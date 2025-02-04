Доклад Генерального прокурора Андрея Шведа

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 февраля принял с докладом Генерального прокурора Андрея Шведа.

Прежде всего Глава государства поинтересовался криминогенной ситуацией в стране. "Буквально в двух словах, потому что я эту информацию имею, получаю. Мы подумаем, как нам подвести итоги. Вы подготовите вместе с Госсекретарем (Совета безопасности. - Прим.) это совещание, и мы обсудим еще раз, какие нам надо извлечь выводы из существующего положения в связи с этими итогами", - поручил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что его также интересуют более специфические вопросы по работе Генеральной прокуратуры и возглавляемой Андреем Шведом комиссии для желающих вернуться на родину. "Ваши впечатления, ваши мнения. Выводы в том числе, как нам двигаться дальше: нам стоит сохранить эту комиссию или же она нам уже не нужна. Я хотел бы, чтобы она работала. Все-таки, как бы там ни было, дополнительное мнение, дополнительная точка зрения. И ряд других вопросов, которые касаются работы прокуратуры", - сказал Александр Лукашенко.

Не оставил Глава государства в стороне и вопросы борьбы с коррупцией: "Мы как-то меньше по этому делу говорим. Ситуация не то чтобы ухудшилась или улучшилась, но случаи у нас еще происходят. Об этом мне докладывают соответствующие органы. С вашей точки зрения, какова здесь ситуация?"

"Еще один вопрос. Выборы прошли. Спасибо большое людям за то, что они поддержали нас. Вы как орган, который блюдет законность, были ли здесь существенные нарушения в ходе выборов, с вашей точки зрения? Над чем нам предстоит еще работать? Мы действительно должны не псевдодемократические проводить выборы, как это у наших на Западе бывает: они нас учат, а сами выборы проводят не всегда демократично и не везде, и вообще, наверное, не проводят. Мы же должны это делать очень демократично: это то время, когда народ все решает, - подчеркнул Президент. - Поэтому вот с этой точки зрения были ли у нас какие-то нарушения, заметили ли прокуроры что-то, над чем предстоит работать?"

Андрей Швед в первую очередь поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на выборах и заверил, что прокуроры всегда были, есть и будут надежной опорой государства.

"По нашим наблюдениям, существенных нарушений закона во время избирательной кампании допущено не было. Все прошло спокойно, достойно. Были небольшие правонарушения, которые носили признаки административного характера, но в целом все прошло в строгом соответствии закону", - заявил Генпрокурор.

По его словам, в органы прокуратуры поступила только одна жалоба: гомельчанин пожаловался на то, что со стенда сорвали информацию. Правоохранители отреагировали на эту информацию. "Поэтому мы считаем, что в целом как никогда правопорядок и законность были обеспечены во время избирательной кампании", - сказал Андрей Швед.

Что касается уровня преступности в стране, то в прошлом году она снизилась на 14% по сравнению с 2023 годом. "Это самый низкий уровень преступности за весь период суверенитета нашей страны. Во многом это обусловлено теми решениями, которые вы многие годы давали правоохранительному блоку, вашей принципиальной позицией. Но вместе с тем мы понимаем, что для самоуспокоения нет никаких причин, потому что в структуре самой преступности (несмотря на то, что и меньше людей погибло, и меньше преступлений против собственности, особо тяжких преступлений, изнасилований и так далее) есть тенденции, которые требуют постоянного внимания", - подчеркнул Генеральный прокурор.