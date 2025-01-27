Встреча с Генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 января встретился с Генеральным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси Сергеем Лебедевым.

"Спасибо, что Вы с коллегами своими приехали, поработали. Для нас ваша оценка и заключение важны, поскольку вы всегда являетесь нашими искренними друзьями. И я хочу, чтобы вы честно сказали. Я слышал ваши заявления предварительные. Может, мы где-то что-то не так сделали, недоработали. На этих выборах мы стремились сделать все ну так демократично, чтобы даже самый последний враг не прицепился к нам. Мы старались очень", - заявил Глава государства.

"Мы это видели", - сказал в ответ Сергей Лебедев.

"Я старался не вмешиваться в выборы, не проводить излишне агитации", - продолжил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что центральной фигурой был Председатель ЦИК и его коллеги, которые информировали общество постоянно о ситуации, которая складывалась как в ходе предварительного голосования, так и в основной день выборов.

"Но, возможно, так по-дружески вы что-то левым взглядом, боковым зрением что-то заметили. Вы скажите, мы люди вменяемые, готовы исправить. Еще раз благодарен вам за то, что вы в это непростое для Беларуси время приехали к нам и смело, открыто наблюдали за тем процессом, который происходит", - добавил Глава государства.

"Пользуясь случаем, что я после выборов впервые встречаюсь и появляюсь на экранах, я хотел бы поблагодарить нашу Центральную избирательную комиссию и особенно людей, вот этих бескорыстных людей, которые работали внизу, особенно на участках. Это они взяли на себя основной груз. В целом они выполнили достойно свою миссию. Это характеризует не только власть, но и белорусский народ", - заявил белорусский лидер.

Сергей Лебедев в свою очередь поблагодарил Главу государства, а также руководство ЦИК и МИД за приглашение миссии СНГ для наблюдения за ходом электоральной кампании в Беларуси. "Мы расцениваем это как высокое доверие к наблюдателям из СНГ, и мы постарались это доверие народа Беларуси (я хочу это подчеркнуть) оправдать", - заявил Сергей Лебедев.

Он подчеркнул, что участники миссии наблюдателей СНГ следили за ходом выборов Президента Беларуси объективно, беспристрастно. "И, самое главное, я это подчеркиваю всегда, доброжелательно, как друзья белорусов. Мы приехали сюда не для того, чтобы искать какие-то недостатки, а потом на основе этого кричать о том, что выборы недемократичные, неоткрытые и так далее. Мы приехали как друзья. И вот таким доброжелательным взглядом друзей смотрели на выборы. Где надо - помогали, обращали внимание на какие-то упущения, недостатки. Но с большим удовлетворением хочу сказать, что таких упущений, недостатков были единицы. Они носили технический характер и, конечно, не могли повлиять на общие результаты выборов", - констатировал Сергей Лебедев.

"Выборы прошли достойно, спокойно, организованно", - подчеркнул он.

Генеральный секретарь СНГ отметил, что разделяет оценку Главы белорусского государства работы Центральной избирательной комиссии. "Действительно, люди работали самоотверженно и, что я могу констатировать, со знанием дела. Люди были компетентны, - сказал он. - Мы специально задавали контрольные вопросы на избирательных участках, при встречах в избирательных комиссиях о том, знают ли эти люди свои обязанности, правила поведения при работе с избирателями. Все отлично. Люди были хорошо подготовлены".

Сергей Лебедев поздравил Александра Лукашенко с победой на состоявшихся выборах Президента Беларуси.