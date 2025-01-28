Встреча с делегацией Панафриканского парламента

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 января встретился с делегацией Панафриканского парламента.

Это первый визит такой представительной делегации Панафриканского парламента в Беларусь. Во главе делегации - председатель этого парламента Форчун Зефания Чарумбира. Глава государства подчеркнул, что давно следит за развитием отношений между парламентом Беларуси и Панафриканским парламентом. По словам Александра Лукашенко, именно под председательством Форчуна Зефании Чарумбиры взаимодействие стало более активным.

"То, что мы продвинулись в налаживании сотрудничества, для меня неудивительно. Ведь Вы, господин председатель, - зимбабвиец, а значит, представитель очень дружественного нам государства", - заметил Александр Лукашенко. Он попросил по возвращении передать самые теплые пожелания своему другу - Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве. "Ждем его с визитом в Минске в этом году, - сказал Президент. - Если Вы с ним приедете, мы также будем рады".

Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь поддерживает партнеров из Африки в стремлении производить продукты питания за счет внутренних ресурсов и быть независимыми от внешних факторов.

"Делаем мы это и будем делать не только за счет поставок нашей продукции, но и за счет передачи вам технологий и создания там соответствующих предприятий", - сказал Глава государства.

"С 2020 года Зимбабве совместно с нами успешно осуществляет программу механизации сельского хозяйства. Вы должны быть уверены, что мы в этом отношении будем продолжать свое движение, если это вам будет выгодно. Интерес к белорусскому опыту развития агросектора есть у Египта, Алжира, Мозамбика, Эфиопии, Кении, Нигерии и других государств", - сказал Президент.

Александр Лукашенко пригласил африканские профильные делегации посетить международную специализированную выставку сельскохозяйственной продукции "Белагро" в Минске в июне текущего года.

"В целом наше сотрудничество со странами Африки выглядит многообещающим. Мы видим интерес и с вашей стороны", - заявил Президент.

Он обратил внимание на то, что к встрече присоединились представители различных регионов Африканского континента. Это председатель Национального совета провинций Парламента Южно-Африканской Республики Рефилве Мцвени-Ципане, член Панафриканского парламента, депутат Национальной ассамблеи Республики Кабо-Верде Карла Соланге Фортес Лима и член Панафриканского парламента, депутат Национальной ассамблеи Республики Кения Эстер Мутони Пассарис.

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси придают большое значение развитию всестороннего партнерства с ЮАР. "Это касается добычи полезных ископаемых, взаимодействия в сферах энергетики, сельского хозяйства, науки и образования. Важное место занимает проект по сборочному производству тракторов на основе белорусских технологий", - перечислил Глава государства направления для развития сотрудничества.

Белорусско-кенийские отношения также уверенно развиваются. "В конце 2023 года у меня состоялись очень конструктивные, сердечные и дружеские переговоры в Найроби с Президентом Кении Уильямом Руто. Надеюсь на наше дальнейшее взаимодействие. Я официально пригласил Президента Кении посетить Беларусь с официальным визитом и жду его в любое время, - сказал Президент. - Знаю о заинтересованности Кении в обеспечении продовольственной безопасности, развитии промышленности. Мы можем внести свой вклад в реализацию этих важнейших задач".

Что касается отношений с Кабо-Верде, то они пока не имеют активного характера. "Но в последние годы мы уделяем большое внимание Западной Африке. В регионе реализуется ряд перспективных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, борьбы с чрезвычайными ситуациями. Рассчитываю, что Ваш приезд в Минск придаст импульс дальнейшим контактам", - обратился глава государства к Карле Соланге Фортес Лиме.

Делегация Панафриканского парламента наблюдала за тем, как проходили в Беларуси выборы Президента. "Думаю, вы заметили, что данная политическая кампания не нарушила спокойного ритма страны. Выборы прошли на высоком организационном уровне и без всяких потрясений, как некоторые на Западе ожидали, - сказал Александр Лукашенко. - Надеюсь, вам удалось увидеть наши возможности, удостовериться в готовности к диалогу с вами".

"Хотел бы услышать ваши впечатления от посещения Беларуси, пожелания и предложения о сотрудничестве в конкретных областях. Очень важно наладить нам с вами тесное сотрудничество. Это было бы хорошим итогом вашего пребывания в Беларуси и сигналом для руководства ваших стран, да и других стран Африки", - заявил белорусский лидер.

Председатель Панафриканского парламента Форчун Зефания Чарумбира поздравил Александра Лукашенко с впечатляющей победой на президентских выборах.

"Мы считаем, что народ Беларуси использовал свою свободную волю в выражении своего желания видеть Вас Президентом. Поэтому я поздравляю Вас с такой впечатляющей победой. Такое огромное количество голосов в Вашу пользу показывает, что люди в Республике Беларусь уверены в Вас, они доверяют Вам", - сказал Форчун Зефания Чарумбира.

Он также адресовал слова благодарности руководству обеих палат белорусского парламента за приглашение членов Панафриканского парламента для наблюдения за выборами.

В продолжение разговора Форчун Зефания Чарумбира пояснил, что Панафриканский парламент является континентальным органом, в нем представлены 55 государств - членов Африканского континента, каждое из которых направляет только 5 представителей. Поэтому, по его словам, все наблюдатели, которые были в Беларуси, представляют интересы и голоса миллионов жителей Африки.

Характеризуя свой визит в Беларусь, председатель Панафриканского парламента подчеркнул: "Я рад участвовать в действительно теплых, дружелюбных встречах, которые, я уверен, внесут свой вклад в развитие наших отношений не только с парламентом Беларуси, но и с народом этой страны в самых разных отраслях - сельском хозяйстве, промышленности. Нам нужны эти связи".