Встреча с Генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 января провел встречу с Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Нурланом Ермекбаевым, возглавляющим миссию ШОС по наблюдению за выборами Главы белорусского государства.

Александр Лукашенко прежде всего выразил благодарность за организацию работы миссии ШОС на президентских выборах в Беларуси, подчеркнув опыт и профессионализм наблюдателей.

"Вы совсем "молодой" по должности (с 1 января начали работу в качестве генсека), но на выборах у нас Вы уже во второй раз. Поэтому уже опыт есть. Вы, как в народе говорят, притерлись, знаете, где могут быть какие-то недостатки, недочеты. Знаю, очень активно Вы и Ваши коллеги вели работу здесь, ознакомились с выборами. Поскольку опыт есть, можете нам и подсказать кое-что. Вы доброжелательные люди, наши друзья, поэтому мы прислушиваемся к вашему мнению. И знаю, что вы не придерживались каких-то заранее обозначенных интересов. Мы вам за это благодарны", - сказал Президент.

В ходе встречи Александр Лукашенко отметил, что Беларусь будет работать на то, чтобы Шанхайская организация сотрудничества развивалась и укреплялась.

"Нашу позицию в Шанхайской организации сотрудничества Вы прекрасно понимаете: мы будем всячески работать на то, чтобы организация не только развивалась, но и укреплялась. Для нас это очень важно. Мы видим ШОС как организацию, которая в будущем точно будет серьезным центром притяжения, можно сказать, центром силы", - заявил белорусский лидер.

По словам Главы государства, в Беларуси гордятся тем, что страна стала полноправным членом ШОС.

"Словом, спасибо большое Вам и Вашим коллегам. Передайте мою благодарность за ту работу, которую вы провели в ходе президентских выборов", - добавил Александр Лукашенко.

Нурлан Ермекбаев во время встречи с Александром Лукашенко поздравил его с победой на президентских выборах.

"Разрешите мне поздравить Вас от имени нашей миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества с убедительной победой. Мы уже ознакомлены с данными Центризбиркома Беларуси. Со своей стороны мы расцениваем приглашение для наблюдения за выборами как знак открытости белорусского государства к внешнему наблюдению, доверия и уважения к Шанхайской организации сотрудничества", - подчеркнул Нурлан Ермекбаев.

Он обратил внимание, что миссия наблюдателей ШОС всегда соблюдает принципы объективности и нейтральности, в то же время в организации считают, что выборы в каждой стране проводятся прежде всего в интересах народа.

"Везде необходимо учитывать особенности того или иного государства. Вот из этого мы исходим и оцениваем только сам процесс подготовки, проведения выборов, но не результаты выборов", - сказал генсек ШОС.

"И если даже есть какие-то небольшие технические предложения от каждого наблюдателя (в миссию входят наблюдатели от семи государств), мы их высказываем в двустороннем формате руководству центральных избирательных органов. В целом мы видим очень высокий уровень, во-первых, организации данных выборов. Во-вторых, высокий уровень подготовки всех членов комиссий на избирательных участках. И в-третьих, видим то, что простые люди, избиратели с очень большим, искренним энтузиазмом приходят и хотят участвовать в принятии решений о будущем своей страны", - добавил Нурлан Ермекбаев.

В этой связи Александр Лукашенко заметил: "Это самое страшное, когда тебе все верят и тебе обязательно надо это реализовать. Я уже говорил, в моей жизни (да и, наверное, любого начальника, особенно Президента) это самая тяжелая ноша".

Говоря о приглашении миссий международных наблюдателей, Александр Лукашенко отметил, что наблюдать за выборами в Беларуси приехали все, кто захотел.

"Вы, наверное, заметили, что мы ведь не закрывались, мы приглашали всех, кто хочет приехать в Беларусь. И журналисты, и политические деятели, и депутаты парламентов других стран. Многие воспользовались этим, кроме Бюро по демократическим институтам и правам человека - БДИПЧ ОБСЕ. Мы их пригласили, у них было десять или сколько там дней для того, чтобы приехать и понаблюдать за этими выборами. Не приехали. Ну, не приехали - приехали те, кто хотел. Поэтому чего нас в этом упрекать", - заметил Президент.

Глава государства напомнил, что в Европейском союзе еще задолго до проведения выборов подготовили свою резолюцию об их непризнании. "Еще досрочное голосование не началось, а они уже подготовили свое заключение о том, что они выборы не признают, что они недемократичные и такие-сякие. Как можно оценивать процесс, если его нет еще? То есть они тут провалились и очень серьезно. Мы спокойно это воспринимаем", - сказал Александр Лукашенко.

"Мы знаем, что вы объективные люди, понимаете не хуже них и можете оценить и законодательство о выборах, и сам процесс. Поэтому нам достаточно заключений и ваших, и СНГ, и депутатов других стран", - добавил Президент.

На выборы в Беларусь также приехало большое количество независимых международных наблюдателей из различных регионов мира. Аккредитацию получили журналисты ведущих средств массовой информации. "Я вчера им почти пять часов отвечал на все вопросы, которые они задавали. И плохие, и хорошие", - отметил Глава государства.

"Поэтому мы были открыты. Скажу вам откровенно. Нам не надо было ни закрываться, ни какие-то ресурсы административные использовать и так далее: это было бы в ущерб. Это бы негативно охарактеризовало выборы. Поэтому мы делали все открыто", - заявил белорусский лидер.

По его словам, даже если поступали запросы на посещение приграничья или воинских частей, никому в этом не отказывалось. Журналистам разрешили присутствовать и при подсчете голосов.

"Хотите посмотреть - я говорю, ну покажите им (впервые!) эти стопки бюллетеней, когда они разложены и идет подсчет голосов, пускай они не мешают вам работать, пусть снимают, пусть фотографируют. Но показывали уже все. Все показали, что хотели. Поэтому я не знаю, какие могут быть претензии на выборах. Технические, может быть. Так вы нам - и вы, и СНГ - скажите. Мы люди разумные, образованные, поправим", - подытожил Александр Лукашенко.