаугурации, что мы будем стараться сделать все для того, чтобы люди не пожалели, что проголосовали за нас", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси замахнулись на проведение своеобразных и, можно сказать, оригинальных выборов. "Вы посмотрите: тихо, спокойно, не так, как кто-то хотел. И нашему полковнику (речь о военном комиссаре Гомельской области Андрее Кривоносове. - Прим.) уже не надо было с флагом выходить и там бороться с ними. Тихо, спокойно прошли выборы. Они (оппоненты. - Прим.), рот раскрывши, до сих пор ходят и думают, как это так возможно. Страна в центре Европы! Возможно. Если есть нормальный диалог и договоренность, компромисс нормальный с народом. Но это надо нам оправдать, чего бы нам ни стоило", - сказал Президент.

"Вам за меня стыдно не будет. Это я вам однозначно говорю. Что бы там про меня ни писали и ни говорили. Все ждали, что я умру, больной. Выборы прошли. Оказывается - не больной. То есть это был план соответствующий, где один из пунктов - давить на это. И думали, что народ наш прямо за это схватится", - отметил Александр Лукашенко.

Президент дал позитивную оценку документально-аналитическому циклу Белтелерадиокомпании "Время выбрало нас": "Эйсмонт (председатель Белтелерадиокомпании и ведущий проекта Иван Эйсмонт. - Прим.) своими сериями убил их (оппонентов. - Прим.) напрочь. Когда люди видят, с чего мы начинали… Даже я уже забыл, смотрю: "Да, точно, это ж было". И когда это люди, молодежь видят, от чего мы шли и к чему пришли, они начинают понимать ситуацию, которая у нас складывается".

Александр Лукашенко еще раз попросил доверенных лиц не уходить от активной работы в обществе, ведь это по отношению к людям было бы даже неприлично. "Вы же немало встреч провели с людьми. Люди же подумают: "Вот, пришли, поговорили и ушли, их не видно". Вас должно быть везде много. Вот ваша задача. Увидели недостатки - проинформируйте органы власти. Нет - доложите мне, будем принимать меры. Мы договаривались о том, что вы аккумулируете все вопросы, которые в результате общения с людьми в трудовых коллективах, организациях, учреждениях вам поступили. Те вопросы, за которые мы отвечаем, мы их должны обязательно реализовать. Это такой первый шаг работы с людьми", - ориентирует Президент.

Он напомнил о необходимости сформировать в стране новый состав Правительства. И в этом плане мнения и предложения доверенных лиц также будут востребованы.

"Хотелось бы, чтобы и вы свое слово, у кого оно есть, сказали по Правительству", - отметил Глава государства.

"Надо создать комиссию из высших должностных лиц. Правительство исполняет у нас обязанности (сложило полномочия). Надо сейчас посмотреть по списку, начиная от Премьер-министра до руководителя концерна и губернаторов. На этой комиссии Кочанова, Сергеенко (руководители палат парламента. - Прим.), Генеральный прокурор и так далее - вот эта верхушка. Хотелось бы, чтобы вы свои предложения внесли, ваше мнение мы рассмотрим при принятии решений", - поручил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в числе доверенных лиц есть люди, которые могут компетентно высказать мнение по тем или иным сферам. Например, Дмитрий Шевцов и Олег Руммо глубоко погружены в вопросы здравоохранения и могут высказать компетентную оценку, ибо знают в деталях, что происходит в этой сфере. "Не хотите, чтобы это было публично, напишите мне и в конверте передайте. Кроме меня никто не читает и не вскрывает, даже помощники. Я лично это делаю", - добавил Глава государства.

"Сейчас очень важно сформировать Правительство крепкое, которое не будет ходить и плакаться, что там сложно, там трудно. Везде сложно, трудно и будет непросто. Но нужно шевелиться, нужно работать", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что многих министров он назначил до выборов: "Это естественный процесс был. Но это не значит, что они получили индульгенцию. Это ваша (доверенных лиц и членов будущей комиссии. - Прим.) точка зрения. С вашей точки зрения, кто работает, кто не работает. Возьмите в комиссию это мнение и потом, сформулировав, доложите".

"Мне хотелось бы, чтобы не один я там росчерком пера это все делал и не по той схеме, как это обычно у нас принято. Но чтобы мы получили информацию в деталях по всем. У вас должна быть информация и от журналистов, и от обычных людей, от кого угодно. Все нужно взять, проанализировать для того, чтобы внести соответствующие предложения", - подчеркнул Глава государства.

Глава государства отметил, что во время доклада Генерального прокурора затрагивался вопрос вывода валюты за пределы страны. Выяснилось, что за год за границу были выведены не десятки миллионов денежных средств, как докладывалось ранее Президенту, а сотни. "Доложили, что нет проблем: если и вывели за год, 15 миллионов или сколько-то. Оказывается, не миллионы, а сотни миллионов", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Это вопреки тому, что Президент поручал не допускать, чтобы уходящие из Беларуси зарубежные инвесторы необоснованно выводили валютные средства, заработанные здесь. "Уходите - уходите", - таким было и остается основное требование Главы государства.

"Дивиденды выводят. Они что, лично сами заработали эти деньги? Скудную зарплату нашим людям заплатили, сами смотались за границу и вывели еще деньги. Это что, нормально?" - критически отозвался о сложившейся ситуации Александр Лукашенко.

"В ближайшее время мы разберемся с Правительством, как они реализовывали те решения, которые мною были приняты", - сказал Президент.